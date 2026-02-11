Business CheckIn. Ideea de afacere prin care un antreprenor român aduce atmosfera de bar direct la sediile firmelor

Bogdan Chirilă (foto) este co-fondatorul Cocktailăria, un business bucureștean specializat în servicii de bar mobil și livrare de băuturi dedicate în principal segmentului business-to-business (B2B). Cu o pasiune pentru ospitalitate cultivată încă din copilărie și rafinată prin ani de lucru în unele dintre cele mai cunoscute locații din Capitală, el a transformat creativitatea din spatele barului într-un concept scalabil: de la evenimente corporate personalizate și abonamente de băuturi pentru companii, până la producția de cocktailuri îmbuteliate. Lansată în contextul dificil al pandemiei, afacerea a evoluat dintr-o inițiativă de adaptare la noile realități ale pieței într-un serviciu complex, cu planuri de extindere în producție și comerț.

În etapa de consolidare și dezvoltare a afacerii, Bogdan Chirilă a ajuns la BT Stup, atras inițial de evenimentele și inițiativele dedicate antreprenorilor. Interacțiunea directă cu echipa, sesiunile de consultanță și accesul la parteneri specializați i-au oferit rapid soluțiile de care avea nevoie: de la înființarea unei firme dedicate Cocktailăria, până la identificarea unor opțiuni de finanțare pentru extinderea liniei de producție și dezvoltarea segmentului de cocktailuri îmbuteliate.

„Am participat la un eveniment să văd despre ce e vorba, am vorbit cu ei în sediu, mi-au povestit cu răbdare absolut tot: cum ar putea să se întâmple, ce ar putea să se întâmple, ce pot face ei adaptat nevoilor mele. M-au ascultat și au venit cu soluții. Mi-au spus: vi s-ar potrivi acest lucru, putem construi de aici, sesizăm că v-ar prinde bine să vă dezvoltați pe această zonă și putem să vă oferim suport pe zonele respective sau creditare. Am mers pe mâna lor și a fost foarte bine”, spune antreprenorul.

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Bogdan Chirilă: Sunt Bogdan Chirilă, locuiesc în București, oraș în care am ajuns din Piatra Neamț. Acesta sunt eu la 36 de ani. Am activat doar în HoReCa de când aveam 15 ani, atunci am avut primul job. Apoi am început mai consecvent, când am venit la facultate în București. Voiam să mă fac scriitor, copywriter, să activez în zona de publicitate. Experiența pe care am avut-o în familie și la joburile pe care le avusesem până în momentul în care am ajuns în București mi-a modelat tot ce a urmat apoi. Practic, sunt un creativ, iar când aud clinchetele de pahare, sau zgomotele de tacâmuri de prin restaurante și toată forfota unui restaurant, îmi dau sete de viață, pentru că sunt un ospitalier, de fapt.

Sursă: Bogdan Chirilă / cocktailaria.ro

Cocktailăria (cocktailaria.ro) este un serviciu care este dedicat în special business-to-business (B2B). Eu sunt co-fondator și gestionez acest serviciu împreună cu alți doi asociați, care îmi sunt și prieteni, ceea ce e cu atât mai frumos și mai bine. Avem opt preparatori, iar pentru evenimente mai mari, pentru că ținem evenimente până la 1000 de persoane, avem colaboratori.

Cum spuneam, Cocktailăria este proiectată ca un serviciu business-to-business, prin care noi livrăm băuturi și baruri mobile către companii. Sunt trei divizii aici. Avem un serviciu de bar mobil și mergem oriunde în țară, „bar mobil unde vrei tu”, și a doua divizie ar fi livrarea de băuturi sub o formă de abonament, la adresa clientului, de exemplu. Mergem acolo, avem frigidere, le punem un frigider în sediu, iar în funcție de abonamentul pe care îl doresc și de care-l vor să beneficieze, primesc săptămânal sau de două ori pe săptămână băuturi de la noi. Aceste băuturi sunt rețete noi la care lucrăm, proiecte pilot. Sunt tot felul de condimente, uleiuri, plante, rădăcini și absolut tot ce încercăm, creăm, ei află primii și gustă rețete noi.

Mai este a treia componentă, cea pe care vrem să o dezvoltăm cu ajutorul unei finanțări BT, de exemplu. Vrem să facem o linie de producție mai mare, pentru că în prezent avem o linie de producție mică, producem cocktailuri îmbuteliate, în doze transparente și le livrăm în punctele cheie, cu sau fără frigidere.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Bogdan Chirilă: Înainte de pandemie am închiriat o casă pentru clubul pe care-l aveam în momentul acela. Este vorba despre un club de muzică, cu specific de club de muzică. A durat mai mult de șapte luni să obținem autorizațiile și să finalizăm lucrările pentru acesta spațiu și, cu trei săptămâni înainte de pandemie, l-am și deschis. Era „do it yourself”, un proiect în evoluție.

Noi alocasem toți banii, toate fondurile, toate resursele pe care le aveam la dispoziție în această renovare. Am împrumutat bani și apoi a venit pandemia, dar, desigur, trebuia să plătim de undeva chiria. Asociatul meu de atunci, fiind curator de muzică, îmi punea muzică în timp ce eu făceam băuturi.

Noi nu aveam public în momentul acela, dar continuam să facem ce știam. Atât din curiozitate, cât și din nevoia de a experimenta, am găsit rețete noi. Am zis: bine, facem băuturile acestea, dar ce facem cu ele? Așa am dat comandă de niște sticle, etichete și tot ce trebuia, am creat brandul și am început să trimitem băuturi acasă celor din publicul nostru. Mișcarea a fost foarte apreciată și toți ne-au încurajat să creăm un sub-brand prin care să facem treaba aceasta în mod dedicat.

Sursă: Bogdan Chirilă / cocktailaria.ro

Am început chiar la începutul pandemiei, am livrat băuturi acasă, iar ulterior am dezvoltat acest serviciu de livrare de băuturi business-to-business pentru că acolo a fost nevoia și cererea. Așadar, ne-am reașezat în zona de B2B când am început să colaborăm cu cei de la Stup în vara trecută, dar tot tot planul de afacere era stabilit, știam cine suntem, de unde venim, ce trebuie să facem.

Am avut norocul să fac școala de mixolog, de barman-preparator, undeva când aveam 20 de ani. Am avut unii dintre cei mai buni profesori pe care îi puteam avea la acel moment. Oamenii aceștia au acum lanțuri de cafenele, lanțuri de restaurante, dar atunci erau traineri. Ulterior am făcut o școală de barista, una de bucătar și facultatea de management în industria alimentară și agroturism.

În acest domeniu, ai posibilitatea să te califici, să certifici la nivel european și să fii școlarizat de unii dintre cei mai buni oameni. Sunt foarte mulți oameni cu care poți să lucrezi, care vor să te ajute, doar să le ceri ajutorul și ei sunt acolo.

La mine, (n.r. pasiunea pentru acest domeniu) a fost cumva din familie. Când eram mic, mă lua bunicul și mă arunca în butoiul de struguri împreună cu alți câțiva verișori, călcam strugurii, îi pregăteam pentru vin. Era o senzație unică, o conexiune specială între om, natură, zâmbet.

La 11 ani am învățat să distilez rachiu. Am distilat un rachiu afumat. A fost oribil, dar până la urmă a fost căutare pe el și, când s-au terminat rachiurile din sat, veneau oameni și întrebau de el. Așa am făcut niște bani deși aveam doar 11 ani.

O parte dintre bunicii mei au fost cabanieri, unul a trăit în han și cânta la trompetă, părinții mei au lucrat și în alimentație publică, cumva a existat un istoric foarte solid, foarte puternic și mi-a venit foarte ușor să lucrez cu toate aceste lucruri.

Apoi, am venit la facultate să fac advertising și, ca să mă mențin în facultatea respectivă, trebuia să lucrez ceva. Știam deja să fac lucrurile acesta și m-am angajat să le fac, apoi am rămas în domeniu. M-am simțit câștigat și am reușit să folosesc cunoștințele din publicitate în ceea ce făceam. Totul a decurs natural.

Am mai mulți ani de experiență în HoReCa. Am lucrat ca barman în diverse locuri și întotdeauna am vrut să ajung în cel mai bun loc. Când mă pitiseam, nu mai aveam ceva de învățat într-un loc și nu mai era spațiu de reforme, de a face lucrurile să fie mai bune, ținteam să mă duc la următorul nivel, la următorul restaurant, la următorul club.

Mereu îl aveam în vedere pe cel mai bun, astfel am ajuns să lucrez în cele mai bune locuri din București. De exemplu, la 25 de ani am fost „convocat” într-o echipă de oameni pasionați care aveau posibilitățile de a face un local, doar că nu aveau experiența necesară. Am fost convocat în echipă pentru expertiza mea, ca managing partner, asociat.

Sursă: Bogdan Chirilă / cocktailaria.ro

Așa am creat acest club de vară cu restaurant într-un parc din centru. Ziua funcționa în regim de restaurant, iar noaptea erau petreceri preponderent cu muzică electronică, dar cu artiști emergenți, locali. Aduceam și oameni din afara țării, lucrurile au funcționat foarte frumos. Apoi ne-am mutat din parc într-un spațiu mult mai mare. Am continuat ca și club timp de câțiva ani, apoi am mutat clubul într-un spațiu mai confortabil și mai potrivit.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Bogdan Chirilă: Ceea ce mi s-a părut fabulos este că cei de la BT Stup au avut niște campanii foarte interesante și le-am apreciat, iar atunci când mi-am dat seama că am nevoie de serviciile lor, nu am ezitat.

Am pus mâna pe telefon, am sunat. Am participat la un eveniment să văd despre ce e vorba, am vorbit cu ei în sediu, mi-au povestit cu răbdare absolut tot: cum ar putea să se întâmple, ce ar putea să se întâmple, ce pot face ei adaptat nevoilor mele. M-au ascultat și au venit cu soluții. Mi-au spus: vi s-ar potrivi acest lucru, putem construi de aici, sesizăm că v-ar prinde bine să vă dezvoltați pe această zonă și putem să vă oferim suport pe zonele respective sau creditare. Am mers pe mâna lor și a fost foarte bine.

Ulterior, am avut nevoie să înființez o firmă dedicată pentru cocktailaria.ro. Am lucrat cu cei de la Stup, care au venit cu toți partenerii lor, tot know-howul și lucrurile au mers cursiv. Nu a trebuit să mă ocup ca până atunci, să mă duc, să caut pe cineva. Lucrurile au mers foarte bine.

StartupCafe.ro: Cum a fost experiența de la BT Stup?

Bogdan Chirilă: Experiența la BT Stup a fost facilă, totul a fost ușor. Nu au fost pași în plus. Firma a fost înființată în cel mai bun timp în care putea fi generată o firmă. Dacă la registru ți se spune că actele tale sunt gata între două și cinci zile, la Stup au fost gata în două zile.

Avem în vedere și accesarea unei finanțări, pe care cred că o să o folosim pentru proiectul cu dozele, să le punem pe raft și să dezvoltăm cât mai bine acest serviciu. Putem folosi finanțarea pentru a mai face achiziții de frigidere pe care să le punem la sediile clienților și să extindem linia de producție pentru dozce. Și, pe cât posibil, să ducem aceste doze în zona de retail.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Bogdan Chirilă: Noi luăm evenimente din timp. Să spunem că suntem la începutul anului, luăm evenimente pe anul curent, dar putem să ne ocupăm și din scurt de evenimente. Dar, pe măsură ce este prea din scurt, trebuie să optimizăm timpii. Atunci când optimizăm timpii, rezultatul diferă. Pentru că vrem să facem evenimente personalizate, ne aducem aportul în ceea ce aceste companii, acești clienți vor să facă.

Sursă: Bogdan Chirilă / cocktailaria.ro

Mergem să-i ajutăm să se poziționeze, de exemplu, la târguri, expoziții, la evenimente de headhunting, la activări de brand, la deschideri de sedii și așa mai departe. Venim cu un concept, nu numai cu băuturile. Să dau un exemplu. Am fost solicitați să venim la târgul de absolvire al studenților de la Facultatea de Farmacie.

Ne-am dus acolo cu bar mobil, iar compania care a solicitat serviciile noastre își dorea să recruteze din acei absolvenți. Trebuia să aibă un hook (trad. cârlig), ceva să-i atragă. Au considerat că ar putea să lucreze cu noi și am zis să facem un brainstorming. Am creat un bar în care băuturile au fost servite în pahare Berzelius, în pahare Erlenmayer, în seringi și în tot felul de vase și recipiente cu care acei absolvenți sunt familiari. Astfel, facem și treaba de agenție din spate, nu doar servirea băuturilor. Ne ocupăm de achiziții de la A-Z și totul iese foarte bine.

StartupCafe.ro: Primul eveniment la care am lucrat nu o să-l uit pentru că...

Bogdan Chirilă: Nu pot să spun neapărat despre primul eveniment, însă, de câțiva ani de zile, în decembrie, facem barul pentru Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială (AMAIS). La acest eveniment participă absolut toată lumea. Este un eveniment de incluziune dar se poate înscrie oricine și este o petrecere, doar că în acest caz este pus accentul pe semnalizarea pericolelor din spațiu, să există un traseu, ceea ce în oraș nu există, pentru persoane nevăzătoare, de exemplu. În oraș nu există spații de genul acesta, dar AMAIS pune la dispoziție un spațiu și, din când în când, mai face câte o petrecere acolo, iar noi le facem barul, vin oameni care pun muzică și așa mai departe.

Sursă: Bogdan Chirilă / cocktailaria.ro

Am fost solicitați să facem barul pentru această petrecere și ni s-a părut o idee bună, pentru că atunci când ești privat de un simț, ți se dezvoltă celelalte simțuri. Voiam să preparăm niște băuturi pentru oameni diferit abilitați, voiam să vedem care este impactul și dacă spun că băuturile noastre sunt bune, pentru noi e o satisfacție. Am vrut să participăm pentru a vedea ce e în spate și a fost unul dintre cele mai frumoase evenimente la care am fost. Am produs sute de evenimente și acesta a fost unul dintre cele mai frumoase. Oamenii, publicul, spuneau 4 din 5 componente ale unei băuturi. Oameni neantrenați, cu papile gustative neatrenate. Aam învățat foarte multe atunci. Cred că atunci am învățat să râd, a fost un eveniment inedit.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Bogdan Chirilă: În ceea ce privește ultima provocare bifată, nu știu dacă pot să o numesc așa. Cocktailăria are și a avut un curs natural. Lucrurile funcționează foarte bine, cursiv și pe pantă ascendentă.

Înțeleg ce înseamnă o provocare, dar în cazul acestui proiect nu a fost ceva care să reprezintă o provocare pentru noi. Asta poate și pentru faptul că am acumulat foarte multă experiență până în momentul în care ne-am apucat de acest proiect.

O etapă semnificativă pe care am bifat în business a fost cea cu îmbutelierea în doze. Atunci când noi avem fereastră de operare, de exemplu la o conferință, în care oamenii iau pauză timp de o oră și ies în lobby unde suntem noi, automat toată lumea va veni către bar, pentru că acolo se întâmplă ceva. Indiferent dacă suntem 2, 3, 7 sau 10, vor fi niște timpi de așteptare, iar noi am vrut să optimizăm acești timpi de așteptare preparându-le din cocktailuri înainte.

Sursă: Bogdan Chirilă / cocktailaria.ro

Am zis; bine, dar cum să le stocăm? O să le stocăm în doze. Astfel, atunci când vin mulți oameni în fața barului, îi orientăm către cocktailurile pe care noi le preparăm cu cel mult 24 de ore înainte să venim la eveniment. Asta pentru a decongestiona spațiul.

Făcând acest lucru, putem să maximizăm randamentul segmentului de doze. Dacă tot avem aparatură și le facem pentru evenimentele noastre, pentru a ne face munca mai ușoară și mai plăcută, haide să le folosim și în afara evenimentelor și să le integrăm în livrabile. Să mergem pe dezvoltare, să vedem în ce constă să le producem la un nivel macro, să le punem pe raftul unui magazin, să ne ducem în fast-moving consumer goods (FMCG), pentru că una e să produci cu două mâini și una este să le scoți din frigider pur și simplu sau să le iei de pe raft. Cam aceasta ar fi provocarea, asta vrem să dezvoltăm mai departe și la asta lucrăm.

Sigur, situații „de film” se tot întâmplă în industria ospitalității, fiind un rulaj mare cu clienți diverși. Principala provocare este factorul cultural și asta ne-a condus să lucrăm către business-to-business mai degrabă, pentru că oamenii nu își dau seama neapărat de câtă muncă e în spate. Atunci când se duc la un restaurant, li se pare normal să plătească o notă de plată, dacă se uită mai atent pe nota de plată, o să constate că jumătate din preț este pentru mâncare, jumătate este pentru băutură, aproximativ, poate chiar mai mult pentru băutură, pentru că accizile sunt mai mari. Oamenilor li se pare justificat pentru că merg într-un anumit cadru, dar atunci când serviciile noastre sunt solicitate, pentru noi reprezintă mai mult efort. Practic, cei cu restaurantul rămân acolo, ei au un confort, spun asta pentru că am activat și în zona aceasta, am avut restaurant și locație.

Sursă: Bogdan Chirilă / cocktailaria.ro

Când ai locație, lucrurile sunt acolo, iar când ești în mișcare, te duci unde ești solicitat. Întotdeauna trebuie să iei tot, îți selectezi setup-ul, trebuie să te mulezi pe spațiul care îți este pus la dispoziție. Este mult mai mult decât în spatele unui restaurant. Apoi vine toată treaba de servire, de aprovizionare, de împachetare pe care trebuie să le faci dinainte, cum se face și în restaurant, de altfel, ceea ce înseamnă că trebuie să avem spații dedicate. Dacă noi mergem doar cu o parte din logistica noastră la eveniment, nu se mai vede ce se află în spatele acestor servicii, cum că există un spațiu, există tot ceea ce se află într-un restaurant și chiar mai mult: mergem acolo unde clientul are nevoie de noi, pentru că nu întotdeauna clientul are evenimentul de așa natură încât să poată să se ducă la un restaurant. Acolo intervenim noi.

Noi lucrăm „custom” pentru fiecare client, nu lucrăm în baza unui meniu, mergem la adresă, ceea ce restaurantul nu face. Nu vine la tine acasă cu totul, doar îți livrează niște preparate printr-o aplicație. Experiența oferită este cea care construiește în sine evenimentul. Companiile ne sună pentru că au nevoie de serviciile noastre pentru a crea efectiv evenimentul, din punct de vedere uman. Sunt foarte multe evenimente care ar fi foarte fade, fără viață, în care oamenii stau cu capul într-un display. Atunci când intervine componenta de ospitalitate, de oameni care sunt pasionați, care îți prepară ceva, atunci oamenii nu mai stau cu capul în display-uri, sunt receptivi, centrul de atenție se schimbă și automat impactul informației pe care vrei să le-o transmiți va fi perceput mult mai bine atunci când apelezi la un serviciu ca al nostru.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat…

Bogdan Chirilă: Cel mai util sfat pe care l-am primit a fost „să te oprești când observi că drumul e prea greu”. Înseamnă că nu este cărarea ta și altfel te vei bloca și mai rău. Sfatul a venit de la un prieten, cumva mentor, dar era într-un alt context. Pentru mine a fost util. Eram fix în punctul în care trebuia să iau niște decizii și am considerat că uneori e mai bine să păstrezi ceea ce ai nevoie și să începi cu o energie bună, cu aceeași pasiune, să păstrezi ceea ce îți place să faci.

Dacă până atunci aveam întrebări și și chestionam propriile decizii prea mult, în momentul acela mi-am dat seama că e foarte bine ce fac oricum și ar trebui să-mi canalizez energia către a performa, către a face ceea ce îmi place să fac, în loc să-mi fac griji.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Bogdan Chirilă: Probabil pe măsură ce se va dezvolta piața și în restul țării, vom face puncte distincte în orașe strategice. De exemplu, să mergem în Sibiu, Cluj. În prezent, dacă avem un eveniment la Arad, ne ducem la Arad pur și simplu, pentru că aceasta este misiunea, acesta este sloganul nostru: bar mobil unde vrei tu. Ne-ar fi mai simplu să avem tot cât mai aproape de Arad, de exemplu, ca să nu mai fie nevoie să ne ducem cu toate lucrurile de aici. Între timp, nu putem opera la evenimente care ar fi aproape, pentru că am confirmat evenimentul de la Arad, să zicem. Dorim să eficientizăm livrarea serviciilor.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.