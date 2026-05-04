TUTORIAL Cum adaugi StartupCafe.ro ca sursă preferată de știri în Google

De curând, Google a extins funcția „Preferred Sources” (Surse preferate) pentru feed-ul Google la nivel global, inclusiv în România. Dacă vrei să primești mai multe știri de la StartupCafe.ro în aplicația Google și în recomandările din căutări, urmează pașii de mai jos.

Utilizatorii au, astfel, mai mult control asupra știrilor pe care le văd prin Căutarea Google, permițându-le să-și aleagă canalele și site-urile pe care vor să le vadă mai des.

De aceea, StartupCafe.ro a pregătit acest tutorial video, ușor de urmărit, pentru a seta site-ul ca sursă preferată în Google:

Prima metodă. Accesarea Surselor Preferate prin setări (Desktop/aplicație)

Utilizatorii pot intra în aplicația Google de telefon și pot apăsa pe iconița de profil (sau de pe pagina principală Google) pentru a intra în secțiunea dedicată contului lor și setărilor. De acolo, se alege „Search personalization” (personalizarea căutărilor) și apoi se dă scroll până la „Source preferences” (Preferințe de surse).

De acolo, se caută StartupCafe.ro și se alege site-ul.

A doua metodă. Accesarea Surselor Preferate prin căutarea Google (Numai pe desktop în engleză)

Utilizatorii pot căuta site-ul StartupCafe.ro în mod normal pe Google (desktop, setat pe limba engleză) pentru a da scroll până la „Top Stories”, unde apare o iconiță cu o stea. De acolo, se poate seta site-ul ca fiind sursă favorită.