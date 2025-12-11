Uber intră într-un nou oraș din România. Aplicația de ride-sharing se lansează în Călărași

Aplicația americană de transport Uber se lansează în Călărași, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Compania își extinde prezența în România, astfel, la 36 de orașe.

În Călărași, la fel ca în toate celelalte orașe din România în care este disponibilă aplicația, Uber colaborează exclusiv cu șoferi licențiați. Compania lansează serviciul UberX, cel mai popular serviciu al său, care oferă curse sigure și accesibile, cu timpi de așteptare reduși.

„Fiecare oraș nou în care ne lansăm ne consolidează misiunea de a face transportul de zi cu zi mai simplu, mai sigur și mai accesibil. Suntem încântați să lansăm Uber în Călărași și să sprijinim nevoile de mobilitate ale oamenilor care trăiesc și lucrează aici”, a declarat Ana Maria Borlovan, General Manager Uber Romania, Hungary, Croatia, Ukraine and The Czech Republic.

Aplicația include mai multe opțiuni de siguranță pentru pasageri, precum partajarea detaliilor cursei cu persoanele apropiate, verificarea prin cod PIN, înregistrarea audio, butoane de urgență și altele.