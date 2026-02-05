Granturi PNRR pentru digitalizare IMM: Ordin 2026 de modificare a ghidului, la finanțările de câte 20.000-100.000 EUR

Ultima modificare a Ghidului solicitantului pentru programul de digitalizare a IMM-urilor, cu granturi de câte 20.000-100.000 EUR din cadrul PNRR, a fost aprobată în 2026 prin Ordinul 116 al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), pentru finalizarea schemei de finanțare care a început încă de acum 3 ani.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni conform cererii de finanţare și poate fi prelungită în situații justificate, fără a depăși data de 29 mai 2026.

Pentru asigurarea eligibilității cheltuielilor, beneficiarii vor depune cereri de transfer pentru plățile care urmează a fi efectuate cu cel puțin 90 (nouăzeci) de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei de implementare, care nu poate depăși data de 29 mai 2026.

În situația în care, din motive care nu sunt imputabile Beneficiarului, autorizarea și plata unei cereri de transfer ce vizează plăți care urmează a fi efectuate, transmisă în perioada de implementare a proiectului, nu se poate face în această perioadă, sau într-un termen care să asigure efectuarea plăților de către beneficiar furnizorilor/prestatorilor în timpul implementării proiectului, acesta poate efectua plata cheltuielilor eligibile către furnizori/prestatori după aceasta dată, dar nu mai târziu de 29 mai 2026.

Cererea de transfer finală se poate depune și ulterior finalizării perioadei de implementare (dar nu mai târziu de 29 mai 2026) și va include numai cheltuieli care au fost efectuate și plătite integral de beneficiar în perioada de implementare.

Atenţie! Cheltuielile aferente oricărei activități realizate după finalizarea perioadei de implementare a Proiectului vor fi suportate exclusiv de Beneficiar din bugetul propriu.

Fluxul financiar aferent operațiunilor se va derula prin intermediul și cu sprijinul tehnic al unui partener bancar, selectat în condițiile legii și se implementează astfel:

Beneficiarul depune cererea de transfer/cererile de transfer în aplicația proiecte.pnrr.gov.ro, însoțite de documente justificative; Partenerul bancar selectat, prin personalul desemnat, efectuează verificarea preliminară administrativă şi financiară a cererii de transfer în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data primirii acestora; În situația în care se solicită Beneficiarului depunerea unor documente adiționale sau clarificări solicitate, termenul de 7 de zile lucrătoare poate fi întrerupt, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 5 zile lucrătoare. Solicitările de clarificări, dacă este cazul, se transmit prin intermediul aplicației proiecte.pnrr.gov.ro; MIPE verifică și autorizează cererile de transfer în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii listelor de verificare preliminare întocmite de angajaţii partenerului bancar în urma verificării acestora, termenul de 3 zile lucrătoare putând fi întrerupt pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 5 zile lucrătoare; După autorizarea cererii de transfer și recepţionarea în contul de tranzit a sumelor virate de către MIPE, aferente cererii de transfer, în termen de maxim 5 zile lucrătoare, partenerul bancar selectat efectuează viramentul către beneficiar conform borderoului cu sumele autorizate la plată transmis de către MIPE; Beneficiarul utilizează sumele virate pentru activitățile și cheltuielile prevăzute în cererea de transfer, conform prevederilor contractului de finanțare; Beneficiarul va efectua plata sumelor solicitate în baza cheltuielilor justificate prin documentele transmise în cadrul cererii de transfer și autorizate la plată de MIPE în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor; În termen de 30 de zile de la data notificării de către MIPE cu privire la efectuarea plății aferente cheltuielilor autorizate din cererea de transfer, Beneficiarul are obligația de a transmite MIPE declarația de utilizare a cererii de transfer din care să reiasă faptul că sumele primite au fost utilizate conform destinaţiilor autorizate de MIPE; Transferul fondurilor se va efectua în contul special deschis pentru proiect pe numele Beneficiarului la partenerul bancar selectat de acesta; În cazul cererii de transfer finală (exclusiv pentru plăți deja efectuate) depusă de Beneficiar, a cărei valoare trebuie să fie minim 20% din asistenţa financiară nerambursabilă acordată din PNRR, termenul prevăzut anterior poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără însă a depăși 15 zile lucrătoare; În situația epuizării creditelor bugetare disponibile pentru anul în curs, prevăzute în bugetul MIPE cu această destinație, MIPE înștiințează beneficiarul contractului de finanţare cu privire la aceasta. În acest caz, plățile se suspendă până la asigurarea sumelor necesare virării lor către Beneficiar.

