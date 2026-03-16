Criza memoriilor va afecta piața de PC-uri mai grav decât se aștepta

Analiştii de la IDC şi-au actualizat previziunile pentru acest an privind evoluţia vânzărilor de PC-uri, iar cifrele sunt acum mai pesimiste, potrivit News.ro.

Noul raport publicat de IDC susţine că piaţa PC-urilor va scădea anul acesta la nivel global cu 11,6%, anulând mare parte din câştigurile recente.

Anterior, aceiaşi analişti de la IDC avertizau cu privire la o scădere a livrărilor de PC-uri cu 8,9%.

Criza memoriilor se va prelungi şi în mare parte din anul viitor, susţin cei de la IDC, arătând către aceasta ca factor principal pentru scăderea pieţei de PC-uri.

Analiştii spun că, deşi se prevede o relaxare a situaţiei la începutului lui 2028, preţurile nu vor reveni curând la nivelul din 2025.

Dincolo de criza memoriilor, IDC spune că noua previziune ia în calcul şi conflictul din Orientul Mijlociu, care complică şi mai mult situaţia.

Mai multe mari companii au anunţat deja scumpiri, pe care le pun pe seama creşterii preţului la memorii, printre care se numără Samsung şi HP.