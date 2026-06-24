Amnistie fiscală pentru patronii cărora ANAF le cere TVA din urmă: Senatul a adoptat propunerea de lege, cu amendamente

Senatul a adoptat, miercuri, cu amendamente suplimentare, propunerea de lege care prevede amnistierea fiscală a patronilor cărora ANAF le cere retroactiv TVA pe ultimii 5 ani, în valoare de zeci de mii de euro pe firmă, în condițiile în care oamenii s-au plâns că au avut codul de TVA suspendat și că ei nu au de unde să plătească retroactiv banii pentru că nu au colectat acest impozit.

Vorbim despre cazurile asupra cărora StartupCafe a atras atenția încă de anul trecut: patroni de afaceri mici s-au plâns că ANAF le-a anulat codul de TVA cu ani în urmă. Oamenii spun că acum Fiscul le cere zeci de mii de euro TVA pe ultimii șase ani și penalități, deși ei nu au încasat acel TVA de la clienții lor. Unii dintre cei afectați au invocat faptul că au avut codul de TVA suspendat și nu au mai colectat TVA de la clienți. Antreprenorii se plâng că ANAF i-a lăsat să funcționeze așa ani întregi, fără să le atragă atenția să colecteze TVA de la clienți și să-l vireze la stat.

După ce am semnalat situația pe StartupCafe, 29 de parlamentari de la putere au depus oficial la Parlament o propunere de lege pentru amnistierea fiscală a mii de firme afectate. În expunerea de motive, parlamentarii citează și un articol de pe StartupCafe.ro, în care am atras atenția asupra acestei situații.

După avizele necesare, inițiativa legislativă semnată de zeci de parlamentari de la aproape toate grupurile politice din Legislativ a primit și raportul de admitere din partea comisiei sesizate în fond.

Senatorii din Comisia de buget-finanțe au adoptat miercuri și un raport suplimentar cu o serie de amendamente admise în plus față de raportul de săptămâna trecută, despre care am scris pe StartupCafe.

Tot miercuri, plenul Senatului a adoptat propunerea de lege cu tot cu amendamentele suplimentare de la Comisia de buget-finanțe. textul merge la Camera Deputaților, care este forul decizional pentru aceastp inițiativă legislativă.

Ce prevede modificarea operată în Comisia de buget a Senatului

Conform propunerii de lege, se anulează diferențele de obligații fiscale principale reprezentând taxa pe valoarea adăugată și/sau obligațiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. a), d) și e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a prezentei legi.

Senatorii din Comisia de buget au extins inițial măsura de amnistie fiscală, printr-un amendament. Astfel, măsura de amnistie se va aplica şi cazul în care anularea inregistrării în scopuri TVA s-a realizat in aplicarea art. 153 alin. (9) lit. a), b), d) şi e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma în vigoare la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

Aici e vorba de vechiul Cod fiscal, care prevedea că firmele înregistrate în scopuri de TVA trebuiau să anunțe, în termen de 15 zile, ANAF cu privire la: modificări ale informaţiilor declarate în cererea de înregistrare sau furnizate prin altă metodă organului fiscal competent în legătură cu înregistrarea sa, sau care apar în certificatul de înregistrare; precum și la încetarea activităţii lor economice.

Ulterior, prin raportul suplimentar de miercuri, s-au introdus și cooperativele agricole la amnistierea fiscală privind cazurile de TVA.

„Se anulează diferențele de taxă pe valoarea adăugată, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată cooperativelor agricole constituite în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă achizițiilor de utilaje agricole pentru care acestea și-au exercitat dreptul de deducere, pentru perioadele fiscale cuprinse între 9 ianuarie 2024 și data intrării în vigoare a prezentei legi” - prevede un amendament introdus în raportul suplimentar al Comisiei de buget-finanțe a Senatului.

Mai departe, propunerea de lege prevede că se restituie contribuabililor diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a viitoarei legi, stinse prin orice modalitate prevăzută la art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Restituirea se face la cererea contribuabililor.

Diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 9 ianuarie 2024 și data intrării în vigoare a viitoarei legi, stinse prin orice modalitate prevăzută la art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se restituie contribuabililor.

Restituirea se face la cererea contribuabililor, mai prevede textul adoptat de senatori.

Amnistia NU se va aplica obligațiilor fiscale aferente operațiunilor pentru care contribuabilul a înscris distinct taxa pe valoarea adăugată în facturi sau în documente echivalente ori a colectat, integral sau parțial, taxa pe valoarea adăugată, de la beneficiari, fapt constatat de organul fiscal - au mai decis senatorii.

Mai departe, propunerea de lege merge la Camera Deputaților, care este forul decizional. Dacă și deputații vor adopta textul, legea va merge la președintele țării, să o promulge. Dacă acesta o va promulga, legea se va publica în Monitorul Oficial.

Apoi, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală va avea la dispoziție încă 30 de zile să emită, prin ordin, o procedură de aplicare a amnistiei fiscale prevăzută de legea aflată acum în Parlamnt.

Resurse utile privind propunerea de lege:

Descarcă de AICI propunerea de lege depusă inițial de parlamentari.

Coroborează textul inițial cu amendamentele admise în Comisia de buget-finanțe a Senatului, conformate apoi de plen: