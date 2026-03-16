Criza memoriilor va afecta piața de PC-uri mai grav decât se aștepta

Laptop și dolari Sursă: © Natallia Ustsinava | Dreamstime.com

Analiştii de la IDC şi-au actualizat previziunile pentru acest an privind evoluţia vânzărilor de PC-uri, iar cifrele sunt acum mai pesimiste, potrivit News.ro.

Noul raport publicat de IDC susţine că piaţa PC-urilor va scădea anul acesta la nivel global cu 11,6%, anulând mare parte din câştigurile recente.

Anterior, aceiaşi analişti de la IDC avertizau cu privire la o scădere a livrărilor de PC-uri cu 8,9%.

Criza memoriilor se va prelungi şi în mare parte din anul viitor, susţin cei de la IDC, arătând către aceasta ca factor principal pentru scăderea pieţei de PC-uri.

Analiştii spun că, deşi se prevede o relaxare a situaţiei la începutului lui 2028, preţurile nu vor reveni curând la nivelul din 2025.

Dincolo de criza memoriilor, IDC spune că noua previziune ia în calcul şi conflictul din Orientul Mijlociu, care complică şi mai mult situaţia.

Mai multe mari companii au anunţat deja scumpiri, pe care le pun pe seama creşterii preţului la memorii, printre care se numără Samsung şi HP.

Smart Tech

Google investește 30 milioane dolari în programe de formare și resurse despre AI pentru studenți și angajați, inclusiv din România

Alexandru Lapusan- antreprenor IT, Zitec

VIDEO. Antreprenor IT: „Succesul poate să te omoare”. 12 lecții în afaceri, din experiența lui Alexandru Lăpușan

programator_Romania_laptop

Se prelungesc înscrierile la Gala Premiilor de Excelență ale Industriei IT 2026 – ANIS

Iualia Neagu

O româncă, doctor în fizică la Harvard, a construit un startup AI cu investiții de 5,4 milioane dolari în SUA și acum l-a vândut colosului Databricks

Ucraina va oferi date reale de război startup-urilor de apărare din țările aliate, pentru antrenarea soluțiilor de inteligență artificială

Logoul Microsoft Copilot pe telefon

Microsoft lansează inteligența artificială Copilot Health, pentru răspunsuri legate de sănătate

Companiile românești vor fi invitate într-un proiect european de tehnologii avansate de semiconductori

Mario Popescu, fondator, CEO Tailent

VIDEO Fondator de platformă pentru roboți software și inteligență artificială agentică: „AI-ul vine să facă o diferență foarte clară între cine e curios și cine e leneș”