Președintele Camerei Consultanților Fiscali cere Guvernului scăderea accizei la carburanți

Președintele Camerei Consultanților Fiscali, Dan Manolescu, solicită Guvernului Bolojan scăderea accizei la benzină și motorină, în contextul bugetar actual.

Într-o declarație transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, Manolescu propune soluții pentru atenuarea prețurilor la carburanți:

„În contextul dezbaterii publice pe marginea bugetului pentru 2026, evoluțiile recente de pe piețele internaționale de energie - în special creșterile semnificative ale prețului petrolului - impun o analiză serioasă a unor măsuri fiscale excepționale.

O primă opțiune ar reprezenta-o reducerea accizei la carburanți. Recunoaștem că o astfel de decizie este dificil de implementat în condițiile în care bugetul a fost, cel mai probabil, construit pe parametrii fiscali actuali. Cu toate acestea, contextul o justifică.

În cazul în care o reducere a accizei la carburanți nu este fezabilă, propunem cel puțin amânarea majorărilor de accize și a altor creșteri de taxe planificate pentru perioada imediat următoare - în special pentru categoriile de produse care au contribuit deja semnificativ la presiunile inflationiste din ultimii doi ani.

Argumentul economic este clar: inflația acumulată în urma scumpirilor succesive se resimte în continuare atât în buzunarele cetățenilor, cât și în costurile operaționale ale companiilor. Totodată, statul beneficiază în mod automat de încasări suplimentare din TVA ca urmare a creșterii prețurilor, ceea ce creează un spațiu real de manevră pentru ajustări fiscale compensatorii.

Guvernul dispune, prin urmare, de instrumentele necesare pentru a acționa. Amânarea acestor majorări nu reprezintă un sacrificiu bugetar, ci o intervenție responsabilă, care poate oferi o gură de oxigen atât populației, cât și mediului de afaceri, într-un moment de presiune economică crescută”.