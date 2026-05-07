Startup-ul AI Anthropic încheie un acord cu SpaceX pentru infrastructură și proiecte spațiale

Anthropic a anunţat un acord cu SpaceX pentru utilizarea întregii capacităţi de procesare a centrului de date Colossus 1 din Memphis, într-un parteneriat care include şi planuri pentru dezvoltarea infrastructurii de calcul în spaţiu, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Compania va avea acces la peste 300 MW de putere de procesare pentru modelele sale de inteligenţă artificială Claude, iar cele două firme au discutat şi despre dezvoltarea unor centre de calcul de ordinul gigawaţilor în afara Pământului.

Acordul este semnificativ deoarece vine după ani de tensiuni publice dintre Elon Musk şi Anthropic. Musk, fondatorul xAI şi proprietarul SpaceX, criticase anterior compania, însă acum a declarat că este impresionat de echipa Anthropic şi de abordarea acesteia privind dezvoltarea responsabilă a AI.

Same here.



By way of background for those who care, I spent a lot of time last week with senior members of the Anthropic team to understand what they do to ensure Claude is good for humanity and was impressed.



Everyone I met was highly competent and cared a great deal about… — Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2026

Parteneriatul reflectă competiţia tot mai intensă dintre marile companii AI pentru acces la infrastructură de calcul, într-un moment în care cererea pentru modele avansate creşte rapid. Anthropic a recunoscut recent că popularitatea modelului Claude a pus presiune pe infrastructura sa tehnologică.

Colossus 1 este cel mai mare centru de date dezvoltat de xAI şi joacă un rol central în eforturile lui Musk de a concura cu OpenAI şi Google în cursa globală pentru inteligenţa artificială.

Acordul apare şi într-un context politic sensibil. Anthropic este implicată într-un conflict juridic cu administraţia americană după ce Pentagonul a restricţionat accesul companiei la proiecte militare, în timp ce modelele dezvoltate de xAI sunt tot mai integrate în programele de apărare ale SUA.

Totodată, extinderea infrastructurii AI din Memphis a atras controverse legate de impactul asupra mediului, după ce centrul de date xAI a fost criticat pentru utilizarea turbinelor pe gaz şi creşterea poluării în regiune.