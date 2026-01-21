Business CheckIn. „Sunt un explorator, un deschizător de drumuri și dețin chiar o doză de vizionarism” – Veronica a instruit peste 100 de funcționari publici în dezvoltare durabilă

De peste două decenii, Veronica Toza (foto) se află la intersecția dintre drept, politici publice și mediu, într-un domeniu în care deciziile de azi modelează direct viitorul de mâine. A lucrat îndeaproape cu administrația publică și cu instituții europene, a fost implicată în momente-cheie pentru politicile de mediu din România și a contribuit la construirea cadrului legislativ privind schimbările climatice. Astăzi, ca fondatoare a Green Advisers, combină expertiza juridică cu consultanța strategică și dezvoltarea potențialului uman, oferind servicii de consultanță, studii de riscuri climatice și programe de coaching. În paralel, este doctorand la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) și formator în sustenabilitate, convinsă că adaptarea la schimbările climatice începe nu numai cu politici bune, ci și cu oameni conștienți, pregătiți și rezilienți.

Veronica Toza spune că de-a lungul parcursului său profesional și antreprenorial a folosit experiențele oferite de BT Mic și BT Stup pentru a-și consolida afacerea. Finanțarea prin BT Mic i-a oferit resursele necesare pentru a pune ideile în practică, iar programele BT Stup, precum Avânt în antreprenoriat, i-au adus mentorat, sfaturi și claritate în dezvoltarea afacerii.

„Am accesat finanțare BT Mic acum 2 ani. A fost o experiență extrem de plăcută, am apreciat modalitatea în care sunt sprijiniți antreprenorii, inclusiv cei aflați la început de drum”, spune antreprenoarea.

Business CheckIn. Veronica a instruit peste 100 de funcționari publici în dezvoltare durabilă

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Veronica Toza: Sunt Veronica Toza, expert juridic cu specializare în dreptul mediului. De peste 20 de ani, am asistat în principal ministerele, în speță Ministerul Mediului, dar și alți actori publici sau privați, în analiza, dezvoltarea și elaborarea de politici și instrumente legislative în domeniul mediului, schimbărilor climatice și sustenabilitățiim cu preponderență.

Am aflat recent, potrivit calculelor de contributivitate lansate recent de Guvern, că teoretic mai am încă 20 de ani de activitate profesională, ceea ce, pe mine cel puțin, m-a bucurat enorm, pentru că mai am multe de oferit. De anul trecut, sunt doctorand cu bursă la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Cercetarea mea științifică este centrată pe identificarea soluțiilor de construire a unei guvernanțe robuste privind adaptarea la schimbările climatice în România.

Mă concentrez pe accentuarea componentei de prevenire și pregătire, nu numai intervenție și remediere, spre exemplu în situația producerilor fenomenelor meteo extreme, riscuri și daune de mediu, promovarea soluțiilor bazate pe natură sau chiar întoarcerea la natură, o mai bună integrare a dovezilor științifice la nivel decizional. Adaptarea la efectele schimbărilor climatice a devenit deja obligatorie, indiferent de reușitele sau, dimpotrivă, întârzierile la nivel național, european, inclusiv internațional, de atingere a țintelor de reducere a emisilor nete de dioxid de carbon și atingere a neutralității climatice.

Tot de anul trecut, sunt formator în sustenabilitate. Am instruit peste 100 de funcționari publici din administrația publică centrală și locală, poate undeva spre 200 din cei 2.000 de experți acreditați, în momentul de față, în dezvoltare durabilă.

În paralel, sunt în curs de certificare ca expert în elaborare studii de riscuri climatice. Însă poate una dintre cele mai noi și surprinzătoare ramuri de servicii pe care am inclus-o în core-ul business-ului meu este aceea de mentor și life & performance coaching. Am ales să mă adresez, în primul rând, funcționarilor publici, celor care colaborează îndeaproape cu funcționarii publici, celor care sunt activi în domeniul mediului și acțiunii climatice, dar și tuturor celor care doresc să-și optimizeze potențialul propriu și să-și recapete autoritatea în viața proprie, în general.

Mă adresez preponderent femeilor, pentru că, de-a lungul interrelaționării de peste 20 de ani cu sectorul public, am constatat că reprezentarea feminină în segmentele de administrație publică, la nivel de execuție, este covârșitoare, în opoziție, spre exemplu, cu nivelul decizional, preponderent politic, unde prezența masculină este dominantă. Chiar și acum, dacă ne uităm la componența guvernamentală și a principalelor instituții publice, aparatul ce deservește Guvernul, administrația prezidențială, ministerele, pozițiile de decizie cu greutate încă revin majoritar bărbaților. Asta nu înseamnă că sunt adeptă a mișcării feministe în totalitate.

Sunt și multe dezavantaje create și este bine să analizăm lucrurile în echilibru. Însă afirm că locul nostru, al femeilor, este lângă ei, bărbații, inclusiv sau mai ales în pozițiile de autoritate și cu răspundere decizională. Eu cred în puterea femeilor de a aduce componentele de viziune și abordare strategică în practică.

Eu cred că o societate rezilientă, inclusiv climatic, poate fi construită doar cu oameni care și-au descoperit și antrenat reziliența interioară.

De fapt, așa am ajuns la dezvoltarea acestei noi ramuri, cumva, a decurs natural din ce făceam până acum, iar componenta cheie și garantul dezvoltării și adaptării societății umane pentru viitor este inteligența emoțională.

În final, cred că pot afirma că sunt un explorator, un deschizător de drumuri și dețin chiar o doză de vizionarism.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când...

Veronica Toza: Actuala formulă antreprenorială, întrucât am încercat în trecut și formule de parteneriat, a venit în 2018, și, ca să citez un mentor apropiat, Dr. psiholog Ion Duvac, parteneriatele între apropiați sau prieteni, mai devreme sau mai târziu, eșuează. Realitatea mi-a confirmat acest lucru, însă Green Advisers, firma mea, este prima formulă care mi-a conturat identitatea de antreprenor și este oportunitatea care mi-a deschis ochii și mi-a dat curajul de a înlocui, de a transforma ideea de a avea un hobby scump cu provocarea de a crește un business, pentru că de acolo am început.

Cred că, la mine începutul, a fost ușor diferit față de un debut clasic în antreprenoriat. Eu nu mi-am dorit, la început, să fac un business propriu-zis. Funcționam pe cont propriu, în zona de freelancing, cu multe contracte în străinătate. Nevoia de a mă poziționa pe piața din România, de a-mi oferi serviciile și pe piața de aici și de a construi în principal aici, m-a determinat, în 2018, după un scurt, dar important episod în care am fost contractată în Ministerul Mediului - exact în perioada exercitării mandatului de președinție rotativă a Consilului Europei, fiind implicată chiar în procesul de coordonare a dosarului de schimbări climatice -, să-mi dezvolt propriul business în zona aceasta.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Veronica Toza: Business-ul meu, care este în creștere, este centrat pe valorile mele personale și pe misiunea pe care mi-am asumat-o și în care cred, și anume aceea că este necesar să începem să construim în jurul conceptelor de abordare strategică în tot ceea ce facem, în prevenire, pregătire și răspuns asumat, în loc de abordare reactivă, inopinată, orientată pe termen scurt, pe necesitatea de a bifa nevoi (interne / externe). Așadar, de a construi în jurul conceptelor de sustenabilitate autentică.

Acest lucru este valabil, în opinia mea, și la nivel personal, dar mai ales la nivel de comunitate și chiar stat. Am devenit mult prea reactivi, și rapordându-ne la piramida lui Maslow, ne-am întors sau suntem ținuți în etapa nevoilor primare, de supraviețuire, în loc să țintim spre nivelurile superioare.

La Green Advisers am dezvoltat trei categorii de servicii pe care le și ofer. Acelea de analiză, dezvoltare, elaborare de politici publice și instrumente legislative. Această categorie de servicii este destinată în principal administrației publice, indiferent că este centrală sau locală. A doua categorie de servicii, care este în curs de dezvoltare, este aceea de elaborare de riscuri climatice. Sunt studii absolut necesare în marile proiecte de infrastructură sau o condiționalitate în accesarea fondurilor europene și vor deveni din ce în ce mai importante, inclusiv în contextul taxonomiei europene. A treia categorie de servicii este aceea de coaching, performance coaching, de dezvoltare a potențialului uman, inclusiv profiling.

În ceea ce privește micii întreprinzători, IMM-urile, pentru că eu cred în puterea comunității, fiind, la rândul meu, încă un mic întreprinzător, le pot oferi un compas care să-i ajute să navigheze prin hățișul politicilor și legislației privind mediul, schimbările climatice și sustenabilitatea, aflate într-o rapidă dezvoltare.

Serviciile de elaborare de studii de riscuri climatice pot fi accesate și de către micii întreprinzători, pentru acele situații în care accesarea fondurilor europene ori internaționale, ori realizarea unei investiții, solicită aceste studii.

În final, dar nu în cele din urmă, am luat deja în considerare să dezvolt un program de life & performance coaching distinct, destinat micilor întreprinzători, tocmai pentru a-i încuraja să își revendice puterea și autoritatea atât în viața personală, cât mai ales în domeniul antreprenorial și al colaborării cu autoritățile și instituțiile publice.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat…

Veronica Toza: Am primit mai multe sfaturi. Am citit foarte mult. Sunt, în principiu, un autodidact. Dar cel mai important sfat, recunosc că nu mai știu cine este autorul, a fost acela de a-mi asuma locul și de a-mi asuma poziția și cine sunt eu cu adevărat.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Veronica Toza: Primul client a fost, e drept, nu pe firma aceasta, pentru că aceasta e de dată relativ recentă. Primul meu client a fost Comisia Europeană, Directoratul General de Mediu, mai bine zis, în anul 2004, în perioada de preaderare a României. Eram proaspătă absolventă de facultate, aveam deja experiență în dreptul mediului, pentru că fusesem implicată în lansarea primelor procese de dreptul mediului din România.

Am fost preselectată de Comisia Europeană atunci ca expert național, și rolul meu a fost să coordonez, într-o manieră independentă și imparțială, transpunerea acquis-ului de mediu în legislația națională, respectiv să asist și să instruiesc personalul relevant din cadrul administrației publice centrale, Ministerul Mediului, alte ministere de linie, precum și autoritățile acestora de implementare. Proiectul a durat până în iunie 2007, așadar pot să afirm că am fost și eu unul dintre pionierii acelui proces.

StartupCafe.ro: Cum a fos procesul de obținere a unei finanțări de la BT Mic?

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Veronica Toza: Am fost selectată în cadrul unuia dintre programele flagship ale BT Stup, și anume Avânt în antreprenoriat, chiar anul trecut l-am urmat. Nu numai că am beneficiat de cunoștințele lectorilor și expertiza lor, dar, adițional, am beneficiat și de un mentorat din partea doamnei Paula Beudean, care este lector atât în cadrul UBB și, cum îi spun eu, antrenor de antreprenori cu suflet, pentru că ea vorbește foarte mult de un alt tip de afaceri, și anume cele care se ancorează în conceptul de blue ocean, spre deosebire de cele clasice din red ocean, bazate pe profit.

Cătălina Bucur, managerul programului Avant în antreprenoriat, precum și toți lectorii de a căror expertiză am beneficiat atât în Avant în antreprenoriat, cât și în celelalte evenimente la care am participat, toți aceștia au contribuit semnificativ la consolidarea educației mele antreprenoriale. Iar procesul meu educativ nu se va opri aici, cu siguranță. Există un adevăr în proverbul acela: „e nevoie de un sat să crești un copil”, în sens larg, desigur.

Apoi, am participat la o parte dintre evenimentele BT Stup, unde, din nou, am găsit foarte multă valoare adăugată și claritate în ceea ce privește, spre exemplu, noul model de dezvoltare a afacerilor în cadrul conceptului de ocean albastru, elemente de diferențiere, avantajele storytelling-ului, marketing digital și instrumente eficiente, și multe altele.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Veronica Toza: Îmi este greu să selectez, pentru că toate proiectele mele consider că au fost importante. La mine,provocarea, în momentul de față, este să potrivesc cifrele cu expertiza. Pe partea de expertiză, am făcut parte din echipele de experți care au elaborat, de exemplu, noua versiune a Noului Cod Silvic, respectiv Strategia Națională de Adaptare la Schimbări Climatice și Planul Național asociat, ceea ce, din perspectivă juridică, bineînțeles, am crezut eu atunci că este un top level. Am descoperit că nu.

Cred că pot anticipa deja, pot să dau și câteva detalii despre cea mai recentă provocare pe care am acceptat-o, încă nu este implementată. De regulă, nu-mi place să vorbesc despre planuri, dar cred că merită un pic de atenție datorită faptului că am intrat în zona aceasta de coaching, inclusiv profiling, psihologie, terapie și așa mai departe.

Am primit chiar weekendul acesta o provocare și am și acceptat-o, și anume să organizez un eveniment tip conferință, privind psihologia gemenilor și studiul modalității în care se formează diferențele interpersonale, de individualitate, modalitatea în care sunt influențați de factorii genetici, poate de factorii de mediu, și așa mai departe, și cum își construiesc individualitatea.

La nivel de individ, există diferențieri între personalitățile gemenilor, despre care sunt și foarte multe mituri, și nu numai, dar există și foarte multe lucruri adevărate, care sunt poate mai puțin cunoscute.

Am acceptat provocarea aceasta pentru că eu însă fac parte într-o pereche de gemeni, și am constatat că modalitatea mea sau a noastră de gândire diferea de modalitatea de gândirea celor care provin din frați.

(n.r. În termeni de provocări generale, cred că există) o piață imatură sau poate insuficient explorată de mine, imatură în ceea ce privește serviciile pe care le ofer, o piață relativ restrânsă, pentru că mai ales pe partea de componentă instituțională, politici, instrumente legislative, concurența, de fapt, se desfășoară între principalii competitori, care sunt mari firme de consultanță și poate chiar și de avocatură mai nou, pe de-o parte. Pe de altă parte, destinația relativ limitată a acelor servicii, sau mai bine zis, a categoriei de beneficiari.

În ceea ce privește studiile de riscuri climatice, limitările vin mai degrabă din zona guvernamentală, în sensul că nu există în momentul de față o obligativitate ca numai experții certificați să elaboreze aceste studii. Prin urmare, teoretic, oricine poate să completeze acel studiu în momentul de față. Deși avem proiecte mari de infrastructură, această condiție, elementele de diferențiere, nu există în legislația noastră în momentul de față, în zona de coaching, bineînțeles, mai ales că am constatat că există o explozie de autori și terapeuți și psihoterapeuți în prezent.

Și, în ultimă instanță, bineînțeles, și provocările financiare, pentru că îmi este greu, uneori, tocmai datorită specificității în care m-am specializat. Accesarea fondurilor este uneori mai dificilă, inclusiv prin prisma contingenței cu palierul politic.

StartupCafe.ro: Dacă n-aș fi făcut asta, aș fi…

Veronica Toza: E greu de răspuns la această întrebare, pentru că tot timpul am fost implicată în mai multe proiecte în paralel, în toate am lucrat alături și în beneficiul oamenilor și al naturii. Aproape de fiecare dată am făcut ceea ce mi-a plăcut. Totuși, probabil că aș fi fost avocat, diplomat de carieră, dar ambele cu un twist.

Sau aș fi pictat, aș fi fost ceva în zona artelor plastice, fotografie, arhitectură. Bine, nu este timpul pierdut. Dacă m-aș uita înapoi, cu înțelepciunea de acum, probabil că aș fi acționat poate diferit, dar alegerile ar fi fost în mare parte aceleași.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Veronica Toza: Dezvoltarea unor parteneriate strategice pe zona de consultanță. Posibil să urmeze o provocare în zona de administrație publică centrală și, bineînțeles, promovarea, pentru că aici va fi focusul atenției mele, și mai ales implementarea soluțiilor de adaptare la schimbări climatice la toate nivelurile, nu doar la central, în principal la nivel regional și local. Pot afirma că suntem un fel de campioni europeni la preluarea strategiilor și limitărilor, de regulă reglementărilor europene, însă în ceea ce privește implementarea, suntem destul de mult în urmă, ori nouă exact implementarea ne este necesară. Prin urmare, aici mă voi poziționa pe viitor.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.