Antreprenorul clujean Voicu Oprean (AROBS) cumpără o afacere de la o mare companie IT americană

Grupul românesc AROBS Transilvania Software, controlat de antreprenorul clujean Voicu Oprean, a anunțat, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că preia o subsidiară din România a unei mari companii multinaționale fondate în SUA, cu prezență globală.

Grupul clujean AROBS a semnat achiziția firmei Quest Global România, care face parte din Quest Global Engineering Services, un furnizor global de servicii și soluții complete de inginerie de produs pentru clienți internaționali din șapte industrii.

Tranzacția va fi realizată integral prin emiterea de noi acțiuni AROBS, fără componentă de numerar, iar acțiunile nou emise vor fi supuse unei perioade de lock-up de un an de la data finalizării tranzacției.

Aceasta este prima achiziție a AROBS în care valoarea tranzacției este plătită integral în acțiuni, în linie cu strategia de fuziuni și achiziții (M&A) aprobată de acționari după transferul companiei clujene pe Piața Principală a Bursei de Valori București în septembrie 2023.

Această aprobare a făcut parte din strategia mai amplă de dezvoltare a AROBS, care a inclus și atragerea de capital de la investitori instituționali pentru susținerea activităților de M&A. Structura de finanțare asigură o aliniere solidă a intereselor și susține implicarea activă a echipei care se alătură Grupului în dezvoltarea acestuia.

„Prin această colaborare, continuăm să ne extindem expertiza de inginerie software a Grupului AROBS și să ne consolidăm prezența în segmente precum semiconductori, sănătate și sisteme embedded. Echipa Quest Global Romania are o experiență solidă în dezvoltarea de aplicații software, soluții embedded, testare și asigurarea calității, precum și în furnizarea de servicii pentru clienți internaționali din America de Nord, Europa de Vest, Australia și Orientul Mijlociu. Alăturarea acestei echipe ne permite să abordăm proiecte mai complexe și să construim relații pe termen lung cu clienți globali, inclusiv din industrii cu cerințe tehnice și operaționale ridicate. Finanțarea tranzacției exclusiv prin emiterea de acțiuni reflectă alinierea intereselor și încrederea comună în perspectivele de creștere pe termen lung ale Grupului. În același timp, acest pas marchează primirea unui nou acționar strategic și începutul unui parteneriat solid, care are la bază obiective comune de dezvoltare pe termen lung”, a declarat Voicu Oprean, fondator și CEO al AROBS Group.

Quest Global Romania are sediul în Craiova și a înregistrat o creștere constantă în ultimii ani, ajungând la o echipă de aproximativ 110 specialiști. Activitatea companiei acoperă servicii integrate de dezvoltare software, testare și validare, design și experiență de utilizare, dezvoltare de aplicații mobile, soluții embedded și servicii de consultanță IT, adresând industrii precum IT & Data, Automotive, Sănătate, Semiconductori, Petrol & Gaze și Software. Competențele sale tehnice acoperă dezvoltarea de soluții web, mobile, desktop și bazate pe date, livrate prin metodologii agile și procese scalabile adaptate cerințelor clienților de tip enterprise.

Quest Global Romania face parte din Quest Global, un grup internațional de servicii de inginerie cu peste 28 de ani de experiență în furnizarea de soluții complete de inginerie de produs pentru clienți internaționali de top.

Compania multinațională Quest Global a fost fondată de inginerul Ajit Prabhu, în anul 1997, în orașul Schenectady, statul american New York. Ulterior, compania multinațională și-a mutat sediul central la Singapore.

Quest Global are peste 22.000 de angajați și operează în peste 18 țări, printr-o rețea globală de centre de livrare, oferind expertiză tehnică și de domeniu în industrii precum Aerospace & Defense, Automotive, Energie, Hi-Tech, Dispozitive Medicale, industria Feroviară și Semiconductori. De-a lungul timpului, compania globală a atras investiții de la fonduri de capital precum Bain Capital, GIC (fondul suveran al statului Singapore), Advent International sau Carlyle, dar fondatorul Ajit Prabhu a rămas la conducerea business-ului, ca președinte și director general (CEO).

„Suntem încântați să ne alăturăm echipei AROBS. Împreună, vom putea să oferim clienților noștri un set extins de capabilități de inginerie în România și, în același timp, să creăm oportunități mai bune de dezvoltare profesională pentru angajați”, a declarat acum Ajit Prabhju, șeful Quest Global.

În paralel, AROBS Group și Quest Global intenționează să dezvolte o colaborare mai amplă pentru derularea unor proiecte complexe de inginerie software și transformare digitală destinate clienților internaționali, cu livrare din România. Această cooperare va valorifica capabilitățile complementare, expunerea la nivel de industrii și prezența geografică a celor două grupuri.

Managementul operațional al entității Quest Global din România va continua sub conducerea actualei echipe de management, coordonată de Ana-Maria Vasilescu.

Rezultatele financiare ale Quest Global Romania vor fi incluse în situațiile financiare consolidate ale AROBS Group după finalizarea tranzacției, estimată pentru prima jumătate a anului.

Parteneriatul strategic cu Quest Global Romania se adaugă portofoliului de tranzacții deja realizate de AROBS în cursul anului 2025, care au avut ca obiectiv extinderea expertizei tehnice a Grupului și consolidarea prezenței sale internaționale. În 2025, AROBS Group a achiziționat SVT Electronics, furnizor de soluții software și hardware pentru gestionarea și analiza datelor tahograf, a realizat prima sa achiziție directă în Statele Unite prin preluarea unei participații majoritare în Codingscape, companie de consultanță tehnologică și dezvoltare software pentru clienți enterprise, și a achiziționat Gess Engineering, companie specializată în servicii de inginerie și testare pentru industria auto.

Împreună, aceste tranzacții generează sinergii operaționale și comerciale la nivelul liniilor de business ale Grupului, extind aplicabilitatea capabilităților sale de inginerie software și susțin capacitatea AROBS de a livra proiecte complexe pentru clienți internaționali din multiple industrii.