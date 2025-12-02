Bonificația de 3% pentru firmele care își plătesc impozitele la timp: O nouă situație în care poate fi diminuată sau anulată 

Bonificația de 3% acordată firmelor plătitoare de impozit pe profit sau impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care sunt la zi cu obligațiile fiscale, introdusă anul trecut prin OUG nr. 107/2024, poate fi redusă sau chiar anulată în cazul în care, în urma unor controale fiscale la firmele respective, ANAF emite decizii de impunere, prevede un proiect de ordin pus în transparența de Ministerul Finanțelor.

Ordonanța de urgență nr. 107/2024 a stabilit că beneficiază de bonificație firmele plătitoare de impozit pe profit și impozit pe venitul microîntreprinderilor, cu condiția să depună în termenul legal toate declarațiile fiscale obligatorii și să achite integral obligațiile fiscale aferente anului 2024.

Ministerul Finanțelor vine acum cu o propunere de procedură referitoare la situațiile în care, după emiterea deciziei de acordare a bonificației, contribuabilii sunt supuși unui control fiscal.

„Ulterior emiterii deciziei de acordare a bonificaţiei, contribuabilii pot să fie supuși unui control fiscal ce are ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu stabilirea obligaţiilor fiscale, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente”, se arată în referatul de aprobare al proiectului de ordin.

Ca urmare a controlului fiscal, organul fiscal poate să emită decizie de impunere ori de câte ori acesta stabileşte sau modifică baza de impozitare prin care stabilește diferențe de impozit pe profit anual/impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferent anului 2024/anului fiscal modificat care începe în anul 2024.

„În acest context, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor nr. 540/2025 nu reglementează această ipoteză, respectiv dacă se menține sau nu bonificația acordată. Situația este similară cu depunerea declarațiilor rectificative de către contribuabili, caz în care este necesară completarea ordinului, astfel încât să reiasă cu claritate conduita organelor fiscale în cazul apariției unei asemenea situații, respectiv de anulare/diminuare a bonificației dacă sunt stabilite diferențe în plus sau în minus, față de obligațiile individualizate de contribuabil în declarația sa”, conform MFP.

Accesează și descarcă Proiectul de Ordin pentru completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor nr. 540/2025 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiei de 3% din impozitul pe profit anual şi din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferente anului fiscal 2024/anului fiscal modificat care începe în anul 2024.

Bonificația de 3% acordată de ANAF firmelor. Ce a avertizat un expert

Un expert a avertizat încă din luna iunie 2025, într-o analiză transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că bonificația se obține greu, din cauza unor condiții suplimentare.

„Normele de aplicare, emise cu o întârziere de o jumătate de an, au introdus o serie de condiții suplimentare care limitează accesarea facilității, în ciuda principiilor de drept care interzic modificarea unei ordonanțe de urgență printr-un ordin de ministru. Această facilitate, valabilă începând cu rezultatele financiare aferente anului 2024, urmărea, alături de amnistia fiscală, să încurajeze respectarea obligațiilor fiscale, prin acordarea unui mic beneficiu fiscal contribuabililor care îndeplinesc anumite condiții clare, stabilite de lege”, spunea Emanuel Bondalici, Senior Managing Associate, Reff & Asociații, Deloitte Legal.

Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilul nu trebuie să depună nicio cerere. Organul fiscal central verifică automat îndeplinirea condițiilor și emite decizia de acordare a bonificației. Sumele acordate nu sunt restituite, ci sunt compensate cu alte obligații fiscale ale contribuabilului, conform lui Emanuel Bondalici.

Restituirea banilor are loc doar în situația în care, în termenul de prescripție fiscală de cinci ani, nu au fost operate compensări.

Procedura de aplicare a acestor prevederi ar fi trebuit să fie publicată în cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG 107/2024, adică până la 22 octombrie 2024.

Totuși, aceasta a apărut abia în aprilie 2025, prin Ordinul nr. 540/2025, și a introdus două modificări importante față de textul ordonanței: posibilitatea reducerii bonificației atunci când contribuabilul depune declarații rectificative care diminuează obligațiile fiscale aferente anului 2024, precum și anularea bonificației în cazul depunerii de declarații rectificative din care rezultă obligații fiscale majorate sau în alte situații în care condițiile legii nu mai sunt îndeplinite. „Această ultimă prevedere este extrem de vagă și lasă loc la numeroase interpretări”, atrăgea atenția Emanuel Bondalici.