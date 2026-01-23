Afacerea TikTok din SUA, „salvată” de la interzicere, printr-o societate mixtă

TikTok a creat o societate mixtă în SUA pentru a evita interzicerea aplicaţiei pe teritoriul american, potrivit News.ro, care citează AFP.

Noua structură răspunde unei legi adoptate în timpul mandatului fostului preşedinte democrat Joe Biden, care obliga ByteDance, proprietarul chinez al TikTok, să cedeze controlul operaţiunilor sale din SUA, sub sancţiunea interdicţiei.

Preşedintele american Donald Trump a salutat anunţul făcut de TikTok şi i-a mulţumit omologului său chinez, Xi Jinping, pentru că a aprobat această soluţie.

„Sunt atât de fericit că am ajutat la salvarea TikTok!”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social. „Aş dori, de asemenea, să îi mulţumesc preşedintelui Xi, din China, pentru că a lucrat cu noi şi, în cele din urmă, a aprobat acordul”, a adăugat el.

Anunţul TikTok vine în urma unei legi adoptate sub mandatul predecesorului lui Trump, Joe Biden, care obliga grupul chinez ByteDance să vândă operaţiunile americane ale TikTok, sub ameninţarea interzicerii pe cea mai mare piaţă a sa. Legea urmărea să împiedice autorităţile chineze să aibă acces la datele personale ale utilizatorilor TikTok din Statele Unite sau să poată influenţa opinia publică americană prin intermediul puternicului algoritm al reţelei sociale de videoclipuri scurte.

Reţeaua socială precizează în comunicatul său că noua societate mixtă „va funcţiona pe baza unor garanţii menite să asigure securitatea naţională, prin protecţia datelor, securitatea algoritmilor, moderarea conţinutului şi garanţii software pentru utilizatorii americani”.

Structura va fi deţinută în proporție de 80,1% de investitori ca gigantul tech Oracle, Silver Lake și fondul de investiții MGX, în timp ce ByteDance va păstra 19,9% din participaţii, se arată într-un comunicat.

Silver Lake a participat și la ultima rundă de finanțare în compania IT româno-americană UiPath înainte de listarea sa la bursă.

Parametrii acestei societăţi mixte au fost stabiliţi în luna septembrie printr-un decret al preşedintelui american Donald Trump. Atunci, miliardarul republican a dat asigurări că versiunea americană a platformei va fi gestionată de mai mulţi dintre susţinătorii săi bogaţi, printre care Larry Ellison, aflat la conducerea gigantului tehnologic Oracle.

La începutul anului trecut, TikTok a încetat să funcţioneze pentru puţin timp, iar mai apoi a funcţionat pe baza ordinelor temporare de suspendare a aplicării pe care le-a semnat Trump.