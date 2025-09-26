Președintele SUA, Donald Trump, aprobă vânzarea operațiunilor TikTok către un grup de investitori americani

Președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care aprobă vânzarea operațiunilor TikTok din SUA către un grup de investitori americani pentru a menține rețeaua socială operațională, potrivit TechCrunch.

Acordul va evalua TikTok SUA la „aproximativ 14 miliarde dolari”, conform spuselor vicepreședintelui SUA, JD Vance.

TikTok a fost obligat inițial să renunțe la afacerile sale americane sau să fie interzis în SUA, printr-o lege de securitate națională semnată inițial de fostul președinte Joe Biden. Ordinul executiv al lui Trump interzice în esență procurorului general sau Departamentului de Justiție să aplice legea timp de 120 de zile în timp ce planul de vânzare prezentat președintelui este executat.

Acordul presupune că gigantul tech Oracle va supraveghea operațiunile de securitate ale aplicației și va oferi servicii de calcul pentru TikTok SUA. Oracle se află printre investitorii americani în TikTok SUA, conform declarațiilor lui Trump, dar acesta nu a dezvăluit lista completă a noilor proprietari.

CNBC a transmis că gigantul american, alături de firma de investiții Silver Lake și MGX din Abu Dhabi vor obține o participație de 45% în compania americană.

De asemenea, ordinul prevede că TikTok SUA va înființa un nou consiliu de administrație și că algoritmul de recomandare al aplicației, codul sursă și sistemul de moderare a conținutului din SUA vor fi transferate sub controlul noilor proprietari.

Săptămâna trecută, Trump a semnat un acord de prelungire a termenului de vânzare sau închidere a aplicației pe teritoriul american, așa cum s-a mai scris pe site. Tot atunci, Bytedance, compania care deține TikTok, a transmis că „va funcționa în conformitate cu legile aplicabile pentru a se asigura că TikTok rămâne disponibil utilizatorilor americani prin TikTok SUA”.