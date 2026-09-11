Amnistie fiscală în 2026 pentru firme și alți contribuabili cu datorii la stat. În ce condiții ar putea beneficia de anularea dobânzilor și penalităților (propunere la Senat)

Firmele, persoanele fizice, dar și entitățile publice cu datorii la 31 august 2026 ar putea beneficia, în anumite condiții, de anularea dobânzilor și penalităților. Măsura este prevăzută într-o propunere legislativă inițiată de parlamentarii formațiunii Uniți pentru România (UPR) și înregistrată la Senat.

Obiectul reglementării, spun inițiatorii, este stabilirea unei facilități fiscale cu durată limitată, prin care dobânzile, penalitățile de întârziere, penalitățile de nedeclarare, majorările de întârziere și celelalte accesorii aferente obligațiilor bugetare principale eligibile ar urma să fie anulate în proporție de 100%.

Pentru a beneficia de această facilitate, debitorii ar trebui să îndeplinească mai multe condiții: să achite integral obligațiile principale, să își plătească obligațiile curente, să își îndeplinească obligațiile declarative și să depună cererea în termenul prevăzut de lege.

„Reglementarea este concepută ca o intervenție autonomă și completă, aplicabilă creanțelor administrate de organul fiscal central, de organele vamale, de organele fiscale locale, precum și de alte autorități sau instituții publice, cu adaptările expres prevăzute. Pentru bugetele locale, aplicarea este opțională și depinde de hotărârea autorității deliberative competente”, spun inițiatorii.

De măsură ar beneficia toate categoriile de debitori, persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii liberale, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, unități administrativ-teritoriale, subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București și instituții publice, care înregistrează obligații bugetare principale eligibile.

O nouă posibilă amnistie fiscală pentru firme și alți contribuabili. Ce prevede propunerea legislativă

Măsura s-ar aplica tuturor debitorilor, indiferent de forma juridică, dimensiune, domeniu de activitate, proprietate sau sediu. Data de referință ar fi 31 august 2026. Potrivit inițiatorilor, alegerea unei date care coincide cu momentul anterior aplicării legii ar duce la evitarea creării unei perioade în care contribuabilii ar putea fi stimulati sa amâne în mod deliberat plata pentru a intra în facilitate”, conform expunerii de motive la ințiativa legislativă.

Sunt acoperite obligațiile principale scadente, anumite diferențe stabilite prin decizii de impunere, obligațiile aferente perioadelor fiscale încheiate declarate cu întârziere sau rectificate și titlurile executorii transmise spre recuperare. Nu sunt anulate principalul, ajutoarele de stat sau de minimis de recuperat și dobânzile aferente, resursele care se cuvin bugetului Uniunii Europene în cazurile nepermise de dreptul european, sancțiunile și creanțele rezultate din hotărâri penale definitive și nici obligațiile a căror anulare este interzisă de norme superioare.

Debitorul trebuie să stingă principalul eligibil, obligațiile curente care nu intră în facilitate, să depună toate declarațiile și să formuleze cererea în termen. Astfel, anularea accesoriilor nu este automată și nu constituie o recompensă pentru neplată, ci contraprestația legală pentru plata principalului și revenirea la conformare.

Proiectul tratează situațiile care, în lipsa unor norme exprese, ar genera tratament neunitar: declarațiile rectificative, impunerea din oficiu, principalul stins anterior, controalele fiscale în curs, înlesnirile la plată și insolvența. Aceste norme asigură previzibilitatea, evită excluderile arbitrare și păstrează regulile speciale privind ordinea de plată și procedurile de insolvență.

Totodată, reglementează notificarea, amânarea accesoriilor, suspendarea executării numai pentru accesoriile susceptibile de anulare, emiterea deciziei și calea de contestație. Executarea principalului nu este suspendată.

Potrivit inițiatorilor, proiectul are la bază modelul amnistiei fiscale din 2024.

„Există un precedent normativ relevant în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2024. În fundamentarea acelei reglementări, Guvernul a indicat, pentru anul 2024, creanțe bugetare neîncasate de 175 miliarde lei și un portofoliu potențial eligibil de 71,8 miliarde lei, din care 60,5 miliarde lei principal și 11,3 miliarde lei accesorii, aferent unui număr de 330.735 contribuabili persoane juridice și 848.705 contribuabili persoane fizice. Estimarea de atunci a avut în vedere încasarea a până la 15% din creanțele eligibile”, motivează inițiatorii.

Accesează și descarcă propunere legislativă privind instituirea unor măsuri temporare de anulare a obligațiilor bugetare accesorii:

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