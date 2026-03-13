Întârzieri înregistrarea firmelor și PFA, din cauza lipsei de personal de la Registrul Comerțului

Antreprenorii români se pot confrunta cu întârzieri la înregistrarea firmelor și a persoanelor fizice autorizate, în această perioadă, din cauza lipsei de personal de la oficiile registrului comerțului din toată România.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a avertizat asupra acestei situații, într-un mesaj publicat pe site-ul său oficial, joi, 12 martie 2026:

„Vă informăm că, în această perioadă, la nivelul unor oficii ale registrului comerțului de pe lângă tribunale, se pot înregistra întârzieri în procesarea/soluționarea cererilor de înregistrare depuse de profesioniști, generate de deficitul de personal implicat în activitatea de procesare a cererilor raportat la volumul de solicitări aflate în lucru. Subliniem faptul că toate cererile sunt înregistrate și procesate în ordinea primirii acestora. Indiferent de modalitatea de transmitere/depunere, timpul necesar pentru soluționare poate varia în funcție de complexitatea solicitărilor. ONRC/ORCT depun eforturi pentru gestionarea eficientă a cererilor de înregistrare primite, pentru reducerea timpului de procesare a acestora și, implicit, a celui de soluționare”.

