Bonificația de 3% pentru firmele corecte: Procedura de acordare s-a actualizat. Situația în care poate fi diminuată sau anulată

Ordinul de actualizare a procedurii de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferente anului fiscal 2024 sau anului fiscal modificat care începe în anul 2024 a fost publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, a fost introdusă o nouă situație în care bonificația acordată firmelor cu obligațiile fiscale îndeplinite poate fi diminuată sau chiar anulată, dacă, în urma controalelor fiscale, ANAF emite decizii de impunere.

În cazul în care, ulterior emiterii deciziei de acordare a bonificației, contribuabililor li se comunică, ca urmare a unui control fiscal, decizii de impunere prin care au fost stabilite diferențe de impozit pe profit anual/impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferent anului 2024/anului fiscal modificat care începe în anul 2024, după caz, compartimentul de specialitate procedează astfel:

a) în situația comunicării către contribuabili a unei decizii de impunere cu diminuare de obligație fiscală, compartimentul de specialitate verifică evidența fiscală și modifică în mod corespunzător suma acordată inițial drept bonificație, prin diminuarea valorii acesteia și emiterea Deciziei de modificare a Deciziei de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit anual/impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului fiscal 2024/anului fiscal modificat care începe în anul 2024, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. În acest scop, se adaugă în evidența fiscală diferența dintre suma acordată inițial drept bonificație și cea rezultată după verificare;

b) în situația comunicării către contribuabili a unei decizii de impunere cu suplimentare de obligație fiscală, compartimentul de specialitate verifică evidența fiscală și anulează valoarea bonificației acordate inițial, în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a bonificației în sensul art. 1 pct. 4. În acest scop, se emite Decizia de anulare a Deciziei de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit anual/ impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului fiscal 2024/anului fiscal modificat care începe în anul 2024, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, și se adaugă în evidența fiscală valoarea bonificației acordate.

Accesează și descarcă Ordinul privind completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor, nr. 540/2025 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferente anului fiscal 2024/anului fiscal modificat care începe în anul 2024.

Bonificația de 3% acordată de ANAF firmelor. Ce a avertizat un expert

Bonificația de 3% acordată firmelor plătitoare de impozit pe profit sau impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care sunt la zi cu obligațiile fiscale, a fost introdusă prin OUG nr. 107/2024.

Un expert a avertizat încă din luna iunie 2025, într-o analiză transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că bonificația se obține greu, din cauza unor condiții suplimentare.

„Normele de aplicare, emise cu o întârziere de o jumătate de an, au introdus o serie de condiții suplimentare care limitează accesarea facilității, în ciuda principiilor de drept care interzic modificarea unei ordonanțe de urgență printr-un ordin de ministru. Această facilitate, valabilă începând cu rezultatele financiare aferente anului 2024, urmărea, alături de amnistia fiscală, să încurajeze respectarea obligațiilor fiscale, prin acordarea unui mic beneficiu fiscal contribuabililor care îndeplinesc anumite condiții clare, stabilite de lege”, spunea Emanuel Bondalici, Senior Managing Associate, Reff & Asociații, Deloitte Legal.

Procedura de aplicare a acestor prevederi ar fi trebuit să fie publicată în cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG 107/2024, adică până la 22 octombrie 2024.

Abia în luna decembrie 2025, Ministerul Finanțelor a anunțat că a demarat procesul de acordare a bonificațiilor de 3% pentru firmele mici și mijlocii care și-au îndeplinit la timp obligațiile fiscale aferente anului fiscal 2024.

Astfel, la acel moment, au fost generate în Spațiul Privat Virtual (SPV) 151.150 de decizii de acordare a bonificației de 3%, aplicabile impozitului pe profit anual și impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului fiscal 2024.

„Valoarea totală a bonificațiilor acordate este de 160.155.998 lei”, spunea MFP.