Salt Bank lansează plata taxelor și a impozitelor direct din sa aplicația bancară

Utilizatorii Salt Bank, considerată prima bancă românească 100% digitală, își pot plăti de acum taxele și impozitele direct din aplicația bancară.

Salt Bank a anunțat noua funcționalitate Pay Tax marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro. Astfel, utilizatorii își pot plăti taxele și impozitele direct din aplicația Salt, prin integrarea serviciilor Ghișeul.ro, realizată împreună cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și cu sprijinul Asociației pentru Plăți Electronice din România (APERO).

„Lucruri de zi cu zi mai simple. Asta înseamnă digitalizarea pentru noi. Ne-a luat doar trei săptămâni să facem posibilă plata taxelor direct din aplicația Salt, împreună cu ADR și APERO, al căror rol este esențial pentru accelerarea digitalizării serviciilor publice. Aceasta este a doua dezvoltare pe care o realizăm împreună cu instituțiile publice, după colaborarea cu Evidența Populației. Împreună putem face relația dintre oameni și instituții mult mai simplă. Până la urmă, obiectivul este comun”, a declarat Robert Anghel, CEO Salt Bank.

Cu ajutorul noii funcționalități, utilizatorii își pot gestiona obligațiile către stat fără să mai navigheze între platforme diferite sau să țină minte parole suplimentare.

Întrucât mai sunt mai puțin de două săptămâni până la termenul limită pentru plata taxelor și impozitelor, Salt Bank promite un avantaj în completarea beneficiului oferit deja prin „Marțea Mastercard”. Astfel, cei care își plătesc taxele direct din aplicația Salt, prin Pay Tax, în orice zi, primesc 10% cashback (maximum 50 lei). Oferta este valabilă până pe 31 martie 2026.

„Integrarea serviciilor Ghișeul.ro în aplicația Salt Bank reprezintă un pas important în direcția simplificării accesului cetățenilor la plata taxelor și impozitelor către stat. Autoritatea pentru Digitalizarea României susține dezvoltarea unor soluții digitale care să aducă serviciile publice mai aproape de utilizatori și să reducă barierele administrative. Prin colaborarea cu sectorul privat și prin extinderea modurilor în care pot fi accesate serviciile Ghișeul.ro, contribuim la creșterea gradului de utilizare a plăților electronice și la consolidarea unui ecosistem digital modern, sigur și eficient pentru relația dintre cetățeni și instituțiile publice”, a declarat Alexandra Chivu, vicepreședinte ADR.

Cum funcționează Pay Tax în aplicația Salt

Pentru a folosi funcționalitatea Pay Tax, utilizatorii accesează meniul Plăți din aplicația Salt și selectează opțiunea Pay Tax.

Dacă au deja un cont pe platforma Ghișeul.ro, utilizatorii își pot da acordul pentru verificarea obligațiilor de plată. La prima utilizare, aplicația solicită consimțământul pentru folosirea CNP-ului, exclusiv în scopul verificării existenței obligațiilor de plată în sistemul Ghișeul.ro.

Acest acord este oferit o singură dată, iar aplicația va afișa apoi automat taxele, impozitele sau eventualele amenzi înregistrate pe numele utilizatorului, împreună cu detaliile aferente.

În cazul în care utilizatorul nu are încă un cont pe Ghișeul.ro, acesta poate fi creat direct pe platforma oficială, urmând pașii indicați, după care utilizatorul revine în aplicația Salt pentru a vedea și achita taxele.

După afișarea obligațiilor de plată, utilizatorii pot selecta sumele pe care doresc să le achite, fie individual, fie pe toate dintr-o singură acțiune, confirmând plata direct din contul Salt.

Funcționalitatea Pay Tax este disponibilă tuturor clienților Salt Bank, rezidenți sau nerezidenți, inclusiv românilor din diaspora, care au un cont activ și aplicația instalată.

