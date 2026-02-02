Calendar fonduri europene 2026: Se anunță aproape 300 de sesiuni de finanțare în valoare de 6,6 miliarde EUR, pentru firme, ONG-uri, autorități locale și alți beneficiari din România

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat, luni, calendarul estimativ consolidat al lansărilor de apeluri de proiecte pentru anul 2026: aproape 300 de sesiuni de înscrierile online la finanțări totale de 6,6 miliarde EUR, pentru firme, ONG-uri, autorități locale, universități și alți beneficiari din România.

Calendarul estimativ al apelurilor programate pentru acest an, aferente tuturor programelor finanțate din Politica de Coeziune 2021–2027, poate fi consultat AICI.

Vorbim despre fonduri europene în valoare totală de 5,14 miliarde euro, puse la dispoziție de UE prin Politica de coeziune, restul sumelor alocate reprezentând cofinanțarea națională.

Conform calendarului estimativ, o pondere importantă a apelurilor vizează domenii strategice precum educația și ocuparea forței de muncă, sănătatea, cercetarea și inovarea, tranziția justă, incluziunea socială și dezvoltarea regională, în concordanță cu prioritățile de investiții asumate la nivel național și european. Majoritatea apelurilor sunt planificate pentru prima parte a anului 2026.

MIPE precizează că informațiile incluse în calendar au caracter orientativ, în funcție de evoluția etapelor procedurale și administrative, documentul urmând să fie actualizat periodic pentru a reflecta stadiul implementării programelor.

Printre apelurile care figurează în calendarul orientativ se numără și o finanțare amânată succesiv, în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027: 1.7 Sprijin pentru transformarea digitală avansată a IMM. Cu un buget total de 25 milioane EUR, sesiunea destinată firmelor din București și județul Ilfov ar urma să fie deschisă în septembrie 2026, conform calendarului orientativ.