Apple lansează căștile AirPods Max 2. Preț și specificații

Gigantul american Apple lansează căștile AirPods Max 2, după o perioadă cu numeroase lansări, în frunte cu iPhone 17e şi MacBook Neo, potrivit News.ro.

Căştile AirPods Max 2 au la bază noul cip H2. Disponibil până acum doar pentru AirPods Pro şi AirPods 4, acesta are rolul de a îmbunătăţi sistemul de reducere a zgomotului din jur.

Sistemul Active Noise Cancellation este de 1,5 ori mai eficient decât cel folosit de versiunea anterioară.

În plus, Modul Transparency, menit să lase sunetul ambiental să ajungă mai clar la urechile utilizatorului, este acum mai natural, conform producătorului.

„Calitatea sunetului este remarcabil de curată, bogată şi detaliată din punct de vedere acustic, iar atunci când este combinată cu funcţii precum Personalizated Spatial Audio, AirPods Max 2 oferă o experienţă profund captivantă” promite Apple.

Căştile AirPods Max 2 pot reda muzică lossless, dar numai dacă se foloseşte un cablu USB-C pentru conexiune. Ca idee generală, acestea oferă funcţiile disponibile pe AirPods Pro 3, dar într-un format „over-ear”.

Din punct de vedere vizual, noua versiune arată identic cu cea veche, lansată acum cinci ani, cu căşti colorate în aceeaşi nuanţă ca banda de susţinere.

În același timp, prețul a rămas neschimbat: AirPods Max 2 costă 550 dolari şi vor fi disponibile de la începutul lunii aprilie.