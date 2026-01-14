Business CheckIn. Alina și Răzvan au lăsat joburile din multinaționale pentru antreprenoriat la 1250 metri altitudine, în Transilvania

Alina și Răzvan Marinescu și-au construit drumul către antreprenoriat pornind de la pasiunea lor pentru natură și dorința de a crea experiențe autentice. După ani petrecuți în multinaționale, între call-uri și conferințe, cei doi soți au ales să părăsească rutina birourilor și să transforme un vis în realitate: Ursa Mică Glamping Resort, situat pe culoarul Rucăr-Bran, la o altitudine de 1250 metri. Acolo, oamenii au acces la un restaurant cu preparate locale și internaționale, spa și activități care aduc aventura și relaxarea în același loc, spune Alina Marinescu.

Drumul lor nu a fost lipsit de provocări, dar Alina și Răzvan Marinescu au găsit sprijin la BT Mic, accesând o finanțare care le-a permis să finalizeze restaurantul și să extindă facilitățile.

„Am reușit să accesăm finanțare în 2022 și ne-a ajutat foarte mult. Cu aceasta și cu investițiile noastre proprii am reușit să finalizăm restaurantul la 1250 metri altitudine. Mie mi-a plăcut dintotdeauna Banca Transilvania”, a spus Alina Marinescu.

Pe lângă finanțarea de la BT Mic, antreprenoarea vrea să se implice mai mult în comunitatea BT Stup, explorând oportunitățile și programele pe care le oferă.

„Am fost la lansarea BT Stup, mi se pare o comunitate extraordinar de faină și voi merge mai mult. Anii aceștia, pentru mine și pentru Răzvan, au fost foarte grei, pentru că a trebuit să ne implicăm foarte mult în dezvoltarea business-ului. Ne dorim să începem să avem din ce în ce mai mult timp și îmi doresc să mă implic mai mult în comunitatea Stup”, a declarat ea.

Banca Transilvania sprijină antreprenorii din România, oferindu-le resurse și soluții care le permit să-și dezvolte afacerile și să transforme ideile în proiecte de succes, indiferent de stadiul în care se află.

Prin BT Mic, firmele mici au acces la finanțări de până la 300.000 de lei, în condiții rapide și flexibile. Aceste fonduri pot fi utilizate pentru achiziția de echipamente și utilaje, extinderea sau modernizarea afacerii, plata furnizorilor sau acoperirea cheltuielilor curente, oferind antreprenorilor sprijin concret în dezvoltarea activității lor.

BT Stup funcționează ca un hub pentru antreprenori, disponibil atât fizic, pe Calea Șerban Vodă nr. 206-218 din București, cât și online. Aici, antreprenorii găsesc consultanță și sprijin constant pentru afacerile lor. Într-un singur loc, BT Stup reunește toate serviciile esențiale: de la înființarea firmei și soluții de facturare sau comerț online, până la semnătură electronică, fotografie de produs și alte instrumente care simplifică activitatea de zi cu zi.

Business CheckIn. Cum au construit Alina și Răzvan Marinescu un business HoReCa într-o zonă neturistică

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce afacerea am fondat?

Alina Marinescu: Mă numesc Alina Marinescu, sunt licențiată în marketing la Academia de Studii Economice din București și în Artele Spectacolului Teatru, la UNATC. Am un master în PR și comunicare la SNSPA și sunt specialist în mai multe piețe, având certificări în commodity and energy trading, ca urmare a experienței mele de lucru. Am lucrat în mai multe companii înainte să devin antreprenor. Am lucrat într-o agenție de publicitate, în domeniul telecom și, cum spuneam anterior, în piețele commodity and energy, cât și în activitate de trading, în România și în 12 țări din Sud-Estul Europei.

O parte din viață mi-am petrecut-o în Elveția, la Geneva, unde am lucrat câțiva ani în commodity and energy trading. Nu sunt la primul antreprenoriat, am început acum foarte mulți ani, în 2005, mai exact. La acel moment, după ce am pornit proiectul, care încă este de succes în prezent, mi-am dorit tare mult să lucrez în multinaționale. Așa am părăsit antreprenoriatul ca să lucrez în multinaționale și să încep o carieră ca angajat.

În 2013 am început planurile pentru Ursa Mică Glamping Resort, Huzur pop-up Glamping și Canvas Camp, reprezentarea Canvas Camp în România. În 2016 am pornit primul glamping din România, Ursa Mică Glamping Resort, și de atunci sunt antreprenor full-time.

Eu sunt cofondator. Este, practic, un business de familie. L-am început împreună cu soțul meu, Răzvan Marinescu. El este și creatorul și arhitectul întregului resort, este cel care a gândit de la așezare, construcție, facilități, operațional.

Este o parte extrem, extrem de importantă a business-ului. Fără el, practic, această afacere nu exista. Suntem doi fondatori, lucrăm împreună, cu multe provocări, așa cum este când lucrezi împreună în familie. Avem echipa noastră în locație, avem și colaboratori remote. Suntem o echipă mică, dar cu energie mare și cu suflet foarte mare.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Alina Marinescu: Conceptul de glamping vine de la „glamorous camping”. Din punctul nostru de vedere, este petrecerea de timp de calitate în natură, conectarea cu natura în condiții de confort, în condiții de lux.

Este o definiție pe scurt. Glampingul, cu mult înainte să apară în România, a apărut în alte țări, în special în UK, în Belgia. Acum este răspândit destul de mult și a luat amploare și în România după ce am deschis noi, dar și în Europa.

A luat amploare atât din punctul de vedere al antreprenorilor care creează astfel de concepte, precum și ca cerere din partea oamenilor, mai ales a turiștilor care au experimentat foarte mult experiențele clasice de cazare și își doresc acum experiențe diferite și unice de a petrece timp în natură pentru vacanțele lor.

Noi am modelat acest concept așa cum ne-am gândit noi și cum am considerat. Respectiv, pentru noi este o experiență completă pe care o petreci în natură, atât în condiții de confort, cu o experiență unică de cazare, dar și cu confortul tuturor celorlalte facilități. Oferim toate mesele incluse, avem un restaurant propriu cu mâncare tradițional românească, dar și reinterpretată, și delicii internaționale, oferim și zona de relaxare la un spa minimalist în natură - saună și ciubăr -, precum și alte activități.

Avem programe integrate, activități în natură, activități sportive, cum sunt drumețiile, trekking, hiking, mountain bike, e-bike, escaladă, tir cu arcul, treasure hunt și foarte multe alte activități.

La această experiență completă pe care noi oferim a contribuit foarte mult și zona pe care ne-am ales-o. Pe lângă experiența unică în natură și completă, am vrut tare mult să fie o zonă neturistică, o zonă foarte frumoasă a României, cu o priveliște fabuloasă, și am ales această proprietate de 4 hectare pe care o avem pe culoarul Rucăr-Bran, la granița satelor pitorești Șirnea și Ciocanu, la 1250 metri altitudine, la porțile Transilvaniei.

Pentru noi, după ce am căutat extrem de multe locații în România, este una dintre cele mai frumoase zone. Locația în care ne aflăm am putea să ne lăudăm că are una dintre cele mai frumoase priveliști la Munții Piatra Craiului și Munții Bucegi. Practic, atât din cort, din glam tent, cât și din bungalowuri, cât și de la restaurant, vezi Munții Piatra Craiului, Munții Bucegi. De fapt, este o priveliște panoramică de 360 de grade la Munții Carpați.

De asemenea, deși suntem la 1250 metri altitudine, suntem ușor accesibili, se ajunge și cu autocarul. Acesta este un lucru extraordinar, că avem accesibilitate, suntem și sus pe munte și avem și view. E o combinație rară.

Important de menționat este că partea de corporate și de evenimente private este foarte importantă pentru noi. Avem foarte multe evenimente corporate. Liderii, în momentul de față, și companiile își doresc foarte mult să iasă în natură, să iasă din sălile de conferințe și din birouri, exact cum ne-am dorit și eu și Răzvan, să scoată echipele afară și să se conecteze cu natura. Avem, la început de an, kick-off-urile, întâlnirile de început de an pentru target și alte planuri. După aceea avem department outing, în primăvară, ședințe de vânzări și altele. După aceea, vara și toamna avem foarte multe team building-uri, atât cu companii din România cât și cu companii din afară.

Suntem foarte mândri că marile companii din afară ne aleg pentru a-și aduce angajații și a le oferi experiențe extraordinar de frumoase la Ursa Mică Glamping Resort. E o mare mândrie pentru noi asta. Sunt companii din Bulgaria, Danemarca, Suedia, Germania, Spania, UK.

StartupCafe.ro: Cum m-a ajutat finanțarea de la BT Mic în dezvoltarea afacerii?

Alina Marinescu: Am reușit să accesăm finanțare în 2022 și ne-a ajutat foarte mult. Cu aceasta și cu investițiile noastre proprii am reușit să finalizăm restaurantul la 1250 metri altitudine.

Mie mi-a plăcut dintotdeauna Banca Transilvania. Au fost foarte multe etape ale business-ului. Am pornit cu investiții proprii, am încercat fonduri europene, după aceea am încercat fondurile de după pandemie, cumva nu ne-am încadrat, nu eram din zonă, aveam tot felul de restricții de genul acesta, astfel încât nu am reușit să accesăm.

După aceea m-am îndreptat către partea de finanțare bancară. Am perceput Banca Transilvania drept cea care ne-ar putea ajuta cel mai mult, cu condițiile cele mai clare, cea care se mișca cel mai repede și cu care aveam o comunicare bună. Îmi plăcea oricum și pentru că vedeam că investește în antreprenorii din România.

Am trăit câțiva ani în Elveția și am văzut acolo cât e importantă este comunitatea. Desigur, nu numai în Elveția am văzut, ci și pe unde am mai călătorit. Sunt exemple de comunități extraordinare, Austria, de exemplu. Am văzut puterea comunității, ce înseamnă să te ajuți ca antreprenor, să faci parte dintr-o comunitate. Mi-a plăcut foarte mult că Banca Transilvania avea focus pe dezvoltarea și ajutarea antreprenorilor români și am apreciat că au creat BT Stup. A fost foarte provocator procesul de aprobare a finanțării. HoReCa este un domeniu riscant și, de ambele părți, a trebuit să muncim destul de mult, dar am reușit, și acestea au fost criteriile care m-au atras la Banca Transilvania.

Totodată, am fost la lansarea BT Stup, mi se pare o comunitate extraordinar de faină și voi merge mai mult. Anii aceștia, pentru mine și pentru Răzvan, au fost foarte grei, pentru că a trebuit să ne implicăm foarte mult în dezvoltarea business-ului. Ne dorim să începem să avem din ce în ce mai mult timp și îmi doresc să mă implic mai mult în comunitatea Stup, pentru că îmi place foarte mult ceea ce am văzut acolo și iau în calcul și programele Avânt. Vreau să fac parte mai mult din comunitate în viitor și lucrez pentru a-mi oferi acest timp mie și business-ului.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat?

Alina Marinescu: Nu-mi aduc aminte de sfaturi care să ne fi ajutat foarte mult, cel puțin înainte să deschidem business-ul. Din contră, sfaturile au fost negative. Noi veneam din alte domenii, domenii în care aveam succes din toate punctele de vedere: carieră, bani și așa mai departe. În momentul în care am vrut să facem acest proiect, multă lume ne-a spus: terminați, nu o să vină nimeni la cort, românii nu vin la cort, nu o să faceți bani, HoReCa nu e un domeniu din care să faceți bani.

Nu am avut încurajări prea multe. Ce ne-a ajutat foarte mult a fost faptul că noi ne-am dorit extraordinar de mult să oferim o experiență altfel, în natură, oaspeților din România și din afara României. Ne-am dorit să aducem cât mai mulți turiști din afară în România și să le arătăm țara, frumusețile României, mâncarea extraordinar de bună, faptul că și noi avem în HoReCa servicii foarte bune.

Am vrut să oferim această experiență unică, întrucât avem extraordinar de mare încredere în ea și în acest business, chiar cu toate sfaturile negative pe care le-am primit și cu toate provocările pe care le avem, cu toată singurătatea. Avem încredere și ni se întoarce această încredere cu feedback-uri pozitive, atât de la turiștii români, cât și de la turiștii străini. În proporție de 99%, oamenii ne strâng mâna, unii ne îmbrățișează și ne spun: ați creat ceva extraordinar aici.

Aș zice că cele mai utile sfaturi pe care le-am primit au fost de la Răzvan. Răzvan este cel cu răbdarea. Este cel care are răbdare să construiască, să aștepte. Probabil că unul dintre sfaturile utile pe care le-am primit a fost acesta: să avem răbdare. Eu stau foarte prost la acest capitol și un sfat foarte util pe care l-am primit a fost acesta: să mergem înainte de câte ori ni se pare că este foarte greu, că poate traversăm o perioadă grea.

Am primit acest sfat și de la prietenii noștri foarte apropiați, antreprenori extraordinari, care și ei, în viețile lor, au reușit să creeze business-uri foarte frumoase și cu impact bun asupra societății românești și asupra oamenilor. Ei au fost suportul nostru când am avut nevoie.

Însă ce nu ne-a spus nimeni a fost că vremea influențează foarte mult acest business, atât în mod pozitiv, cât și în mod negativ uneori. Nu ne-a spus nimeni că piața din România va trebui mult mai mult educată decât ne-am închipuit noi. Oamenii încă au tendința să compare experiența de a merge la cort cu una într-o cameră de hotel și cu vechile campinguri. În momentul în care se gândesc la glamping și la cort, se gândesc la corturi foarte mici, cu toalete comune, neplăcute, iar noi oferim cu totul și cu totul altceva.

Oferim, într-adevăr, o experiență minunată la cort, în condiții de confort, cu toate facilitățile și o organizare și un operațional excepțional. Ceea ce a reușit Răzvan să creeze pe munte, la 1250 metri altitudine, este pur și simplu excepțional și cei care lucrează în domeniul HoReCa, foarte mulți antreprenori din vestul Europei, au fost extraordinar de uimiți de ceea ce am reușit să facem și de faptul că este funcțional și în același timp oferim o experiență unică.

Oamenii au aici experiențe transformaționale. Vin încărcați, foarte supărați, stresați și, chiar și după două zile, nu mai spun după o săptămână de petrecut la Ursa Mică Glamping Resort și în împrejurimi, devin cu totul alți oameni: mai relaxați, mai bine cu ei înșiși, mult mai apropiați de familie, de partenerul de cuplu, de copii. Este ca și cum, în două zile, noi avem o baghetă fermecată și schimbăm viețile oamenilor. Iar asta mi se pare extraordinar.

Ce nu ne-au mai spus oamenii? Nu ne-au mai spus că o să fie greu în HoReCa, în România. Nu ne-au mai spus că este un domeniu în care nu ai absolut deloc suport de la statul român. Vedem, în țările care au succes, Grecia, Spania, Italia, Austria, că acolo totul este făcut cu ajutorul statului și turismul nu se face cu oamenii din țara respectivă, ci se face cu turism de incoming. Nu am știut că vom fi singuri tot timpul și ne vom zbate singuri, ceea ce e păcat, pentru că am putea face mult mai mult și am putea aduce mult mai multă prosperitate, iar HoReCa și România au un potențial extraordinar.

Toată lumea spune asta. Din păcate, cu toții știm că este doar potențialul și că foarte greu ne dezvoltăm, asta și pentru faptul că suntem singuri fiecare, că încă nu avem organizații la nivel local. Unele județe au început să facă, am văzut, și e extraordinar că încep să se miște lucrurile, dar nu avem un plan la nivel național. Nu am știut lucrurile acestea, nu am știut că va fi atât de greu în domeniu și că ne vom zbate atât de mult să reușim singuri.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Alina Marinescu: Îmi aduc aminte de aproape toți clienții, inclusiv de primii clienți. În momentul în care am deschis business-ul eram și însărcinată, în luna a cincea, cu fetița mea, și a fost o perioadă extraordinar de frumoasă și îmi aduc aminte și de primii clienți, pentru că au venit mai mulți în același timp. Noi am pornit fabulos. În momentul în care am deschis business-ul, contrar tuturor sfaturilor și așteptărilor noastre, am fost fully booked, am fost foarte solicitați, oamenii și-au dorit foarte mult să vină.

Am simțit și am anticipat că există această nevoie în România ca oamenii să călătorească în natură și să aibă experiențe deosebite în domeniul turismului. Perioada de început a fost extraordinară, am avut oaspeți care erau cazați la noi și am avut o cerere fantastică, am avut oaspeți care veneau doar să mănânce, să ne viziteze sau să bea ceva.

Îmi aduc aminte de mai toți oaspeții noștri, îi recunosc și ei sunt foarte uimiți că, din atâta lume, pentru că avem deja zeci de mii de oameni care au trecut prin resortul nostru, îmi aduc aminte de ei, dacă au fost în locație, bineînțeles, și i-am cunoscut. Îmi aduc aminte când revin la noi și oamenii sunt încântați de lucrurile acestea.

StartupCafe.ro: Dacă nu aș fi făcut asta, aș fi…

Alina Marinescu: Aș fi făcut tot ceva legat de natură. Răzvan este antreprenor de mai bine de 20 de ani și a lucrat tot timpul cu oameni. Eu am lucrat în domeniul vânzărilor, dar am stat tot timpul în birouri, în săli de conferințe, în business tripuri, pentru că m-am ocupat destul de mult de Sud-Estul Europei, și Răzvan la fel. Am stat tot timpul în săli de conferință, call-uri, birouri, și ne-am dorit enorm să ieșim din acestea și să avem o activitate în natură.

Cred că doar în natură ne putem echilibra, ne putem găsi creativitatea, ne putem crește energia ca să putem să facem lucruri extraordinare. Eu cred că am reușit, cu toate provocările, să realizăm acest business minunat datorită naturii.

Cele mai bune sfaturi le-am primit de la natură. Ea a fost cea care ne-a învățat să avem răbdare, să mergem înainte, că azi e o zi cu soare, dar mâine e o zi cu furtună și cu vânt foarte puternic, se mai strică lucrurile, dar le refacem ulterior, apoi vine iar soarele.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Alina Marinescu: Noi suntem, probabil, și singurul glamping din România deschis tot timpul anului. Aici e important de punctat. Clienții străini, pentru că au mai multă experiență, deja știu ce înseamnă glamping, că poate fi și partea de cort, poate fi și partea de căsuțe, de bungalowuri. O provocare foarte mare a fost să le spunem oamenilor din România, oaspeților noștri, că pot veni și iarna, și toamna, și primăvara la noi. Noi, pe lângă corturi, care oricum sunt încălzite dacă este nevoie, chiar și de primăvara până toamna, când funcționăm cu ele, avem partea de bungalowuri și de restaurant care sunt încălzite.

Inițial, nu am pornit cu ele, am pornit doar cu corturile, iar din 2022 am reușit să deschidem restaurantul și bungalowurile, care sunt încălzite tot timpul anului și cu care funcționăm tot timpul anului. Ne-am dorit foarte mult ca oaspeții să experimenteze fiecare anotimp. Este fabulos fiecare anotimp la noi, la munte, la 1250 de metri altitudine, și merită să vii în fiecare perioadă a anului.

Ne bucurăm tare mult că am reușit asta și încă avem această provocare: să le spunem oamenilor că, da, pot să vină și iarna la noi, pentru că avem bungalowuri, care sunt căsuțe private, cu încălzire centralizată, avem restaurant cu șemineu, cu încălzire în pardoseală, suntem independenți energetic pentru că avem panouri solare.

Am făcut treabă foarte bună din punct de vedere al eco-sustenabilității, acest lucru fiind și unul dintre pilonii business-ului. Toată lumea ne întreabă: aveți 4 hectare, de ce nu mai puneți un cort, de ce nu mai puneți bungalowuri, de ce nu mai construiți o pensiune ca să vă măriți? Am vrut să respectăm natura și să facem totul în armonie cu natura: de la felul cum am construit, la proiectul pe care l-am făcut, la faptul că folosim rațional resursele - că e apă, că e curent, că nu aruncăm mâncarea - și suntem zero waste food restaurant. Partea aceasta de eco-sustenabilitate a fost extrem de importantă pentru noi și ne-am dorit mai mult să mergem în direcția aceasta decât într-o dezvoltare din aceea extrem de agresivă față de natură.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Alina Marinescu: Din punct de vedere business, ne dorim să continuăm partea de educare a publicului pentru a experimenta glampingul. Ne dorim să atragem cât mai mulți oameni, atât români, cât mai ales străini, pentru că, din punctul nostru de vedere, pentru toată HoReCa din România, acesta este marele secret pentru a merge mai departe și a ne dezvolta: incomingul. Vrem să continuăm educarea și investiția astfel încât să atragem cât mai mulți oaspeți, atât pe cei care înțeleg ce este glampingul, cât și pe cei care vor să experimenteze, dar suntem alături și de cei care nu au auzit, nu știu conceptul, dar vor să încerce. Noi suntem acolo pentru ei și îi invităm să vină la noi, pentru că vor avea o experiență plăcută.

Vrem să facem integrare de mai multe experiențe în natură. Vrem să dezvoltăm programele noastre care să conțină atât partea de experiență inedită de cazare în natură, mese sănătoase gătite din ingrediente naturale de la fermele locale, partea de băuturi sănătoase, partea de spa minimalist, saună și ciubăr. La fel, și partea de activități vrem să o dezvoltăm din ce în ce mai mult, practic să oferim programe integrate. Ne dorim foarte mult să ajungem la a atrage oamenii timp de 4-5 nopți la noi, pentru că este o zonă și un tip de experiență care îți pot oferi o vacanță minunată de 4-5 nopți.

Pe aceste lucruri ne concentrăm. Ne dorim să oferim din ce în ce mai multe evenimente inedite. De exemplu, în perioada 23-25 ianuarie vom avea un weekend în care sărbătorim Unirea Principatelor cu mâncare tradițional românească, cu băuturi tradiționale, dar o să facem și o degustare de brânzeturi de la fermă, precum și o degustare de vinuri de la cramele din România. Vom avea, de exemplu, pe 13-15 februarie, un pachet special pentru Valentine's, cu cină festivă, cină romantică și multe alte surprize.

În vară avem evenimentul nostru de Perseide, în care o să avem iarăși live cooking, poate un concert live, în fiecare an facem altceva. De Sfânta Maria avem brunch-uri inedite, precum și tot felul de evenimente la care oaspeții vor putea veni. Dorim să dezvoltăm cât mai mult aceste evenimente și să ne implicăm în comunitatea de antreprenori, să discutăm cu autoritățile statului și să reușim să dezvoltăm partea de incoming. Vrem să ne dezvoltăm cu câteva cazări, nu foarte multe, de tip luxury, și, în viitorul, sperăm noi apropiat, o să deschidem și un spa care poate fi folosit și pe timpul iernii.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.