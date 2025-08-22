Apple actualizează prețurile din magazinul de aplicații în 6 țări, inclusiv România

Gigantul american Apple anunță, printr-un email, dezvoltatorii de aplicații care includ plăți în aplicație privind actualizări de prețuri și taxe în câteva țări, inclusiv în România, potrivit 9to5Mac.
Compania spune că încasările din vânzarea de aplicații și din tranzacțiile în aplicații (IAP – In-App Purchases) au fost modificate în următoarele țări:
- România: creșterea TVA-ului de la 19 la 21%, iar TVA-ul redus de la 5 la 11% pentru știri, reviste, cărți și cărți audio (audiobooks);
- Brazilia: Impozit pe tranzacții financiare de 3,5%;
- Canada: Taxa pe serviciile digitale (DST) nu se mai aplică;
- Estonia: TVA crescut de la 22 la 24%;
- Filipine: Introducerea TVA de 12% pentru dezvoltatorii cu sediul în afara Filipinelor;
- Vietnam: TVA crescut de la 5 la 10% pentru dezvoltatorii cu sediul în afara Vietnamului; dezvoltatori individuali cu sediul în afara Vietnamului - Introducerea impozitului pe venitul personal (PIT) de 5%, înlocuind impozitul pe profit și altele.
Apple a mai clarificat și faptul că abonamentele cu reînoire recurentă sunt excluse din această rundă de actualizări de prețuri.