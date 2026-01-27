O aplicație de loialitate pentru tineri, originară din Ungaria, intră pe piața din România

O platformă digitală de reduceri și loialitate dedicată studenților din Europa Centrală și de Est, fondată în Ungaria, s-a extins în România, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Platforma Diverzum a început pregătirile pentru intrarea pe piață din luna iunie a anului trecut, iar la începutul lunii septembrie a avut loc o lansare pilot dedicată studenților și potențialilor parteneri.

Firma spune că a atras deja peste 32.000 utilizatori înregistrați, a încheiat parteneriate și prezintă peste 20 de oferte de la branduri partenere ca Wolt, Uber, FlixBus, MyProtein și Fashion Days, printre alții.

„Ne bucurăm să lansăm Diverzum în România și să facilităm o legătură mai puternică între studenții români și brandurile lor preferate. Cu mii de studenți aflați mereu în căutarea unor modalități inteligente de a economisi, Diverzum face cheltuielile zilnice mai simple, mai moderne și mai accesibile”, au declarat cofondatorii Fanni Gyarmati (foto-stânga) și Miki László (foto-dreapta).

Fondată în 2021, în Ungaria, de Fanni Gyarmati și Miki László, compania conectează studenții cu brandurile prin oferte personalizate și relevante.

În România, Diverzum i-a recrutat pe Teodor Mihalache pentru poziția de Partnerships Manager, pentru a oferi brandurilor din România o legatură directă, relevantă cu publicul din Generația Z, și pe Ioana Ciocîrlan, Marketing Manager, resposabilă de campaniile de promovare și implicare a studenților.

Aplicația Diverzum România

Firma spune că urmărește să crească gradul de conștientizare socială și să promoveze o cultură a recunoașterii studenților.

„Ne dorim să încurajăm și în România o schimbare de perspectivă, în care studenții să primească mai multă atenție atât din partea companiilor, cât și din partea societății. Prin reducerile pentru studenți, brandurile câștigă urmăritori loiali care rămân conectați și după terminarea studiilor, în timp ce studenții beneficiază de un tratament corect și de sprijin concret în această etapă de formare a vieții lor”, au declarat cofondatorii.

În Ungaria, țara de origine a Diverzum, platforma are peste 240.000 de utilizatori activi, cu vârste cuprinse în principal între 16 și 25 de ani, care au cheltuit aproximativ 25 milioane EUR anul trecut. Până în prezent, studenții au economisit peste 8,5 milioane EUR.