Skip to content

FOTO/Cum arată pavilionul de vânătoare al lui Ceaușescu, scos la vânzare cu sub 1 milion de euro

Hadar Chalet/FOTO: Romania Sotheby’s International Realty
Hadar Chalet/FOTO: Romania Sotheby’s International Realty Sursă: Romania Sotheby’s International Realty

Un fost pavilion de vânătoare de pe timpul lui Ceaușescu este scos la vânzare de celebra casă de licitații Sotheby’s, la sub 1 milion de euro. Proprietatea are peste 4 hectare și aproape 2.000 mp de clădiri, piscină, terenuri de tenis și heliport. Se află în mijlocul pădurii, la circa o oră de Brașov. 

Proprietatea face parte din rețeaua de pavilioane de vânătoare dezvoltate în perioada regimului Ceaușescu. A fost construită în 1985, la Gura Siriului (județul Buzău), la doar o oră de mers de la Brașov. Ea este scoasă la vânzare de celebra casă de licitații Romania Sotheby’s International Realty, la un preț de pornire de 995.000 euro.

Redenumită „Hadar Chalet”, proprietatea a fost restaurată și extinsă în ultimele decenii. Domeniul are aproape 4,2 hectare și circa 1.800 metri pătrați construiți. Accesul se realizează pe un drum forestier de 4 kilometri, practicabil în orice anotimp. 

Reședința principală este organizată pe mai multe niveluri și include: 8 camere duble, 2 junior suite, 3 suite deluxe și un penthouse, toate dotate cu băi proprii. Spațiile interioare sunt completate de zone de relaxare și socializare, săli de dining, bucătărie profesională, sală de recepție, sală de jocuri și sală de conferințe echipată pentru evenimente private sau întâlniri corporate.

De când a intrat în circuitul organizării de evenimente, proprietatea a găzduit peste 250 de nunți, dar și evenimente exclusiviste, în mijlocul naturii. 

Domeniul dispune de o piscină exterioară, teren de tenis iluminat nocturn, grădină zen, fitness, foișor, terase panoramice și spațiu de joacă pentru copii.

Acolo se poate ajunge și cu elicopterul, o pajiște de pe proprietate fiind destinată aterizării. Este astfel asigurat accesul ușor dinspre orașe precum București, Brașov sau Sibiu. 

Tot pe proprietate există și un „hambar” cu design rustic-modern, care poate fi utilizat pentru evenimente festive, conferințe sau activități private, se mai arată în comunicatul casei de licitații. 



Afaceri

Hanu lui Manuc

City Grill a executat modernizări la Hanu’ lui Manuc din București, un restaurant emblematic de peste 200 de ani. Investiții totale de 3 milioane EUR în mai multe localuri din grupul lui Dragoș Petrescu

Ce oportunități are România pentru investitorii străini: 8 milioane de români în piața muncii, candidatura la OCDE și potențialul economic insuficient valorificat (studiu)

Aproape 8 din 10 companii românești au investit în ultimul an, iar 44% vor să investească în extindere. În ce investesc IMM-urile (studiu BEI)

bani_lei_medicamente

Creșterea salariilor – principala soluție a firmelor medicale românești pentru a-și păstra angajații (studiu)

xMoney-RON-stablecoin

Criptomonedă stabilă, legată de leul românesc, anunțată de xMoney. Între timp, criptomoneda românilor de la MultiversX, EGLD, se vinde la un preț sub 8 dolari

Iulian Bolnavu

Cine este antreprenorul care aduce în România un celebru brand britanic de fish & chips

The Next Web 2025

Un om de afaceri român anunță că preia publicația olandeză și conferința The Next Web de la Financial Times

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) are un nou Director Executiv. Cine este Ruxandra Băndilă