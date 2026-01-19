Un accelerator american pentru startup-uri, din care face parte și un român, deschide conferința SXSW 2026 din Texas

The International Accelerator, un program de accelerare a ideilor de afaceri internaționale în SUA, din care face parte și un român, anunță că va deschide conferința SXSW 2026 cu un eveniment care va avea loc în Texas, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Evenimentul International House, numit anul acesta „Frequency”, se află la a patra ediție și este prima dată când acesta se desfășoară la începutul conferinței SXSW, spun organizatorii.

„Evenimentele anterioare ale International House au fost concepute pentru a închide SXSW. Pentru 2026, am făcut o schimbare deliberată în abordarea noastră. Prin deschiderea SXSW, putem sprijini mai bine fondatorii, sponsorii și partenerii noștri internaționali în maximizarea impactului lor pe parcursul săptămânii”, a declarat James Smith, director comercial (CCO) la International Accelerator.

„Frequency” combină structura unui summit international cu energia creativă a festivalului. Evenimentul este organizat în jurul unui cadru simplu, „Beat, Movement and Rhythm”, care modelează programarea și fluxul pe parcursul zilei:

Beat se concentrează pe inovație și generarea de idei, oferind propuneri de startup, discuții conduse de fondatori și speakeri globali;

Movement se concentrează pe execuție și aliniere, convocând investitori de risc, oficiali guvernamentali și lideri de dezvoltare economică pentru conversații organizate și luarea de decizii;

Rhythm reprezintă experiența culturală comună, punând accent pe muzică, conexiune și divertisment prin spectacole de jocuri interactive și rețele captivante, terminând cu International House: After Dark.

Pe timpul zilei, vizitatorii vor putea vedea peste 50 de pitch-uri de startup, sesiuni organizate de fondatori și formate interactive concepute pentru a conecta ideile cu banii și parteneriatele. Pe seară, evenimentul se va muta în aer liber, pe terasa Long Center din Texas.

„Frequency” va conecta fondatori, fonduri de investiții de capital de risc, investitori instituționali, oficiali guvernamentali și lideri de ecosistem din întreaga lume, se așteaptă organizatorii. Evenimentul va fi deschis publicului, cu acces VIP disponibil pentru deținătorii de insigne SXSW și invitații.

Înscrierile pentru eveniment se vor deschide pe 1 februarie 2026.

Evenimentul anual The International House este organizat de The International Accelerator, o organizație care sprijină antreprenorii și startup-urile care vin din afara SUA și care vor să crească în State. Aceasta derulează un program de 6 luni pentru fondatorii care vor să-și lanseze firmele în SUA, prin care oferă cazare, spații de birou și asistență pentru relocare, pe lângă mentorat, instrumente și cunoștințe.

Din echipa organizației face parte și un român, Andrei Buzatu, care a ocupat mai multe posturi și funcții de conducere de-a lungul timpului, printre care CEO al Creative Labs, o firmă româno-americană de servicii IT, și reprezentant la Bruxelles pentru ADR Nord-Est, între 2020 și 2022, conform LinkedIn. În prezent, el este Director of International Business Development pentru AngelouEconomics și pentru The International Accelerator.