Bonificație de 3% pentru firmele care și-au plătit impozitele la timp: Finanțele au demarat procesul de acordare

Ministerul Finanțelor anunță vineri că a demarat procesul de acordare a bonificațiilor de 3% pentru firmele mici și mijlocii care și-au îndeplinit la timp obligațiile fiscale aferente anului fiscal 2024.

Astfel, vineri au fost generate în Spațiul Privat Virtual (SPV) 151.150 de decizii de acordare a bonificației de 3%, aplicabile impozitului pe profit anual și impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului fiscal 2024.

„Valoarea totală a bonificațiilor acordate este de 160.155.998 lei”, transmite MFP.

„Prin acordarea acestor bonificații, transmitem un mesaj aşteptat, cu siguranțǎ, de mediul de afaceri onest: respectarea regulilor este recunoscută și recompensată. Contribuabilii care își declară corect și la timp obligațiile și își plătesc taxele beneficiază de un tratament fiscal echitabil și predictibil. Este un pas în direcția unui parteneriat corect între stat și mediul de business, bazat pe responsabilitate și disciplină fiscală”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Bonificațiile pot fi utilizate pentru compensarea obligațiilor fiscale datorate, cu condiția ca firmele să fi depus toate declarațiile, să fi plătit la timp impozitele aferente anului 2024 și să nu aibă alte datorii fiscale restante.

Ministerul Finanțelor va continua, în perioada următoare, procesul de acordare a bonificațiilor și pentru celelalte categorii de contribuabili eligibili, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

