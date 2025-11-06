Brașov: Fabrică românească de pulberi pentru muniție, proiect de 500 milioane EUR alături de colosul german Rheinmetall

O fabrică românească de pulberi pentru muniție din județul Brașov înființează un joint venture cu germanii de la Rheinmetall, conform unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Proiectul Rheinmetall și Pirochim Victoria, în valoare de 500 milioane EUR, va extinde semnificativ capacitatea europeană de producție a pulberilor, va consolida flancul estic al NATO și va crea peste 700 locuri de muncă înalt calificate în industria de apărare din România.

Construcția fabricii din Victoria, Brașov, este programată să înceapă în 2026, iar producția este preconizată să înceapă în termen de doi ani, conform unui comunicat transmis de avocații Wolf Theiss, care au asistat Rheinmetall în proces. Parteneriatul a fost oficializat în data de 3 noiembrie 2025.

Capacitatea anuală de producție estimată este de aproximativ 300.000 încărcături modulare de combustibil, necesitând aproximativ 750 tone de pulbere. În plus, vor fi produse 200 tone de pulbere propulsoare, spune Rheinmetall.

Precursorii energetici, cum ar fi nitroceluloza, vor fi, de asemenea, produși local. Conform planurilor actuale, producția de pulbere de combustibil și încărcături de combustibil modular este programată să înceapă în 2028.

Rheinmetall este unul dintre principalii furnizori internaționali de tehnologie in domeniul apărării, oferind soluții inovatoare forțelor armate din întreaga lume. Compania se concentrează pe furnizarea de soluții avansate și fiabile în domeniul munițiilor, sistemelor de armament și tehnologiei militare.

Pirochim Victoria, înființată în 1936 de statul român cu expertiză germană pentru producția de pulberi fără fum, aduce în cadrul joint venture-ului experiență industrială îndelungată și infrastructură necesară. Noua fabrică va moderniza și extinde producția tradițională a României, va reduce dependența de surse externe pentru materii prime esențiale și va accelera eforturile de reînarmare ale Europei prin investiții strategice, sprijinite de UE.