PNRR: 10 milioane EUR pentru promovarea turismului local prin organizațiile de management al destinațiilor (OMD)

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) deschide luni, 16 martie 2026, un apel de proiecte în valoare de 10 milioane de euro pentru sprijinirea operaționalizării Organizațiilor de Management al Destinației (OMD). Programul, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), se adresează autorităților publice locale membre în astfel de structuri.

Finanțarea va sprijini proiecte de investiții de mică amploare, care au ca obiectiv îmbunătățirea accesibilității, sustenabilității și dezvoltării destinațiilor turistice, precum și consolidarea capacității operaționale a OMD-urilor, a precizat MEDAT, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

„Mă bucur să anunț că, în timp scurt, am reușit să pornim finanțarea organizațiilor de management al destinației (OMD) prin fonduri din PNRR. Va fi pus la dispoziție OMD-urilor din țară un buget de 10 milioane de euro, cu scop clar: să poată funcționa eficient și să contribuie la promovarea destinațiilor turistice pe care le reprezintă. OMD-urile trebuie să fie motoarele turismului local: să construiască strategia de dezvoltare turistică, să definească brandul destinației, să coordoneze centrele de informare și să contribuie la profesionalizarea serviciilor pentru vizitatori”, a declarat Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de:

300.000 euro (fără TVA) pentru comune;

125.000 euro (fără TVA) pentru orașe și municipii (cu excepția reședințelor de județ);

100.000 euro (fără TVA) pentru municipii reședință de județ și UAT-uri județ.

Pentru a putea solicita finanțarea, autoritatea publică locală trebuie să încheie, anterior depunerii cererii de finanțare, un acord de parteneriat cu OMD-ul din care face parte. Acest acord trebuie aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local sau a Consiliului Județean și depus împreună cu cererea de finanțare. Documentul va fi verificat inclusiv din perspectiva respectării obligației de alocare a minimum 20% din valoarea totală a finanțării solicitate pentru implementarea acțiunilor care contribuie efectiv la operaționalizarea OMD-ului.

Proiectele depuse trebuie să fie aliniate cu Strategia națională a României pentru dezvoltarea turismului 2023–2035 și cu Planul de acțiune pentru valorificarea patrimoniului cultural în vederea creșterii competitivității sectorului turismului, precum și să fie incluse în strategiile de dezvoltare și marketing turistic și în planurile de acțiune ale OMD-urilor.

Primul venit-primul servit

Apelul este competitiv, cu depunere în regim „primul venit – primul servit”, până la epuizarea bugetului alocat.

Proiectele vor putea fi depuse online până în 15 aprilie 2026, prin platforma dedicată PNRR, disponibilă la adresa: https://proiecte.pnrr.gov.ro .

Evaluarea solicitărilor de finanțare se va realiza pe măsura depunerii proiectelor, până la 30 aprilie 2026., în limita bugetului disponibil.

Descarcă Ghidul solicitantului Program de investiții în infrastructura turistică la nivelul destinațiilor și celelalte documente relevante.