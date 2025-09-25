Avertisment DNSC: Atacatorii cibernetici folosesc numele unor platforme cunoscute pentru a fura date

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, joi, că atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, ca OLX sau ePantofi, potrivit News.ro.

Atacatorii cibernetici creează pagini false, trimit mesaje sau link-uri care par a fi legitime şi încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăţi în afara canalelor oficiale.

„Scopul lor este acelaşi: să colecteze datele de card şi să obţină plăţi frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranţă”, atransmis specialiştii.

Recomandările DNSC: