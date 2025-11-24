Skip to content

București: Târg de cadouri și produse de la mici afaceri locale

București: Târg de cadouri și produse de la mici afaceri locale
Sursă: © Miroslav Ivanov | Dreamstime.com

Artizanii și creatorii români cu afaceri mici vor fi prezenți la un târg de cadouri și diferite produse, care se va desfășura pe Calea Victoriei, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Ultima ediție de toamnă a târgului Brumar pe Victoriei se va desfășura la Victoria Hub (Calea Victoriei, nr. 210), între orele 11-21, pe 29 și 30 noiembrie 2025. Intrarea este liberă.

Vizitatorii vor putea găsi bijuterii fine, lumânări parfumate, obiecte din ceramică, rășină și textile, plante suculente, cosmetice naturale, deserturi, haine vintage și accesorii, toate create de artizani români.

Târgul este organizat de Apolla Events, firmă de organizare de evenimente care își propune să creeze contexte autentice de întâlnire între artizani, antreprenori și public.

