Grupul Agroland, controlat de Horia Cardoș, a cumpărat o fermă avicolă din județul Buzău

Grupul românesc Agroland, controlat de antreprenorul timișorean Horia Cardoș, cu afaceri în producția de ouă și comerțul cu cereale și inputuri agricole, a anunțat, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a cumpărat o fermă avicolă din județul Buzău.

Firma Agroland Business System S.A., din cadrul grupului, a finalizat achiziția Avirom S.R.L, companie românească activă în producția agrozootehnică, cu facilități situate în județul Buzău.

Tranzacția reprezintă un nou pas în strategia grupului Agroland de a construi un ecosistem agro-alimentar integrat, sustenabil și scalabil, cu un control mai bun asupra lanțului de valoare.

În prezent, Avirom operează ferme de creștere și reproducție pentru pui, găini și rațe, o stație de incubație și dispune de infrastructură agricolă și tehnică complementară. În urma tranzacției, activele și capacitățile preluate vor fi integrate în cadrul diviziei Agroland Food, contribuind la extinderea producției interne, creșterea gradului de autosuficiență și susținerea dezvoltării pe termen mediu și lung a grupului.

„Această achiziție este aliniată cu direcțiile strategice stabilite prin Agroland Vision 2030 și reflectă angajamentul nostru de a investi pe termen lung în active productive precum capacități de producție, infrastructură și competențe care susțin dezvoltarea grupului. Prin aceste investiții, ne consolidăm capacitatea de a dezvolta și extinde operațiunile în România, cu un nivel mai ridicat de control operațional, o stabilitate crescută a activității și un potențial mai mare de creare a valorii adăugate,” a declarat Horia Cardoș, fondator și CEO Agroland Group.

Prin acest demers, Agroland își reconfirmă angajamentul de a investi în producția locală și de a dezvolta un grup agro-alimentar modern și competitiv, bine ancorat regional, capabil să susțină creșterea pe termen lung și să răspundă eficient cerințelor pieței.

Grupul Agroland și-a asumat recent o strategie clară de dezvoltare a Diviziei Food, care vizează extinderea fermelor cage-free și BIO, creșterea capacității fermei de la Mihăilești până la 900.000 de găini ouătoare până în 2027 și a fermei BIO Curtișoara la 30.000 de găini până în 2026, alături de achiziții de noi ferme. Planul presupune investiții totale de 125 - 130 milioane lei până în 2028, lansarea unei fabrici de ouă lichide la Caransebeș în T1 2026 și dezvoltarea de produse derivate (maioneze, sosuri, omlete) în perioada 2027 - 2028. Strategia este susținută de un context favorabil al pieței și de exporturi estimate la 40 - 50% din vânzări, iar pentru 2028 Agroland anticipează o cifră de afaceri de peste 250 milioane lei și o marjă EBITDA de circa 20%.

Agroland este un grup antreprenorial românesc prezent pe piața de retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, fondat de Horia Cardoș, care și-a început activitatea în 1997 ca o mică rețea de magazine pentru fermieri. În prezent, prin divizia Agroland Retail, grupul operează cea mai mare rețea – peste 240 de magazine specializate în vânzarea de produse pentru grădină, fermă și animale de companie.

Divizia Agroland Food integrează fermele existente, fabrica de procesare a ouălor, fermele de reproducție și stațiile de incubare, și în viitor linia de abatorizare. Agroland Agribusiness administrează distribuția de inputuri agricole, tradingul de cereale, producția și selecția de semințe, urmând ca în prima parte a anului să integreze și fabricile de furaje.

Acțiunile Agroland Business System și Agroland Agribusiness sunt listate pe piața AeRO a Bursei de Valori București începând din 2021, sub simbolul AG și respectiv AAB.