5 to go aduce vacanțe personalizate în peste 650 de cafenele din România, printr-un parteneriat cu o agenție de turism

Lanțul românesc de cafenele 5 to go anunță marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a încheiat un parteneriat cu o agenție de turism și devine, astfel, un canal de distribuție pentru pachete turistice.

5 to go a încheiat un parteneriat cu agenția de turism Fibula Air Travel. Astfel, începând cu 15 noiembrie, cele peste 650 de cafenele din România „au devenit puncte de acces pentru vacanțe personalizate exclusive, la prețuri preferențiale”, spune 5 to go.

Acestea sunt disponibile prin scanarea codurilor QR dedicate din cafenele, iar cumpărătorii primesc și un discount de 5%. Potrivit comunicatului, pachetele vor fi actualizate constant.

„În cei 10 ani pe piață, focusul 5 to go a fost constant pe înțelegerea nevoilor oaspeților din cafenele, pe care le abordăm într-un mod creativ, facil și prietenos. Deși businessul nostru are ca punct central cafeaua, ne-am asumat misiunea de a oferi mereu mai mult, adăugând noi dimensiuni experienței din locații. Ne bucurăm că partenerii de la Fibula Air Travel au rezonat cu această viziune și au acceptat provocarea de a crea pachete turistice exclusive, disponibile la un scan distanță, care reflectă stilul de viață activ al clienților noștri și respectă principiul nostru fundamental: value for money”, a declarat Lucian Bădilă, cofondator 5 to go.

Proiectul se va desfășura timp de un an, până în noiembrie 2026, în toate cele peste 650 de cafenele 5 to go din România.

5 to go a luat naștere în 2015 și a depășit în prezent pragul de 650 de unități deschise, fiind cel mai mare lanț de cafenele din Europa de Est, dar și cea mai accesată franciză din România.

În 2024, fondatorii 5 to go, Radu Savopol (foto stânga) și Lucian Bădilă (foto dreapta), au anunțat că au vândut pachetul majoritar de acțiuni către două fonduri de investiții: Invenio și Accession Capital Partners (ACP).

Fibula Group este un mare touroperator din Balcani și un jucător regional de referință în industria turismului, cu peste 30 de ani de experiență pe piețele din Turcia și Europa de Sud-Est. Grupul deține birouri proprii și desfășoară operațiuni în România, Turcia, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Kosovo, Serbia, Albania și Elveția, acoperind atât activitatea de touroperating, cât și ospitalitate, tehnologie și servicii de destinație (DMC).

Din portofoliu fac parte hoteluri de 5 stele în Antalya (Belek și Side) și Ohrid (Macedonia de Nord), iar pentru vara anului 2025 este planificată deschiderea unei noi unități hoteliere proprii în Belek. Fibula Group dezvoltă și întreține tehnologii pentru rezervări și plăți online, inclusiv o platformă proprie de vânzări și soluții software dedicate industriei de travel.