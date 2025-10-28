OpenAI (ChatGPT) se restructurează ca și „corporație în beneficiu public”, pentru profit, în urma unui nou acord cu Microsoft

Firma de inteligență artificială OpenAI și gigantul Microsoft au semnat un nou acord, care a completat restructurarea firmei AI ca și „corporație în beneficiu public” (PBC – public benefit corporation), menită să faciliteze atragerea de capital și o posibilă listare la bursă.

Brațul „pentru profit” se numește acum OpenAI Group PBC, iar componenta nonprofit se numește OpenAI Foundation.

Firma de inteligență artificială spune, într-un anunț, că Microsoft deține acum o investiție în PBC, evaluată la aproximativ 135 miliarde dolari, reprezentând aproximativ 27% pe o bază diluată convertită, inclusiv toți proprietarii - angajați, investitori și Fundația OpenAI.

Acordul păstrează elementele cheie care au alimentat parteneriatul. Astfel, OpenAI rămâne partenerul de frontieră al modelului Microsoft, iar Microsoft continuă să aibă drepturi exclusive de proprietate intelectuală și exclusivitate API Azure până la Inteligența Generală Artificială (AGI).

Odată ce AGI este declarată de OpenAI, declarația respectivă va fi verificată de un grup de experți independenți. De asemenea, drepturile de proprietate intelectuală ale Microsoft sunt extinse acum până în anul 2032 și includ acum modele post-AGI, se mai arată în anunț.

Alte prevederi din acordul nou Microsoft – OpenAI:

Drepturile de proprietate intelectuală ale Microsoft asupra cercetării, definite ca metodele confidențiale utilizate în dezvoltarea modelelor și sistemelor, vor rămâne până când grupul de experți verifică AGI sau până în 2030 , oricare dintre acestea survine prima;

, oricare dintre acestea survine prima; Drepturile de proprietate intelectuală ale Microsoft exclud acum hardware-ul de consum al OpenAI ;

; OpenAI poate dezvolta acum în comun unele produse cu terțe părți. Produsele API dezvoltate cu terțe părți vor fi exclusive pentru Azure. Produsele non-API pot fi servite pe orice furnizor de cloud;

Produsele non-API pot fi servite pe orice furnizor de cloud; Microsoft poate acum să urmărească AGI în mod independent sau în parteneriat cu terți;

Dacă Microsoft utilizează IP-ul OpenAI pentru a dezvolta AGI, înainte ca AGI să fie declarat, modelele vor fi supuse pragurilor de calcul ; Aceste praguri sunt semnificativ mai mari decât dimensiunea sistemelor utilizate astăzi pentru a antrena modele de vârf;

; Aceste praguri sunt semnificativ mai mari decât dimensiunea sistemelor utilizate astăzi pentru a antrena modele de vârf; Acordul de împărțire a veniturilor rămâne până când grupul de experți verifică AGI, deși plățile vor fi efectuate pe o perioadă mai lungă de timp;

OpenAI a încheiat un contract pentru a achiziționa servicii Azure de 250 miliarde dolari , iar Microsoft nu va mai avea dreptul de prim refuz pentru a fi furnizorul de calcul al OpenAI;

, iar Microsoft nu va mai avea dreptul de prim refuz pentru a fi furnizorul de calcul al OpenAI; OpenAI poate oferi acum acces API clienților de securitate națională ai guvernului SUA, indiferent de furnizorul de cloud;

OpenAI este acum capabil să lanseze modele „open weight” care îndeplinesc criteriile de capacitate necesare.

În luna mai a acestui an, OpenAI spunea că a renunțat la planurile de a se restructura într-o corporaţie pentru profit și că va rămâne sub controlul unei organizaţii nonprofit, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

De asemenea, OpenAI a fost împiedicată să facă tranziția către o companie pentru profit încă de la sfârșitul anului trecut de Elon Musk, fondator al laboratorului de inteligență artificială. Atât el, cât și firma AI, s-au dat reciproc în judecată. Mai întâi, acesta a făcut o ofertă de preluare a firmei pentru 97,4 miliarde dolari, apoi cererea lui Musk de a bloca tranziția a fost respinsă, iar în aprilie 2025, OpenAI l-a dat în judecată pe miliardar. Disputa este departe de a fi terminată, deoarece urmează o bătălie juridică lungă între OpenAI, Sam Altman și Musk, conform The Verge.