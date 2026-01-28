Business CheckIn. De la HR-istă, la antreprenoare. Cristina tocmai și-a deschis propriul studio de pilates în Popești-Leordeni 

Cristina Drăghici (foto) a intrat în antreprenoriat după un parcurs profesional construit în mediul corporate, în special în zona de resurse umane. Absolventă de Informatică Managerială și cu studii complementare în domeniul medical, ea a lucrat timp de mai mulți ani în companii din IT, sănătate și media, coordonând echipe și procese de HR. Deschiderea Move Studio, un studio de pilates reformer în Popești-Leordeni, în apropierea locuinței sale, a venit ca răspuns la o nevoie personală legată de echilibru, sănătate și timp de calitate, dar și ca o oportunitate identificată într-o zonă insuficient acoperită de astfel de servicii.

Pentru a-și deschide firma, antreprenoarea a apelat la BT Stup, unde a primit consultanță privind tipul de firmă, aspectele contabile și pașii necesari înregistrării. De asemenea, a participat la o parte dintre evenimentele ținute la sediul Stup de pe Calea Șerban Vodă nr. 206-218, București, despre care spune că i-au oferit mai multă claritate în business.

„Am urmărit mereu divizia de antreprenori de la Stup și, când s-a apropiat momentul, am fost la un curs pe zona contabilitate, despre cum să alegi ce tip de firmă să deschizi. Simțeam nevoia să mă pregătesc și am luat legătura și cu un consultant de acolo, mi-a povestit despre cum mă poate ajuta BT Stup și am înființat firma prin Stup. Acolo am, practic, și contul de firmă”, a spus Cristina Drăghici.

BT Stup este un hub de resurse dedicat antreprenorilor, accesibil atât fizic, cât și online. Aici, antreprenorii pot găsi tot ce le trebuie pentru a porni sau a dezvolta o afacere: de la înființarea firmei și soluții de facturare sau comerț online, până la semnătură electronică, fotografii de produs și alte instrumente care simplifică gestionarea activităților zilnice.

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Cristina Drăghici: Numele meu este Cristina Drăghici. Anul trecut, împreună cu soțul meu, am înființat un studio de pilates reformer, situat în Popești-Leordeni, în apropiere de casa noastră, cumva la graniță cu București, fiindcă noi aici locuim.

Am absolvit Facultatea de Informatică Managerială. Am făcut o școală postliceală de asistenți medicali în paralel cu facultatea și, cumva, acela a fost momentul în care am luat contact și cu partea umană a lucrurilor, cum funcționează organismul și mușchii și așa mai departe, asta, apropo, de cum se leagă lucrurile.

În ultimii ani, mai precis de când am terminat facultatea, am lucrat fie în multinaționale, fie în companii românești. Deși inițial m-am gândit că zona de IT îmi va plăcea, am rămas întotdeauna în sfera acestui domeniu, dar nu neapărat ca practicant sau ca specialist în IT.

Mi-am dat seama repede că îmi place mai degrabă interacțiunea cu oamenii și am migrat către zona de HR. Prin urmare, background-ul meu, work-related cum ar veni, este în zona de HR. Am coordonat departamente de HR în diferite companii, cele mai multe fiind conexe cu studiile mele. Fie au fost în zona de health sau pharma, fie spre zona de IT și, la un moment dat, chiar și pe ce înseamnă media și publicitate: partea de promovare, media, partea de online și de TV. Acum mă ajută această experiență.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Cristina Drăghici: Pentru mine, HR-ul a fost întotdeauna despre oameni, well-being, partea aceasta de echilibru. Am fost întotdeauna legată și de partea de sănătate și mișcare. Pilatesul a apărut în viața mea, într-un moment în care eram și foarte ocupată și foarte deconectată de la mine, nu mai aveam timp de mine.

Simțeam nevoia să fac ceva, simțeam că mă deconectasem și mergeam chiar și la terapie. Îmi aduc aminte că terapeuta mi-a zis la un moment dat: „nu vrei să-ți rezervi măcar o oră? Ce faci pentru tine?”, Și am zis că fac tot felul de lucruri, iar ea mi-a spus: „nu, un pic de timp cu tine, pentru tine, să apuci să gândești, să te conectezi tu cu tine”.

Practic, așa am ajuns sa fac un curs de pilates, eu mergând oricum la sală din când în când. Fiind o persoană foarte agitată, erau lucruri pe care trebuia să le fac repede, și niciodată nu reușeam să mă deconectez complet. Am ajuns la ora de pilates, unde am lăsat telefonul deoparte, era o muzică, era un decor, un mod de a face lucrurile și exercițiile acolo.

Foto: Cristina Drăghici

La finalul orei, după o perioadă lungă de timp, am simțit o stare reală de bine. Mă simțeam mai bine, mai conectată, mai prezentă. Asta era senzația, și asta și pentru că faci foarte mult stretching în pilates. Dar, pentru că nu-mi permitea întotdeauna timpul, m-am gândit să fac și în weekend. Am căutat un studio undeva la mine în zonă și ce să vezi? N-am găsit. Așa a apărut ideea.

La momentul acela, acum aproape doi ani, nu era nimic în zona noastră, în Popesti, dar nici în sectorul patru, care mi-ar fi fost cumva mai la îndemână. Aș fi putut ajunge cu mașina în weekend.

Acela a fost, aș zice, primul moment în care a apărut ideea de studio. Nu a fost neapărat ca un fel de business plan, să mă gândesc: „îmi doresc acum, vreau să intru în antreprenoriat”. A fost mai degrabă o nevoie pe care eu o resimțeam la momentul acela și am început să mă gândesc: „dacă eu simt nevoia asta, dacă pe mine pilatesul mă ajută și am descoperit asta, oare n-ar face același lucru și pentru alți oameni?”.

Așa a apărut ideea de antreprenoriat. Până anul trecut nu aveam neapărat curajul să mă gândesc serios la acest lucru, nici la ce presupune și cum se așează lucrurile. La momentul acela am simțit și nevoia asta de sens și dorința de a-i ajuta pe ceilalți, dar să mă ajut pe mine, în primul rând, fiindcă de mine era vorba la început. Aceste lucruri m-au făcut să mă gândesc mai mult în direcția asta.

Apoi am început să merg și mai intens la cursuri, la clase, și să văd ce ar presupune să mă certific în acest domeniu, în a fi instructor de pilates. Întotdeauna am făcut o formă de sport, nu de performanță, dar întotdeauna am fost acolo conectată, nu am fost o persoană statică. Am mers la cursuri, între timp m-am certificat.

Foto: Cristina Drăghici

Între timp am zis: „gata, e momentul, acum mă certific, dar trebuie să și merg în concret cu ceva”, așa că am depus actele pentru firmă.

Am închiriat un spațiu, pe care l-am personalizat pentru nevoile unui studio de pilates. Am avut cam două luni în care am investit în amenajarea spațiului.

Foto: Cristina Drăghici

Mi-am propus ca toate lucrurile pe care mi le-aș fi dorit eu, ca și utilizator al unui studio de pilates, să le regăsesc în studioul meu. Acest lucru a însemnat, inclusiv, să colaborez cu o firmă care are o aplicație în care tu îți poți face rezervarea la clasa de pilates direct.

Soțul meu este susținătorul meu în ceea ce înseamnă businessul, pentru că studioul a fost deschis de curând, în luna noiembrie. De la lună la lună se vede progresul.

Foto: Cristina Drăghici

Momentan, eu sunt singurul antrenor din sală, dar aș vrea să dezvolt echipa și, cât de curând, probabil vom mai avea pe cineva.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Cristina Drăghici: Eu știam de Stup de câțiva ani, când am participat la un curs despre lucruri care țineau de HR și mi s-a părut foarte interesant. Am zis: uite, ce drăguț, uite cum îi ajută pe cei care vor să intre sau sunt în zona de antreprenoriat.

Am urmărit mereu divizia de antreprenori de la Stup și, când s-a apropiat momentul, am fost la un curs pe zona contabilitate, despre cum să alegi ce tip de firmă să deschizi.

Simțeam nevoia să mă pregătesc și am luat legătura și cu un consultant de acolo, mi-a povestit despre cum mă poate ajuta BT Stup și am înființat firma prin Stup. Acolo am, practic, și contul de firmă.

Desigur, au fost, într-adevăr, întrebările: ce tip de firmă, cu TVA sau fără TVA, micro? Erau lucruri complet noi pentru mine. Mi-am dat seama de ce tip de firmă e nevoie, am înființat-o și, de atunci, a apărut o sferă de alte lucruri: creditări, certificări, de unde trebuie să mai obții avize și ce mai aveam eu nevoie.

StartupCafe.ro: Cum a fost experiența de la BT Stup?

Cristina Drăghici: La momentul primei interacțiuni, m-am gândit: ce interesant că există o bancă ce își dorește să ajute. Sunt cursuri la care poți să participi și, practic, sunt fără cost.

Repet, mi s-a părut foarte interesant la momentul acela. Nu era ceva ce mă gândeam că o să am nevoie la un moment dat, dar, în momentul în care chiar s-a ivit oportunitatea, am mers.

Apoi, am ai fost la câteva cursuri, inclusiv legate despre cum să comunici. Acum nu mai am foarte mult timp la dispoziție, dar au fost mai multe la care mi-aș fi dorit să merg. În ceea ce privește accesarea unei finanțări de la BT Mic, încă nu e timpul pierdut. Niciodată nu se știe ce idei mai vin.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat?

Cristina Drăghici: Nu cred că a fost un sfat de la cineva, ci, mai degrabă, a fost vorba despre ce a însemnat pilatesul pentru mine. A fost un moment în care era super haos în viața mea. Mergând la terapeuta care a zis „du-te și fă ceva pentru tine”, în momentul în care eu m-am dus și am făcut și pilates, m-am simțit super bine.

Asta a fost, de fapt. Am zis: dar cum ar fi idealul acela în viață, în care să faci ceva care chiar îți place cu adevărat, să te simți și bine și acesta să fie jobul tău? Practic, având studioul acolo, eu pot să fac oricâte antrenamente vreau.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Cristina Drăghici: O stare de bine, o conectare la tine, practic. Pentru că eram cineva foarte activ și foarte dinamic, pe mine m-a ajutat foarte mult exercițiul de respirație să domolesc ritmul și să-mi dau seama că este mai mult decât „hai să le bifăm repede pe toate”.

Pentru mine, pilatesul n-a fost neapărat despre schimbarea fizică și mișcarea în sine, cât mai degrabă despre starea cu totul pe care a creat-o. Mă simțeam mai așezată, mai conectată cu mine. E mult despre ce înseamnă partea de respirație și să fii foarte atent la corpul tău.

Prima dată e o discuție introductivă, pentru că nu toată lumea e conștientă de ce înseamnă sau ce presupune pilatesul, multă lume este obișnuită cu mersul la sală.

Foto: Cristina Drăghici

În primele 5-10 minute, mai ales dacă e cineva nou, îi povestesc despre cum anume urmează să se decurgă clasa, îi povestesc un pic despre pilates în sine, cine a fost Joseph Pilates, dar fără să intru foarte mult în detalii. Vorbim despre metoda lui, care a fost gândită pentru recuperare, mobilitate, echilibru și nu neapărat pentru performanță. Inițial a fost gândit ca un aparat care să ajute corpul, pentru că e vorba de pilates reformer.

Pe măsură ce adaugi rezistențe, faci exercițiul mai greu sau, evident, mai ușor. Și, ca principiu, el se bazează foarte mult pe conexiunea dintre minte și corp. De asta am și spus despre respirație, care trebuie să fie conștientă și se bazează foarte mult pe calitatea mișcării, nu pe cantitate. Nu neapărat „mai mult” înseamnă „mai bine”, ci mai degrabă e important să fac corect și atunci o să intre musculatura mult mai bine și exercițiul o să aibă o profunzime mult mai bună.

Ca orice tip de antrenament, el are și parte de încălzire, o parte mai activă, poate chiar și o zonă în care crește un pic pulsul, fiindcă sunt exercițiile un pic mai intense, după care, ușor, ușor, revenim.

Asta e structura pe care o folosesc eu de obicei. La final avem partea de stretching. Aproape toate activitățile au și o parte mică de stretching la final. Dacă am lucrat un tip de mușchi, îi las un pic de timp să se recupereze.

Foto: Cristina Drăghici

Mergând la destul de multe studiouri, am cules ce mi-a plăcut, așa că, la final, las inclusiv un moment în care să ne concentrăm pe două-trei respirații. Am mai cules un pic de la terapeuta mea, care, la un moment dat, s-a uitat la mine și mi-a zis: „Respiră! Respiri anxios”.

Am zis: „OK, hai să vedem cum respirăm conștient”, așa că las un minut la final și pentru treaba asta, poate chiar un pic mai puțin, după care le invit să închidă și ochii, ca să fie concentrate doar pe zona de inspir-expir, care trebuie să fie cât se poate de controlată. Nu-i neapărat o chestie holistică, dar respirația ajută foarte mult în oxigenarea sângelui și, evident, de aici vine și un pic de stare de bine la final.

StartupCafe.ro: Dacă nu aș fi făcut asta, aș fi…

Cristina Drăghici: În momentul în care am luat cumva contact cu pilatesul, chiar mi s-a părut că este ceva ce îmi doresc să-l fac. Altfel, da, evident că probabil aș mai fi rămas mult timp în companii, lucrând ca și angajat. În viață sunt anumite praguri de care nu eram conștientă neapărat până acum, nu mă gândeam la ele.

StartupCafe.ro: Primul client…

Cristina Drăghici: Când am găsit spațiul și ne-am apucat să amenajăm, oamenii vedeau că se întâmplă lucruri în curtea blocului.

A venit un vecin care a întrebat ce facem acolo și a spus: „aș vrea să vină și soția mea, să ne anunțați când deschideți”.

Foto: Cristina Drăghici

Am deschis, și în prima zi în care am fost la studio, domnul a venit, a bătut la ușă și a zis: „vreau și eu să o înscriu pe soția mea, vreau să plătesc abonamentul”. Soția vine în continuare, îi place.

Acela a fost primul abonament pe care l-am vădut. Altfel, prima ședință este gratuită, în principiu, cel puțin așa am gândit-o, pentru că încă nu e foarte bine cunoscută activitatea de pilates, cel puțin zona în care locuiesc eu.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată…

Cristina Drăghici: În momentul în care am gândit studioul, l-am gândit pe zona de well-being, cum ar veni. Logica mea era așa: mă duc la clasa de pilates și ce minunat ar fi dacă aș putea să rămân și la un masaj, că toți sunt în vecinătate. Așa că masajul este ceva ce îmi doresc să aduc în studio.

Foto: Cristina Drăghici

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Cristina Drăghici: Eu, cumva, m-am gândit încă de la început că o să fie nevoie și de așa ceva, că nu o să pot să fac singură treaba asta, pentru că scopul meu a fost să am și o oarecare flexibilitate. Și acum, eu, fiind singurul antrenor, practic, lucrez șapte zile din șapte.

Într-adevăr, nu toate orele din zi, evident, dar inclusiv sâmbăta și duminica am clase și atunci am nevoie de cel puțin încă un antrenor cu care să împart partea de clase.

Foto: Cristina Drăghici

