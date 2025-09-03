Noul director general al Bonapp, aplicația de reducere a risipei alimentare

Aplicația românească de reducere a rispei alimentare Bonapp, care a fuzionat la începutul anului cu aplicația ungurească similară Munch, are un nou director general, potrivit unui comunicat transmis miercuri StartupCafe.ro.

Luka Zivkovic (foto dreapta), cofondator al Bonapp, a fost numit în funcția de director general. Antreprenorul este stabilit în România din 2016 și preia conducerea companiei de la Diego Roy de Lachaise, care se retrage pentru a se dedica unor inițiative personale.

Aplicația Bonapp a fost fondată în 2021 de antreprenorii francezi Luka Zivkovic, Diego Roy de Lachaise și Grégoire Vigroux, scopul lor fiind de a lupta împotriva risipei alimentare din România.

În calitate de co-fondator și Chief Commercial Officer, Luka Zivkovic a condus strategia comercială, dezvoltarea parteneriatelor și a construit și ghidat o echipă performantă de vânzări. Sub conducerea sa, startup-ul a reușit să creeze o rețea solidă de comercianți, având un impact real asupra mediului și economiei locale.

Antreprenorul are experiență în industriile BPO și FMCG. Înainte de Bonapp, a ocupat funcții globale în marketing de produs și dezvoltarea vânzărilor în cadrul Telus Digital.

„Sunt onorat să preiau rolul de Director General al Bonapp. Aplicația noastră a fost întotdeauna despre a produce un impact real. Pe măsură ce ne extindem, sunt hotărât să consolidăm misiunea noastră de sustenabilitate, să dezvoltăm rețeaua de parteneri și să aducem beneficii și mai mari utilizatorilor. În contextul creșterii accelerate a prețurilor la alimente, Bonapp by Munch nu este doar o soluție sustenabilă, ci și un instrument concret pentru protejarea puterii de cumpărare”, a declarat Luka Zivkovic.

La începutul lui 2025, aplicația a anunțat fuziunea cu Munch. Kirill Perepelica (foto mijloc), cofondator al aplicației ungurești de combatere a risipei alimentare, a acordat și un interviu pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro, în care a dezvăluit ce comision percepe compania de la restaurantele, brutăriile și magazinele înrolate, precum și modelul său de business și alte aspecte ale afacerii.

Citește AICI interviul acordat StartupCafe.ro de cofondatorul Munch.

„Numirea lui Luka reflectă încrederea noastră deplină în el și în întreaga echipă din România. „România este una dintre cele mai promițătoare piețe pentru noi și suntem pe deplin angajați în susținerea creșterii ei. Sub conducerea lui Luka, suntem încrezători că suntem pe drumul cel bun”, a adăugat Kirill Perepelica, cofondator Munch.

„Încă din prima zi, Luka a fost forța din spatele creșterii noastre. Numirea sa ca Director General este o evoluție firească a perseverenței, muncii și dedicării sale. Cu Luka la conducere, Bonapp este ideal poziționată pentru a atinge obiectivul nostru în România: o creștere a veniturilor de peste 300% în 2025”, a concluzionat Grégoire Vigroux (foto stânga), cofondator Bonapp.

Astăzi, doar în România, aplicația Bonapp are peste 500.000 de utilizatori și 2.200 de parteneri înscriși în platformă. Prin intermediul ei, utilizatorii pot accesa oferte de la supermarketuri, restaurante, brutării, cafenele și hoteluri, pentru a cumpăra produse alimentare în surplus sau aproape de data de expirare, cu reduceri de până la 80%.