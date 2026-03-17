Meta (Facebook) ar concedia oameni pentru a finanța investițiile în inteligență artificială

Acţiunile Meta au urcat luni cu peste 2% luni, după apariţia unor informaţii potrivit cărora compania ar putea concedia peste 20% din angajaţi pentru a compensa costurile tot mai mari ale investiţiilor în inteligenţă artificială, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Reuters a relatat sâmbătă că mai mulţi directori ai gigantului tehnologic le-au cerut liderilor seniori să înceapă pregătirea unor planuri de reducere a personalului, citând trei surse familiarizate cu situaţia. În urma acestor informaţii, acţiunile Meta scăzuseră cu aproape 4% vineri.

Întrebată dacă informaţiile sunt corecte, compania a respins speculaţiile. „Este un raport speculativ despre abordări teoretice”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta pentru CNBC.

Meta avea aproape 79.000 de angajaţi la sfârşitul lunii decembrie 2025, iar o reducere de peste 20% ar putea afecta mai mult de 15.000 de persoane. Ar fi cea mai amplă rundă de concedieri de la sfârşitul anului 2022, când directorul general Mark Zuckerberg a anunţat eliminarea a 11.000 de locuri de muncă şi reducerea planurilor de angajare, ca parte a unei strategii ample de reducere a costurilor.

Posibilele concedieri vin în contextul în care compania îşi intensifică investiţiile în infrastructura necesară dezvoltării inteligenţei artificiale şi încearcă să obţină câştiguri de eficienţă prin integrarea AI în procesele interne.

Mai multe companii tehnologice au anunţat deja planuri de restructurare legate de inteligenţa artificială în 2026. Compania Block, fondată de Jack Dorsey, a anunţat în februarie concedierea a 4.000 de angajaţi pentru a permite „echipelor mai mici şi mai talentate să folosească AI pentru automatizarea muncii”.

Amazon a eliminat în ianuarie aproximativ 16.000 de posturi, în încercarea de a reduce nivelurile birocratice, în timp ce investeşte masiv în inteligenţă artificială. De asemenea, compania software Atlassian a anunţat reducerea cu 10% a personalului, adică aproximativ 1.600 de angajaţi, pentru a redirecţiona resursele către proiecte de AI.

Potrivit datelor firmei de consultanţă Challenger Gray & Christmas, în 2026 inteligenţa artificială a fost deja invocată ca motiv pentru peste 12.000 de concedieri în SUA.

În raportul financiar pentru trimestrul al patrulea publicat în ianuarie, Meta a anunţat că investiţiile sale de capital în inteligenţă artificială vor ajunge în 2026 între 115 miliarde şi 135 miliarde dolari, aproximativ dublu faţă de nivelul din 2025.

Investiţiile fac parte dintr-un plan mai amplu prin care marii giganţi tehnologici — Amazon, Alphabet şi Microsoft — intenţionează să cheltuiască împreună aproximativ 700 miliarde dolari pentru dezvoltarea AI în acest an.

Nivelul ridicat al investiţiilor a stârnit îngrijorări în rândul unor investitori privind sustenabilitatea acestor cheltuieli în raport cu veniturile generate de tehnologiile de inteligenţă artificială.

Mark Zuckerberg a declarat că 2026 va fi un an major pentru dezvoltarea AI în cadrul Meta, investiţiile fiind orientate către obiectivul său de a construi ceea ce el numeşte „superinteligenţă personală”.

Anul trecut, compania a investit 14,3 miliarde de dolari în Scale AI şi l-a recrutat ulterior pe directorul executiv al companiei, Alexandr Wang, împreună cu mai mulţi ingineri şi cercetători.

Analiştii Jefferies consideră că eventualele reduceri de personal la Meta ar putea indica o schimbare mai amplă în industria tehnologică. „Dacă Meta este dispusă să reducă personalul la o asemenea scară în timp ce creşte investiţiile în AI, acest lucru sugerează că inteligenţa artificială devine un factor major de creştere a productivităţii”, au arătat aceştia într-o notă adresată investitorilor.