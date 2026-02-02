Skip to content

Apple ar putea lansa noi laptopuri luna aceasta

Macbook Air 2025
Sursă: Apple

Apple va începe, în curând, după ce a actualizat seria de laptopuri MacBook Pro cu noile cipuri M5, să vândă şi versiunile cu modele Pro şi Max ale acestor cipuri, potrivit News.ro.

Noile laptopuri vor fi lansate odată cu actualizarea 26.3 pentru macOS, susţin sursele citate de Bloomberg.

Această versiune a sistemului de operare se află acum în beta şi este aşteptată să fie lansată cândva în cursul acestei luni, ceea ce înseamnă că tot în februarie vor fi lansate şi noile laptopuri.

Acestea vor beneficia de aportul celor mai puternice cipuri dezvoltate de Apple până acum, versiunile Pro şi Max ale seriei M5.

Altfel, dincolo de sporul de putere oferit de cipurile M5 Pro şi M5 Max, noile laptopuri nu vor aduce schimbări vizibile faţă de seriile ultimilor ani.

Schimbările importante sunt aşteptate să fie aduse de următoarea serie, care va fi lansată pe finalul acestui an sau undeva la începutul anului viitor.

Conform surselor citate de Bloomberg, următoarea serie de MacBook Pro va avea un ecran OLED cu funcţii touch, conexiune de date şi un design mai subţire.

Smart Tech

Gemini Google

Google recomandă inteligența artificială Gemini specialiștilor în marketing

Două companii clujene atrag finanțări europene de 40.000 EUR și 60.000 EUR, respectiv, pentru introducerea inteligenței artificiale în procese de producție

Voicu Oprean, fondator și CEO AROBS.

Antreprenorul clujean Voicu Oprean (AROBS) cumpără o afacere de la o mare companie IT americană

Carlos Alcaraz

Un român și colegii săi au dezvoltat o brățară sport pe care o poartă Alcaraz, Sinner și Sabalenka. A fost interzisă la Australian Open

Pinterest va da afară 15% din angajați pentru a redirecționa resursele către inteligența artificială