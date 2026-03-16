Se prelungesc înscrierile la Gala Premiilor de Excelență ale Industriei IT 2026 – ANIS

programator_Romania_laptop Sursă: © Michael Kapanadze | Dreamstime.com

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) extinde înscrierile online pentru firmele IT din România la Gala Premiilor de Excelență ale Industriei IT 2026 până la finalul lunii martie, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Înscrierile sunt deschise până pe 31 martie 2026 AICI. Acestea se adresează companiilor, organizațiilor și echipelor din ecosistemul IT&C, inclusiv firmelor care nu sunt membre ANIS.

Premiile recunosc anual performanța, inovația și impactul industriei de software și servicii IT din România, evidențiind proiecte și inițiative care contribuie la dezvoltarea ecosistemului și la transformarea digitală a economiei, transmite asociația.

Premiile sunt acordate în opt categorii:

  • ESG Program of the Year
  • Innovation of the Year
  • Education Program of the Year
  • Startup of the Year
  • R&D Project of the Year
  • Software Project of the Year
  • Software Product of the Year
  • Company of the Year

Câștigătorii vor fi desemnați în urma unui proces riguros de evaluare realizat de jurii independente, formate din experți ai industriei IT, reprezentanți ai mediului academic și lideri ai ecosistemului de tehnologie, care analizează proiectele înscrise pe baza unor criterii precum inovația, impactul în industrie, scalabilitatea și relevanța pentru dezvoltarea sectorului tech.

Premiile vor fi acordate în cadrul Galei ANIS, din 12 mai, din cadrul Summit-ului International, un eveniment care reunește anual lideri ai industriei IT, reprezentanți ai mediului academic, autorități publice și membri ai comunității de business.

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) spune că are peste 150 de companii membre.

Idei | Antreprenori

Google investește 30 milioane dolari în programe de formare și resurse despre AI pentru studenți și angajați, inclusiv din România

Alexandru Lapusan- antreprenor IT, Zitec

VIDEO. Antreprenor IT: „Succesul poate să te omoare”. 12 lecții în afaceri, din experiența lui Alexandru Lăpușan

Eveniment de o zi pentru antreprenori: Workshop-uri și sesiuni de consultanță în digitalizare, printr-un proiect lansat de Banca Transilvania, Stup și Vodafone Business

Uniunea Europeana_computer

Comunitatea startup-urilor europene, dezamăgită de propunerea de firmă pan-europeană EU Inc., în forma în care a apărut în presă

Iualia Neagu

O româncă, doctor în fizică la Harvard, a construit un startup AI cu investiții de 5,4 milioane dolari în SUA și acum l-a vândut colosului Databricks

Ucraina va oferi date reale de război startup-urilor de apărare din țările aliate, pentru antrenarea soluțiilor de inteligență artificială

Dan Oros

Cine participă la conferința YouForum, dedicată tinerilor români: Dan Oros (Google), George Moroianu (Flip.ro), Lucian Bădilă (5 to go) și alții

Ovidiu Isan

Curajul de a o lua de la capăt: antreprenorul care a schimbat consultanța pe fonduri UE cu designul de mobilier

Concept tehnologie medicală

Înscrieri 2026: Program dedicat startup-urilor europene din domeniul sănătății pentru dezvoltarea de proprietate intelectuală