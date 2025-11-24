5G ar putea ajunge la 6,4 miliarde abonamente mobile până la finalul anului 2031. Când s-ar putea lansa standardul 6G (studiu)

33 de furnizori de servicii de comunicații oferă în prezent servicii de conectivitate diferențiată bazate pe Network Slicing, arată un studiu realizat de suedezii de la Ericsson, care estimează că până la finalul 2031, tehnologia 5G va ajunge la 2 din 3 abonamente mobile, la nivel global.

În 2025, implementările 5G Standalone (5G SA) au determinat o creștere semnificativă a numărului de furnizori de servicii de comunicații care oferă modele comerciale de conectivitate diferențiate, bazate pe Network Slicing, prin care furnizorii garantează calitatea serviciului pentru anumite scenarii de utilizare, prin alocarea de „slice-uri” dedicate în rețea, conform celei mai recente ediții a Ericsson Mobility Report.

Peste 90 de furnizori au lansat rețele 5G Standalone, cu aproximativ 30 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut și cu 20 mai multe față de raportul EMR din iunie 2025.

Cercetătorii au identificat 118 cazuri în care Network Slicing este utilizat pentru a furniza servicii de conectivitate diferențiată. Dintre aceste 118 exemple, 65 au trecut deja de la stadiul de concept la servicii comerciale, în 33 de rețele. Acestea sunt fie abonamente dedicate, fie pachete suplimentare adresate companiilor sau consumatorilor. În 2025 au fost lansate 21 dintre cele 65 de oferte comerciale, aproape o treime din total.

„Vedem că furnizorii de servicii la nivel global sunt pregătiți să adopte și să implementeze 5G SA pentru a oferi servicii de conectivitate diferențiată bazate pe valoare, nu doar pe volume de date. După cum reiese din studiile de caz incluse în această ediție, 5G SA permite deja noi oportunități de conectivitate diferențiată. Numeroși furnizori au trecut anul acesta de la concept la implementare comercială, iar trendul este în continuă ascensiune”, afirmă Erik Ekudden – CTO Ericsson și editor al Ericsson Mobility Report.

Când s-ar putea lansa 6G

Cercetătorii firmei estimează că primele lansări comerciale ale rețelei 6G vor veni de la operatori din piețe ca SUA, Japonia, Coreea de Sud, China, India și unele țări din Consiliul de Cooperare al Golfului (GCC). Până la finalul anului 2031, abonamentele 6G ar putea ajunge la 180 de milioane, fără a include adoptarea timpurie a dispozitivelor IoT cu capabilități AI, se estimează în studiu.

Pentru Europa, lansările comerciale 6G sunt prognozate cu aproximativ un an întârziere față de piețele mai dezvoltate, din cauza implementărilor 5G SA realizate într-un ritm mai lent comparativ cu alte regiuni.

Enhanced Mobile Broadband (eMBB) rămâne principalul scenariu de utilizare 5G și este estimat să ajungă la 6,4 miliarde de abonamente până la sfârșitul anului 2031, aproximativ două treimi din totalul abonamentelor mobile.

În ceea ce privește acoperirea geografică, în 2025 s-a înregistrat o creștere de 400 milioane persoane la nivel global care au putut accesa servicii 5G. Aproximativ 50% din populația globală aflată în afara Chinei continentale este estimat să beneficieze de acoperire 5G până la finalul anului 2025.

Traficul de date în rețelele mobile a crescut cu 20% între trimestrul al treilea din 2024 și aceeași perioadă din 2025, o creștere ușor peste așteptări, determinată în special de China continentală și India. Se preconizează că ritmul de creștere se va menține, în medie, la 16% anual până în 2031.

Rețelele 5G ar urma să gestioneze 43% din volumul total de date mobile până la finalul anului 2025, în creștere de la 34% față de același moment al anului trecut. Experții EMR estimează că această pondere va ajunge la 83% în 2031.

Serviciile de Fixed Wireless Access (FWA) continuă să câștige teren ca scenariu de utilizare pentru 5G. Ediția EMR din noiembrie 2025 estimează că aproximativ 1,4 miliarde de persoane vor utiliza servicii de broadband prin FWA până la finalul anului 2031, iar 90% dintre aceste conexiuni vor fi furnizate prin 5G.