Skip to content

Uber intră într-un nou oraș din România. Aplicația de ride-sharing se lansează în Călărași

Uber
Uber Sursă: © Oleksandr Lutsenko | Dreamstime.com

Aplicația americană de transport Uber se lansează în Călărași, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Compania își extinde prezența în România, astfel, la 36 de orașe.

În Călărași, la fel ca în toate celelalte orașe din România în care este disponibilă aplicația, Uber colaborează exclusiv cu șoferi licențiați. Compania lansează serviciul UberX, cel mai popular serviciu al său, care oferă curse sigure și accesibile, cu timpi de așteptare reduși.

„Fiecare oraș nou în care ne lansăm ne consolidează misiunea de a face transportul de zi cu zi mai simplu, mai sigur și mai accesibil. Suntem încântați să lansăm Uber în Călărași și să sprijinim nevoile de mobilitate ale oamenilor care trăiesc și lucrează aici”, a declarat Ana Maria Borlovan, General Manager Uber Romania, Hungary, Croatia, Ukraine and The Czech Republic.

Aplicația include mai multe opțiuni de siguranță pentru pasageri, precum partajarea detaliilor cursei cu persoanele apropiate, verificarea prin cod PIN, înregistrarea audio, butoane de urgență și altele.

Afaceri

Peste jumătate din jurnaliștii români au fost expuși la limbaj insultător sau ofensator, iar peste 26% au fost amenințați online (cercetare)

Grup românesc de echipamente și instalații energetice, vândut francezilor de la Vinci. Tranzacție finalizată

Angajatorii români caută candidați fără studii superioare. Pentru ce posturi (platforme de recrutare)