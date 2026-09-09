Un angajat Philips România a dezinstalat WhatsApp de pe un dispozitiv, după ce a auzit că venea Consiliul Concurenței în control (autoritate)

Consiliul Concurenței a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că a sancționat compania Philips România SRL cu amendă în valoare de 5.181.216, 887 lei (aproximativ 1 milion de euro) pentru „furnizarea de documente într-o formă incompletă pe parcursul inspecției inopinate desfășurate la sediul companiei”.

„Concret, după ce a fost informat cu privire la desfășurarea inspecției autorității de concurență, un angajat al companiei a dezinstalat aplicația WhatsApp de pe un dispozitiv mobil utilizat în scop profesional. În acest fel, a fost restricționat accesul inspectorilor de concurență la informații potențial relevante pentru obiectul investigației, conținute în aplicația respectivă”, spune Consiliul Concurenței.

În perioada 28-30.07.2026, Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediul Philips România SRL și la sediile a 10 companii (distribuitori sau revânzători Philips) care activează pe piața echipamentelor medicale de ultrasonografie și/sau piața dispozitivelor medicale de monitorizare a pacienților destinate utilizării în spitale și clinici medicale.

Prin inspecțiile inopinate, autorizate de Curtea de Apel București, Consiliul Consurenței urmărește să obțină informații și documente necesare „clarificării posibilei practici anticoncurențiale analizate”.

„Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunțare în ceea ce privește vinovăția companiilor”, a precizat instituția.

Potrivit legii concurenței, inspectorii de concurență pot solicita orice fel de informații legate de obiectul investigației, iar companiile care refuză să coopereze cu instituția sau care obstrucționează activitatea acesteia în desfășurarea inspecțiilor inopinate sunt sancționate cu amendă de la 0,5% la 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancțiunii.