VIDEO. Antreprenor IT: „Succesul poate să te omoare”. 12 lecții în afaceri, din experiența lui Alexandru Lăpușan

Alexandru Lăpușan, CEO și cofondator al companiei software Zitec, spune că una dintre cele mai mari capcane pentru antreprenori este creșterea prea rapidă, fără procese și echipe care să o susțină. Într-un interviu acordat podcastului „Idei și Antreprenori”, antreprenorul vorbește despre scalarea unei companii tech, greșelile fondatorilor tehnici, rolul delegării și importanța culturii organizaționale.

Zitec a pornit în 2003 fără planuri grandioase de cifre sau dimensiune, dar cu ambiția de a face lucrurile mai bine decât companiile în care fondatorii lucraseră anterior. Astăzi, compania a ajuns la sute de angajați și o cifră de afaceri de zeci de milioane de euro.

Din experiența acumulată în peste două decenii de business ies câteva lecții importante pentru antreprenori.

1. Nu creșterea rapidă este scopul, ci creșterea sănătoasă

Zitec nu a fost construită cu obiectivul de a ajunge la un anumit număr de angajați sau la o anumită cifră de afaceri. Potrivit lui Lăpușan, compania a urmărit în primul rând excelența tehnică și relațiile solide cu clienții.

Antreprenorul avertizează că o creștere forțată, bazată pe proiecte acceptate doar pentru a mări cifra de afaceri, poate deveni o vulnerabilitate. Un business sănătos trebuie să fie și profitabil, nu doar mare.

2. Scalarea schimbă complet regulile jocului

Pe măsură ce compania crește, modul în care funcționează organizația trebuie regândit. Lăpușan spune că există praguri clare de dezvoltare — în jur de 20, 40, 80, 150 sau 200 de angajați — în care procesele și rolurile trebuie adaptate.

Ceea ce funcționează într-o echipă mică nu mai funcționează într-o organizație mare. Apar roluri noi, echipe suport și structuri de management fără de care compania nu poate crește.

3. Primul care trebuie să evolueze este fondatorul

Una dintre cele mai importante lecții ale scalării este că antreprenorul trebuie să se schimbe odată cu compania.

„Succesul poate să te omoare”, spune Lăpușan, dacă fondatorul nu știe să gestioneze echipele și procesele care apar odată cu creșterea.

O idee bună sau un produs cu tracțiune nu sunt suficiente dacă antreprenorul rămâne blocat în stilul de management din etapa de început.

4. Delegarea devine obligatorie

Pentru a crește, compania trebuie să funcționeze prin echipe autonome, nu prin control direct al fondatorului.

Modelul ales la Zitec a fost delegarea responsabilităților către oameni în care fondatorii au investit încredere. Aceștia primesc libertatea de a lua decizii, dar și responsabilitatea de a corecta greșelile.

Fără acest proces, spune Lăpușan, o companie nu poate deveni scalabilă.

5. Fondatorii tehnici au o problemă: vânzările

Multe firme IT pornesc din echipe de programatori care obțin primii clienți prin recomandări și relații personale.

Problema apare când compania trebuie să construiască un mecanism predictibil de vânzări. Pentru fondatorii tehnici, evaluarea și construirea unei echipe de vânzări este mult mai dificilă decât recrutarea programatorilor.

Aceasta este una dintre cauzele pentru care puține companii IT românești reușesc să treacă de faza de firmă mică de servicii.

6. Antreprenoriatul este un sport de echipă

Lăpușan spune că cea mai importantă lecție despre scalare este lucrul în echipă.

În cazul Zitec, compania a fost construită de doi cofondatori — Alexandru și Simona Lăpușan — ceea ce a permis împărțirea responsabilităților și menținerea echilibrului în decizii.

Ulterior, cercul de încredere a fost extins prin cooptarea unor colegi implicați inclusiv în acționariat.

7. Cultura companiei trebuie protejată

În orice organizație apar situații dificile: clienți abuzivi, proiecte problematice sau angajați care pot afecta echipa.

Lăpușan spune că astfel de situații trebuie gestionate rapid, pentru a nu deteriora cultura organizațională.

Pe termen lung, cultura unei companii poate fi mai valoroasă decât un contract profitabil.

8. Diferența reală vine din înțelegerea produsului

Zitec încearcă să depășească rolul de simplu executant tehnic și să participe la definirea produselor alături de clienți.

Potrivit fondatorului, companiile care oferă doar execuție software sunt mai ușor de înlocuit. Cele care înțeleg obiectivele de business și contribuie la deciziile de produs creează valoare mai mare.

9. Nu orice ofertă de vânzare merită acceptată

De-a lungul timpului, Zitec a primit mai multe oferte de achiziție integrală din partea unor companii din Europa și SUA.

Fondatorii au refuzat însă aceste propuneri, pentru că nu au găsit compatibilitate cu potențialii cumpărători.

„Motivatorul nostru principal nu au fost niciodată doar banii”, spune Lăpușan.

10. România are talent tehnic, dar nu are suficient capital antreprenorial

Potrivit antreprenorului, România are câteva avantaje competitive în IT: specialiști buni, compatibilitate culturală cu Occidentul și costuri competitive.

Problema este lipsa capitalului românesc investit în startup-uri și absența unor mecanisme fiscale care să stimuleze investițiile antreprenorilor în ecosistem.

11. AI va schimba industria, dar nu va elimina programatorii

În opinia lui Lăpușan, inteligența artificială nu va reduce nevoia de specialiști IT, ci va schimba modul de lucru.

Companiile care vor reuși să integreze aceste tehnologii în procesele lor vor avea un avantaj competitiv important.

12. Greșelile sunt inevitabile și necesare

Privind în urmă, fondatorul Zitec spune că nu ar șterge episoadele dificile din istoria companiei.

Proiectele pierdute, clienții problematici și deciziile grele au contribuit la maturizarea echipei și a companiei.

Concluzie

Experiența Zitec arată că antreprenoriatul în tehnologie nu înseamnă doar produse bune și programatori talentați. Pentru a construi o companie mare, fondatorii trebuie să învețe să delege, să creeze echipe puternice și să construiască procese care susțin creșterea.

În esență, spune Alexandru Lăpușan, o companie nu se scalează doar prin mai mulți oameni și mai multe proiecte, ci printr-o organizație capabilă să funcționeze dincolo de fondator.

