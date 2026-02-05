Un antreprenor HoReCa a cumpărat pavilionul de vânătoare al lui Ceaușescu

Fostul pavilion de vânătoare al lui Nicolae Ceaușescu, cunoscut astăzi sub numele de Hadar Chalet, una dintre cele mai discrete proprietăți de lux din România, a fost vândut unui antreprenor HoReCa, potrivit unui comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Proprietatea, listată recent la vânzare la un preț de sub 1 milion EUR (995.000 EUR), a generat trei oferte ferme de cumpărare în decurs de mai puțin de două luni, tranzacția finalizându-se recent, la o valoare confidențială. Noul proprietar este un antreprenor cu experiență în HoReCa, care intenționează să ducă mai departe renumele Hadar Chalet, păstrând caracterul exclusivist.

Noul proprietar își propune să păstreze și să dezvolte domeniul ca destinație turistică de relaxare și pentru evenimente elitiste, private sau corporate, spune casa de licitații Romania Sotheby’s International Realty.

Construit în anul 1985, Hadar Chalet a făcut parte din rețeaua de pavilioane de vânătoare dezvoltate în perioada regimului Ceaușescu, fiind un spațiu destinat exclusiv cercului restrâns al puterii de atunci. Proprietatea este ascunsă în mijlocul pădurii la Gura Siriului, la aproximativ o oră de Brașov.

În ultimele decenii, domeniul a trecut printr-un amplu proces de restaurare, extindere și modernizare. Astăzi, proprietatea se întinde pe o suprafață totală de aproape 4,2 hectare, cu circa 1.800 mp construiți, accesul realizându-se pe un drum forestier de aproximativ 4 km, practicabil în orice anotimp.

Facilitățile fostului pavilion de vânătoare al lui Ceașescu

Hadar Chalet funcționează independent față de rețelele publice, având surse proprii de apă, energie electrică și sisteme de încălzire.

Reședința principală este organizată pe mai multe niveluri și include: 8 camere duble, 2 junior suite, 3 suite deluxe, 1 penthouse.

Toate spațiile sunt dotate cu băi proprii și sunt completate de zone de relaxare, săli de dining, bucătărie profesională, sală de recepție, sală de jocuri și sală de conferințe, adaptate atât pentru evenimente private, cât și pentru întâlniri corporate.

După integrarea sa în circuitul evenimentelor, Hadar Chalet a găzduit peste 250 de nunți.

Domeniul dispune de piscină exterioară, teren de tenis iluminat nocturn, grădină zen, zonă de fitness, foișor și terase panoramice, spațiu de joacă pentru copii.

Accesul se poate face inclusiv cu elicopterul, o pajiște de pe proprietate fiind amenajată pentru aterizare, facilitând deplasarea rapidă din orașe precum București, Brașov sau Sibiu. Un „hambar” separat, cu design rustic-modern, completează ansamblul, fiind folosit pentru evenimente festive, conferințe sau activități private.