Avertisment DNSC: Atacatorii cibernetici folosesc numele unor platforme cunoscute pentru a fura date

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, joi, că atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, ca OLX sau ePantofi, potrivit News.ro.
Atacatorii cibernetici creează pagini false, trimit mesaje sau link-uri care par a fi legitime şi încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăţi în afara canalelor oficiale.
„Scopul lor este acelaşi: să colecteze datele de card şi să obţină plăţi frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranţă”, atransmis specialiştii.
Recomandările DNSC:
- Nu completa niciodată formulare cu date personale din linkuri primite pe reţele sociale sau în comentarii;
- Verifică întotdeauna domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau de a face o comandă online. Adresele „.ro” sau „.com” pot fi imitate prin mici variaţii (ex: epantofi.online);
- Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o fraudă;
- Foloseşte un antivirus actualizat şi activează autentificarea cu doi factori (2FA) acolo unde este posibil;
- Raportează fraudele: sună la 1911 sau completează formularul de sesizare pe pnrisc.dnsc.ro.