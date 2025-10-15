Apple lansează procesorul dezvoltat intern M5 și noi generații de Vision Pro, iPad Pro și Macbook Pro

Gigantul american Apple lansează M5, cel mai nou cip al companiei, despre care se spune că oferă o procesare grafică de 4 ori mai bună decât M4, și actualizează dispozitivele iPad Pro, Vision Pro și Macbook Pro cu noul procesor.

Noul procesor Apple M5 este compus dintr-o unitate grafică (GPU) și o unitate de procesare (CPU), fiecare având câte 10 nuclee, pe o arhitectură de 3 nanometri. GPU-ul oferă o performanță de calcul de peste 4 ori mai mare decât generația anterioară și oferă capabilități grafice îmbunătățite și ray tracing de a treia generație.

M5 mai are și un motor neural îmbunătățit cu 16 nuclee, un motor media puternic și o creștere de aproape 30% a lățimii de bandă a memoriei unificate la 153 GB/s.

Acesta stă la baza noilor generații de căști de realitate virtuală Apple Vision Pro, tabletelor iPad Pro și laptopurilor Macbook Pro de anul acesta.

Noua versiune a căștii virtuale are, pe lângă procesorul M5, și un Dual Knit Band moale, pentru o potrivire mai bună și mai confortabilă a dispozitivului pe cap. Noul dispozitiv dispune și de visionOS 26, actualizarea lansată luna trecută, care include „widget-uri, noi Personas, un mediu Jupiter interactiv și noi funcții Apple Intelligence”, spune compania.

Prețul de început al acesteia a rămas la 3.499 dolari și este disponibilă în variante cu stocare de 256 GB, 512 GB și 1 TB.

Sursă foto: Apple

iPad Pro (2025) și Macbook Pro (2025)

Noua versiune de iPad Pro de anul acesta integrează procesorul M5, care oferă performanțe în inteligență artificială de până la 3,5 ori mai mari decât versiunea anterioară. De asemenea, tableta are și noul cip de rețea N1, care oferă suport pentru Wi-Fi 7, și modelele celulare includ modemul C1X, care a fost introdus cu iPhone Air luna trecută. Noile iPad-uri sunt subțiri, cu grosimi de 5,3 mm (11 inch) și 5,1 mm (13 inch), iar ecranul Ultra Retina XDR are o luminozitate maximă de 1600 niți pentru conținut HDR.

Tableta vine în două variante de culori, Silver și Space Black (argintiu și negru spațial), în două dimensiuni, de 11 și 13 inch, și în variante cu stocare de 256GB, 512GB, 1TB și 2TB. Prețul de început este de 999 dolari pentru modelul cu Wi-Fi și 1.299 dolari pentru modelul Wi-Fi + Celular.

Laptopul Macbook Pro (2025) de 14 inch are, pe lângă cipul M5, o baterie care poate rezista până la 24 ore la o singură încărcare, susține compania. Dispozitivul are același ecran Ultra Retina XDR, cu o luminozitate maximă de până la 1600 niți pentru conținut HDR, și camera Center Stage de 12 MP, care centrează subiectul în apeluri.

Prețul de început pentru laptopul Macbook Pro cu M5, de 14 inch, este de 1.599 dolari.