Agentic AI, noul coleg de muncă. Deja învață, ia decizii și acționează singur

Sistemele inteligente care pot planifica, acționa și învăța singure (Agentic AI) sunt adoptate de companii cu o viteză foarte mare.

Un studiu MIT și Boston Consulting Group (BCG), bazat pe sondaj în rândul a peste 2.000 de executivi din 21 de industrii și 116 țări, arată că ritmul de implementare este mai mare decât al tehnologiilor tradiționale de inteligență artificială.

În mai puțin de doi ani, 35% dintre companii explorează deja Agentic AI, iar alte 44% vor să îl implementeze curând. Cu toate acestea, puține organizații au dezvoltat cadrele manageriale necesare pentru a-și reproiecta fluxurile de lucru, modelele de guvernanță, planificarea investițiilor și strategiile de talent pentru a ține pasul cu acest ritm fără precedent.

În ultimii doi ani, numărul companiilor care explorează soluții AI a crescut cu peste 20%/FOTO: Studiu MIT și BSG

Sondajul mai spune că 76% dintre executivi consideră acum Agentic AI mai degrabă un coleg de muncă decât un instrument. Respondenții prognozează o creștere de 250% a sistemelor AI cu autoritate decizională în următorii trei ani.

„Istoric, am avut o separare clară între tehnologie și oameni, iar procesele de management au fost concepute în jurul acestei distincții. Dar Agentic AI nu este nici instrument, nici coleg — înseamnă și una și alta și se simte foarte bine în această zonă gri. Organizațiile care vor reuși sunt cele care recunosc natura duală a Agentic AI ca pe un atu, nu ca pe un defect”, a declarat Sam Ransbotham, profesor de analitică la Boston College și coautor al raportului.

Spre deosebire de tehnologiile anterioare, sistemele Agentic AI sunt mai mult decât instrumente de operat sau asistenți care așteaptă operațiuni: ele se comportă ca niște colegi autonomi, capabili să execute procese complexe, în mai multe etape, și să se adapteze pe parcurs.

„Agentic AI are puterea de a transforma fluxuri de lucru întregi și de a provoca procesele de afaceri existente. Organizațiile care vor reuși sunt cele care depun efortul de a-și reimagina procesele și nu doar încearcă să integreze forțat Agentic AI”, a declarat Shervin Khodabandeh, managing director și senior partner BCG, lider al diviziei de AI a firmei și coautor al raportului.

Alte concluzii ale studiului:

66% dintre organizațiile de top în domeniul Agentic AI se așteaptă la schimbări ale modelelor operaționale, comparativ cu 42% dintre cele aflate la începutul adoptării tehnologiei.

58% dintre liderii Agentic AI anticipează modificări ale structurilor de guvernanță în următorii trei ani, cu așteptări privind o creștere de 250% a sistemelor AI cu autoritate decizională.

43% dintre lideri estimează o deschidere mai mare către angajarea generaliștilor în locul specialiștilor; 45% anticipează reducerea nivelurilor de management intermediar; iar 29% se așteaptă la mai puține roluri entry-level.

95% dintre angajații din organizațiile de top în Agentic AI raportează un impact pozitiv al AI asupra satisfacției lor profesionale.

73% dintre liderii Agentic AI se așteaptă ca utilizarea tehnologiei să schimbe capacitatea organizației de a se diferenția, comparativ cu 53% dintre cei fără adoptare de Agentic AI. De asemenea, 76% dintre angajații din organizațiile de top cred că Agentic AI le va influența capacitatea de a se diferenția profesional, comparativ cu 49% dintre cei din organizații fără adoptare de Agentic AI.













Organizațiile se confruntă acum cu o provocare fără precedent din cauza unicității Agentic AI, care funcționează simultan ca instrument și coleg: necesitatea de a gestiona un singur sistem care cere atât abordări specifice resurselor umane, cât și tehnici de management al activelor. Raportul oferă recomandări bazate pe dovezi despre cum să procedeze.

