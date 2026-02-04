Business CheckIn. „Sunt un exemplu că orice se poate învăța”. Academia românească de limbi străine care pregătește medicii și alți specialiști să profeseze în străinătate

Andreea Berkhout a început să predea limba engleză în 1999, fără să știe că, peste ani, va pune bazele unei academii care deschide uși pe mai multe continente. Din sala de clasă și din experiența jurnalismului, a ajuns să creeze Andreea Berkhout Academy, o școală internațională de excelență în studiul limbilor străine. Astăzi, academia pregătește personal medical pentru examenele necesare practicării profesiei în afara țării, tineri care își doresc să studieze în străinătate și profesioniști din diverse industrii, oferind programe specializate și certificări internaționale recunoscute la nivel global.

Odată cu creșterea academiei, Andreea Berkhout a înțeles că pasiunea pentru predare nu putea fi singura resursă în administrarea unei școli aflate în dezvoltare. Astfel, a participat la unul dintre programele care se desfășoară la BT Stup, unde a descoperit perspective noi asupra antreprenoriatului.

Prin programele din Avânt din Stup, antreprenoarea a învățat să privească afacerea cu alți ochi, să înțeleagă finanțele, să interpreteze balanțe, să eficientizeze procese și să ia decizii strategice.

„Avânt din Stup este programul pe care l-am accesat și care mi-a adus ocazia de a participa la cursuri de management financiar, fără de care Andreea profesoara, nu știu dacă ar fi reușit să crească așa repede, astfel încât să meargă pe scalare, pentru că eu sunt, cum spuneam, profesor de limba engleză”, a spus ea.

Banca Transilvania are un rol activ în susținerea antreprenorilor, oferind acces la programe, resurse și parteneriate care îi ajută să înțeleagă mai bine lumea afacerilor și să ia decizii informate.

BT Stup funcționează ca un hub pentru antreprenori, disponibil atât fizic, la adresa Calea Șerban Vodă nr. 206-218 din București, cât și online. La BT Stup, antreprenorii găsesc, într-un singur loc, toate resursele necesare pentru a-și transforma ideile în afaceri funcționale: de la înființarea firmei și soluții de facturare sau comerț online, până la semnătură electronică, fotografie de produs și alte instrumente care îi ajută în activitatea de zi cu zi.

Business CheckIn. Academie românească de limbi străine fondată de o profesoară de limba engleză

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Andreea Berkhout: Sunt Andreea Berkhout, profesor de limba engleză. Predau cam din secolul trecut, din 1999, cred că e destul de simplu să calculeze cineva vârsta mea. Sunt o tânără profesoară de limba engleză. Andreea Berkhout Academy este o școală internațională de excelență în studiul limbilor străine. Noi avem trei direcții importante pe care mergem.

Prima dintre ele se adresează personalului medical, pentru că pregătim examenele cele mai importante de pe planetă și care le sunt necesare medicilor, asistenților medicali, dentiștilor, farmaciștilor, pentru a profesa în alte țări, pentru a se înscrie în colegiile medicale din acele țări. Avem limba engleză, franceză, germană, neerlandeză, suedeză, italiană, spaniolă, portugheză. Practic, un întreg pachet de limbi care sunt făcute la nivel de performanță pentru medici și tot personalul medical.

A doua direcție o reprezintă copiii care merg la studiu în străinătate. Pregătim certificările internaționale lingvistice care le sunt necesare pentru a putea studia în diverse țări unde speranța pe educație este puțin mai mare decât la noi. De exemplu, avem certificări precum IELTS Academic, care este necesară în toate țările în programele de studiu de licență în limba engleză. IELTS Academic este gold standard al examenelor internaționale, dar avem, pe lângă asta, și pregătire de DELF și DALF pentru cei care merg pe licență de franceză, sau Goethe/TELC pentru cei care merg pe germană, sau NT2 pentru cei care merg pe neerlandeză, adică flamandă și olandeză.

Avem examenele CILS pentru Italia și examenele DELE pentru Spania. Practic, pentru toți copiii noștri care merg la studiu superior în străinătate, noi avem acoperită paleta de examene, de certificări lingvistice, de pregătire pentru aceasta.

A treia direcție este direcția, să spunem, de business, în care avem multiple programe nișate pe specialități, cum ar fi, de exemplu, limba engleză pentru șoferi sau limba engleză pentru HoReCa sau pentru industria de beauty, limba franceză și limba germană. Fiecare dintre limbile pe care le predăm la noi la Academie are trei direcții: direcția medicală, direcția examene internaționale și direcția, să spunem, tehnică.

De ceva timp, predăm și în parteneriate cu centrale fizice din România. Ne referim la hub-uri de educație care încep de la grădiniță și merg până la liceu, unde, de asemenea, copiii sunt instruiți în excelența studiului limbilor străine. Avem predare de Cambridge, de exemplu, sunt multe centre partenere. Noi fiind și parteneri de examinare Cambridge, organizăm, practic, examenele Cambridge în acele centre ale noastre. Predăm germană copiilor în aceste centre, predăm chineză, rusă, tot ce îmbunătățește neuroplasticitatea creierelor noastre și ale copiilor noștri.

Echipa mea este formată din profesori, suntem toți profesori, care sunt instruiți după chipul și asemănarea brandului Andreea Berkhout, pentru că cel mai important, în momentul în care cineva intră la noi în echipă, este cine este omul din spatele CV-ului. Eu nu caut experiență, caut atitudine. Atitudine și valori morale. Sunt eu însămi un exemplu că orice se poate învăța, bineînțeles, dacă ai deja un background de studii care să te aducă acolo.

Nu poți învăța neapărat ca inginer partea de franceză medicală, este un pic mai greu. Dar eu sunt de părere că oamenii tăi trebuie să fie cei pe care te bazezi și care se pot baza pe tine. Conceptul nostru este mai luat în râs, (n.r. sunt oameni care spun) „ziceți că sunteți familie, dar, de fapt, nu sunteți familie, sunteți doar un business”. Noi încercăm să ne ajutăm cât putem de mult. Echipa mea e formată din profesori și, mai ales, din oameni.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Andreea Berkhout: Cred că în viața unui antreprenor sunt multiple provocări și poate că cea mai mare a fost lipsa de încredere pe care am căpătat-o, pentru că, în viața de jurnalist, am fost și jurnalist în tinerețea mea, și în viața de profesor, nu riști atât de mult ca încrederea să-ți fie zdruncinată, ca în momentul în care faci contracte de business.

Un punct de cotitură în academia mea a fost când un partener, pe care l-am ajutat și care se baza foarte mult pe școala și pe cursurile noastre, și care a produs mulți bani cu ale noastre cursuri, și-a declarat insolvența și apoi a falimentat.

Este vorba despre un partener care era în Irlanda și care a rămas față de mine cu multe datorii. Cred că atunci am avut un mare semn de întrebare dacă sunt făcută pentru lumea de business, având în vedere că tot ceea ce dădusem s-a transformat într-o nu nerecunoștință, ci mai rău decât atât. Eu mi-am plătit profesorii, mi-am plătit tot ceea ce realizasem pentru ei și m-am trezit că a trebuit să acopăr o gaură financiară destul de mare din cauza acestui partener. Cred că aceea a fost provocarea care mi-a schimbat un pic optica asupra oamenilor de business și care m-a făcut să fiu mult mai precaută atunci când îmi pun sufletul și munca pe tavă.

A fost pentru mine o lecție dureroasă, cred că mai ales din punct de vedere uman, pentru că nu îmi imaginam că tot ceea ce faci pentru cineva se poate transforma în praf într-o secundă și oamenii își urmăresc propriile interese financiare.

Credem că toți oamenii sunt ca noi. Nu toți oamenii sunt ca noi și asta e o lecție pe care aș recomanda-o fiecăruia dintre noi să o aibă în vedere. Cred că cel mai greu, în momentul în care am trecut de la învățământ la antreprenoriat, a fost ideea aceea în care toată generația mea s-a educat că munca la stat este cea mai sigură și că, indiferent ce faci, să ți-o păstrezi.

Pentru generațiile mele a fost sau este încă dificil să treci dintr-o postură de asigurat, în care ți se plătesc impozitele, ți se plătesc asigurările sociale, la postura unui om care trebuie să asigure, la rândul lui, viața celorlalți din punct de vedere financiar. Cel mai greu a fost să mă dezlipesc de învățământul de stat și să rămân doar cu școala pe care am fondat-o.

A fost un proces destul de laborios, pentru că, întâi, ca orice om care se respectă din învățământ, mi-am luat și eu acei ani sabatici la care aveam dreptul după câte 10 ani de titularizare, și abia apoi am decis că demisia este cel mai bun lucru care se poate întâmpla pentru școala mea, nu neapărat pentru prospecții elevi ai mei din școala de stat. Și mă bucur că am făcut-o.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat?

Andreea Berkhout: Am primit mai multe sfaturi de la prietenii mei, cărora le sunt recunoscătoare. În momentul în care am deschis școala, mi-am luat toți prietenii care aveau, la rândul lor, afaceri, și i-am întrebat: OK, dați-mi câteva sfaturi, spuneți-mi cel mai important lucru pe care credeți că ar trebui să îl știu. Cred că două dintre cele mai bune sfaturi pe care le-am primit au fost următoarele: primul, că orice business se bazează pe încredere. Cumva mi-am dat seama, după ce am pățit acea neplăcere, că oamenii fac business-uri cu oamenii, nu cu alte business-uri.

Trebuie să oferi încredere ca să poți primi încredere și, de fapt, asta este cea mai importantă caracteristică a unui om care are o afacere: faptul că business-ul trebuie să fie win-win și față de clienții respectivei afaceri, și față de partenerii de business propriu-zis. Atâta timp cât nu există un câștig pe toate părțile, nu există business, sunt doar lucruri nesustenabile.

Ak doilea lucru pe care mi l-a spus un prieten, Ilias, a fost că trebuie să ies printre oameni și să nu stau în birou, ceea ce n-am făcut. Foarte mulți ani am stat închisă în birou, am lucrat, am stat numai în operațional, ignorând practic spusele lui Ilias, dar care s-au dovedit a fi cât se poate de adevărate.

De exemplu, Stup a fost unul dintre locurile în care m-am trezit că interacționez cu oameni și această interacțiune mi-a deschis multe alte orizonturi pe care nu mi le imaginam, stând și cufundându-mă în predatul propriu-zis, în planurile de lecție, în unitățile de învățare, în tot ceea ce facem noi, care, într-adevăr, duc la o creștere frumoasă și sustenabilă a Academiei, dar mă privează de alte perspective. Perspectivele sunt foarte importante când vrei să te dezvolți.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Andreea Berkhout: Avânt din Stup este programul pe care l-am accesat și care mi-a adus ocazia de a participa la cursuri de management financiar, fără de care Andreea profesoara, nu știu dacă ar fi reușit să crească așa repede, astfel încât să meargă pe scalare, pentru că eu sunt, cum spuneam, profesor de limba engleză. Ca profesor, nu prea ai de-a face nici cu EBITDA, nici cu KPI-uri, nici cu o mulțime de alți termeni.

Când colegii mei care terminaseră diverse forme de educație superioară, de la management până la marketing și altele, știau foarte bine despre ce este vorba, eu eram singura care mă pierdeam, ridicam mâna și spuneam: „Auzi, dar oare ce este…?”. Mi s-a explicat, și pe lângă faptul că mi s-a explicat de către trainer, l-am avut trainer pe domnul Eusebiu Burcaș, a trebuit să învăț foarte mult eu.

Harta mea mentală, care era prinsă în lingvistică, a trebuit să se lărgească, să se ducă pe multiple planuri ca să înțeleagă ce e cu termenii financiari, să înțeleagă o mulțime de lucruri care privesc interpretarea unei balanțe, de exemplu, lucru care până atunci era în mâna contabilului.

Am mai învățat, tot din programul acesta, eficientizare. Toți prietenii, pentru că am devenit prieteni, bineînțeles, cei care am intrat în Avânt din Stup, am învățat pe ritmul și pe nevoile noastre ce înseamnă eficientizare, pentru că, dacă nu ai o viziune de ansamblu, repet, nu ai cum să te duci mai departe, rămâi undeva acolo stagnând. A fost foarte, foarte important.

Stupul este denumit one-stop-shop. One-stop-shop înseamnă că aici antreprenorii găsesc tot ce le trebuie, inclusiv niște oferte preferențiale pe care Stupul le-a negociat pentru ei și din care am studiat și eu una de contabilitate și urmează să studiez pentru marketing.

Sunt multe lucruri bune care au derivat din accesul către aceste programe, iar pe mine, personal, m-au ajutat foarte mult să devin mai puțin din profa care își supraveghează academia și face planificări și planul de studiu pentru fiecare student în parte, și să devin un pic mai mult din ceea ce se numește, până la urmă, om de afaceri.

StartupCafe.ro: Dacă n-aș face asta, aș fi…

Andreea Berkhout: În toți anii mei de învățământ public am urmărit două direcții, care pentru mine au fost foarte importante și în care m-am autoeducat, pentru că nu aveai de unde să te educi într-o instituție specială de învățământ.

Prima direcție a fost aceasta a examenelor internaționale, precum IELTS Academic, pe care îl predau de la începutul carierei mele și în care m-am perfecționat, am devenit expert internațional, și cealaltă parte a fost aceea de engleză medicală. Mi-a plăcut foarte mult partea de engleză medicală, de engleză pharma, și ani de-a rândul am instruit farmaciști și medici, și chiar înainte de a avea academia, ca să poată pleca în UK, de exemplu, în Irlanda.

Nu văd altă cale pe care aș fi putut merge, pentru că anii de jurnalism, am fost jurnalistă timp de șapte ani de zile, mi-au îmbogățit foarte mult experiența umană și am învățat să lucrez cu foarte diverse tipuri de oameni, dar ceea ce m-a împlinit ca și carieră a fost partea de predat.

Cred că dacă n-aș fi făcut această școală pe care am întemeiat-o, să spun așa, online în 2015, când, practic, a trebuit să plec în Olanda și nu mai aveam cu cine să-mi las cursanții din privat, nu copiii de la școală, unde suplinitori puteau fi găsiți la orice oră, probabil că aș preda acum într-o catedră universitară, undeva pe planetă.

Probabil că aș fi expertă în continuare pe partea de engleză medicală, dar poate că nu la noi în țară, pentru că nu aș fi avut unde să mă dezvolt. Noi suntem acreditați ca academie de OET Australia, care este Occupational English Test, este singurul examen de engleză medicală de pe planetă și care se acceptă ca examen de intrare în lingvistică în GMC, General Medical Council din UK, în NMC, în GPHC, în toate colegiile medicale importante din lume, și atunci cred că aș fi mers în aceeași direcție, dar poate nu ca antreprenor.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Andreea Berkhout: Avem, în momentul acesta, câteva lucruri foarte faine la care lucrăm. Cel puțin mie mi se par faine fiindcă e normal, sunt profesoară, e școală, și tot ce este legat de predat pentru noi este minunat.

În primul rând, am reușit să devenim cel mai important provider de limba neerlandeză, de examen din partea aceasta a Europei, și este o realizare cu atât mai importantă cu cât predăm în parteneriat cu companii olandeze, iar olandezii sunt foarte selectivi.

Asta este o provocare pe care noi am îndeplinit-o și pe care o susținem în continuare: vrem să creștem cât mai mult partea aceasta de limbă neerlandeză. Tot acum lucrăm la programul de instruire în limba română a muncitorilor străini care accesează locurile de muncă din România, pentru că oamenii aceștia au mare nevoie de integrare, și ce facem noi este un program de limbă și cultură română, în care încercăm, atâta timp cât ei stau încă în țările lor, așteptându-și viza, să le oferim privirea asupra României și mijloacele inițiale de a se descurca.

Să știe partea din limbă, să ajungă la un nivel de A2 în momentul în care aterizează în România, de unde pot merge mai departe cu studiul, dar având încredere în ceea ce li se întâmplă și încredere în ei. Este cel mai important și, din nefericire, am văzut că până acum nu s-au făcut astfel de lucruri pentru ei, iar câștigul nostru este moral, în primul rând.

Moral și etic, pentru că e cel mai frumos lucru, dincolo de rezultatele pe care le au copiii noștri, copiii mici și mari, la examene, să vezi că ai putut să influențezi în bine viața cuiva și să poți să îi oferi o cale spre viitor. Noi asta facem la Andreea Berkhout Academy, oferim o cale spre viitor. Oamenii aceștia, care suplinesc partea de muncă lipsă din România, merită aceeași șansă pe care o au toți, care sunt primiți ca la ei acasă, chiar dacă se duc să muncească în Spania sau în Italia sau în Marea Britanie și care nu întâmpină problemele pe care acești oameni le întâmpină la noi. Îmi doresc, și asta facem acum, să implementăm acest program pentru a-i ajuta să se încadreze, să intre în peisaj, să se simtă mai acasă.

La ce mai lucrăm în plus acum: există o țară pe care nu am accesat-o suficient. Noi, pentru că suntem academie online, avem cursanți de pe patru continente. În Europa încă nu am avut destul timp și entuziasm să mergem pe partea nemțească, pe piața germană. Repet, la noi limbile sunt un colaj de toate aptitudinile posibile, de la medical până la universitar și până la conversațional simplu. Pe limba germană nu am accesat suficient până acum și acesta este unul dintre planurile la care, în momentul acesta, lucrăm.

