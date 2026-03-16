Se prelungesc înscrierile la Gala Premiilor de Excelență ale Industriei IT 2026 – ANIS

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) extinde înscrierile online pentru firmele IT din România la Gala Premiilor de Excelență ale Industriei IT 2026 până la finalul lunii martie, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Înscrierile sunt deschise până pe 31 martie 2026 AICI. Acestea se adresează companiilor, organizațiilor și echipelor din ecosistemul IT&C, inclusiv firmelor care nu sunt membre ANIS.

Premiile recunosc anual performanța, inovația și impactul industriei de software și servicii IT din România, evidențiind proiecte și inițiative care contribuie la dezvoltarea ecosistemului și la transformarea digitală a economiei, transmite asociația.

Premiile sunt acordate în opt categorii:

ESG Program of the Year

Innovation of the Year

Education Program of the Year

Startup of the Year

R&D Project of the Year

Software Project of the Year

Software Product of the Year

Company of the Year

Câștigătorii vor fi desemnați în urma unui proces riguros de evaluare realizat de jurii independente, formate din experți ai industriei IT, reprezentanți ai mediului academic și lideri ai ecosistemului de tehnologie, care analizează proiectele înscrise pe baza unor criterii precum inovația, impactul în industrie, scalabilitatea și relevanța pentru dezvoltarea sectorului tech.

Premiile vor fi acordate în cadrul Galei ANIS, din 12 mai, din cadrul Summit-ului International, un eveniment care reunește anual lideri ai industriei IT, reprezentanți ai mediului academic, autorități publice și membri ai comunității de business.

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) spune că are peste 150 de companii membre.