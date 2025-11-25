Aplicațiile de combatere a risipei alimentare Bonapp și Munch obțin o nouă rundă de finanțare, condusă de un mare fond american de investiții 

Startup-ul românesc de combatere a risipei alimentare Bonapp împreună cu Munch, aplicația ungurească cu care a fuzionat, tocmai au o încheiat o nouă rundă de finanțare condusă de un mare fond american de investiții.

Potrivit unui comunicat transmis marți comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, noua rundă de investiții a fost condusă de Interactive Venture Partners, fond american de investiții susținut de miliardarul american Thomas Peterffy, născut în Ungaria, fondator și președinte al companiei multinaționale de brokeraj Interactive Brokers Group.

Bonapp și Munch nu au dezvăluit valoarea rundei de finanțare, însă au precizat că la aceasta a participat și investitorul existent Piton Capital. Fondul european este specializat în marketplace-uri și a susținut anterior afaceri de succes precum Docplanner, Booksy și Auto1 Group.

Noua finanțare va fi folosită pentruu extinderea regională. Bonapp și Munch operează acum în România (Bonapp), Ungaria, Cehia și Slovacia, colaborând cu peste 6.000 de restaurante, cofetării și mari comercianți. În continuare, Bonapp și Munch se axează pe două noi direcții:

Bonapp Market: livrarea produselor rămase în plus și a celor cu termen scurt de valabilitate de la branduri de top direct la ușa consumatorilor;

livrarea produselor rămase în plus și a celor cu termen scurt de valabilitate de la branduri de top direct la ușa consumatorilor; Bonapp Club: o experiență culinară bazată pe abonament, care oferă membrilor oferte exclusive la restaurante, recompense sub formă de credit și livrare gratuită pentru comenzile de pe Bonapp Market.

„Am realizat că Bonapp nu este doar despre reducerea risipei alimentare, ci schimbă modul în care oamenii decid unde și ce să mănânce. Această investiție ne permite să scalăm un model în care economisirea banilor, reducerea risipei alimentare și descoperirea de noi experiențe merg mână în mână”, declarat Luka Zivkovic (foto dreapta), CEO al Bonapp.

„Construim cea mai distractivă și sustenabilă platformă de mâncare din Europa Centrală și de Est”, a adăugat Grégoire Vigroux (foto stânga), cofondator al Bonapp.

Noua finanțare va ajuta la folosirea inteligenței artificiale și la automatizare, astfel încât să poată fi îmbunătățit modul în care utilizatorii descoperă oferte relevante la restaurante și magazine alimentare.

„Am investit în companie datorită echipei puternice și a încrederii în antreprenorii ambițioși din Europa Centrală și de Est. Munch și Bonapp sunt bine poziționate, având parteneriate cu branduri de top și o gamă variată de oferte (Packages, Club și Market). Ele conduc un ecosistem care conectează restaurantele, retailerii și consumatorii în jurul unor valori comune: reducerea risipei alimentare, economisirea timpului și a banilor”, a declarat László Czirják, managing partner la Interactive Venture Partners.

Împreună, fondatorii plănuiesc să se extindă pe piețe noi din Europa în 2026, în timp ce își consolidează parteneriatele cu comercianții și brandurile alimentare și își îmbunătățesc aplicația mobilă pentru a oferi o experiență mai bună utilizatorilor.

Ce sunt Bonapp și Munch

Bonapp și Munch sunt unele dintre aplicațiile de combatere a risipei alimentare cu cea mai rapidă creștere din Europa Centrală, având împreună peste 5 milioane de descărcări. „Dacă am pune toate mesele salvate de Munch în containere, „turnul de alimente” rezultat ar fi de 900 de ori mai înalt decât Turnul Eiffel”, se arată în comunicatul transmis StartupCafe.ro.

Bonapp a fost lansată în România, în anul 2021, de Diego Roy de Lachaise, Grégoire Vigroux și Luka Zivkovic. Munch a fost lansată în 2020, la Budapesta, de Kirill Perepelica, Albert Wettstein, Bence Zwecker și Botond Zsoldos.

La începutul anului 2025, aplicația ungurească de reducere a risipei de alimente Munch a anunțat că cu aplicația românească Bonapp. Astfel, de la 1 martie, businessul operează în România prin aplicația rebranduită ușor ca Bonapp by Munch, iar în Ungaria, Slovacia și Cehia a rămas sub brandul Munch.

Kirill Perepelica, cofondator Munch, a acordat și un interviu pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro, la scurt timp după acest anunț.

„În 2024, ne-am dorit să ne extindem în România, pentru că am aflat că este una dintre cele mai mari piețe și una dintre cele mai expansive din Europa. Noi și Greg (Gregoire Vigroux - fondatorul Bonapp) am început să vorbim încă din 2021, pe LinkedIn. Atunci eram foarte mici, eram prezenți doar în Budapesta și eram foarte ocupați. În 2024, a sosit și momentul acesta, pentru că am înțeles că Bonapp are deja o prezență semnificativă în România și am discutat din nou, în București, pentru că avem aceleași valori, aceeași cultură și vrem să oprim risipa alimentară și, atunci, de ce să concurăm unul cu celălalt când putem să cooperăm”, a spus Perepelica pentru StartupCafe.ro.

