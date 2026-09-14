GDPR România: Statul român a dat amenzi totale de peste 500.000 EUR în doar un an. Mii de sesizări transmise de români și lista motivelor invocate

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a publicat luni raportul de activitate pentru anul 2025, în care prezintă, printre altele, sancțiunile aplicate unor firme în urma investigațiilor, dar și numărul de avertismente și măsuri corective dispuse.

În 2025, Autoritatea pentru protecția datelor personale a primit, în total, 12.297 de plângeri, sesizări și notificări privind incidente de securitate, pe baza cărora a făcut 488 de investigații.

În urma acestor investigațiii, ANSPDCP a aplicat 105 amenzi în valoare totală de 2,56 milioane lei (echivalentul a aproape 512.000 EUR). Totodată, a mai dat 145 de avertismente și 182 de măsuri corective, conform raportului.

„Incidentele de securitate notificate au vizat, în principal, pierderea confidențialității datelor cu caracter personal, accesul neautorizat la acestea, inclusiv în mediul online, nerespectarea principiilor „privacy by design” și „privacy by default”, accesul neautorizat la sistemele IT ale operatorilor și divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal”, precizează ANSPDCP.

Pe lângă notificările transmise de operatori cu privire la incidente de securitate, anul trecut Autoritatea a primit și plângeri și sesizări din partea cetățenilor care au întâmpinat probleme în relația cu diferite instituții și companii.

Astfel, din totalul de 12.297 de plângeri, sesizări și notificări primite anul trecut, 11.278 au fost plângeri ale cetățenilor. În urma acestora, Autoritatea a deschis 332 de investigații. Cu alte cuvinte, în mai puțin de 3% dintre cazurile semnalate de cetățeni Autoritatea a deschis o investigație.

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prelucrarea datelor cu caracter personal cu nerespectarea principiilor legalității, echității și transparenței;

încălcarea drepturilor persoanelor vizate, în special a dreptului de acces și a dreptului la ștergerea datelor, inclusiv în cadrul Sistemului de Informații Schengen (SIS);

transmiterea de materiale și mesaje electorale către persoane fizice;

blocarea sau restricționarea accesului la conturi de pe rețelele de socializare;

divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal către terți, inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare, al platformelor online, cât și la avizier;

prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video (în relațiile dintre persoane fizice, în condominii, precum și la locul de muncă);

transmiterea de comunicări comerciale nesolicitate prin e-mail, telefon sau alte mijloace de comunicare;

raportarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Biroului de Credit;

prelucrarea datelor în domeniul jocurilor de noroc;

încălcarea obligațiilor privind securitatea și confidențialitatea prelucrărilor de date cu caracter personal.

Prin plângerile și sesizările adresate ANSPDCP în anul 2025 au fost reclamate, în general, aspecte privind încălcarea drepturilor persoanelor vizate, a principiilor de prelucrare a datelor, dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți în spațiul public, în mediul online, primirea de mesaje comerciale nesolicitate, prelucrarea imaginilor prin intermediul sistemelor de supraveghere video de către persoane fizice și persoane juridic.

De asemenea, în 2025, ANSPDCP a primit 934 de solicitări de la firme, persoane fizice și instituții publice pentru clarificarea regulilor privind protecția datelor personale.

În plus, anul trecut au fost înregistrate 55 de cereri noi de chemare în judecată, întemeiate pe Regulamentul (UE) 2016/679 sau pe Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Din cele 55 de cereri noi de chemare în judecată, 35 de cereri au avut ca obiect contestarea proceselor – verbale de constatare/sancționare încheiate de Autoritatea națională de supraveghere (aprox. 33% din amenzile aplicate în 2025).