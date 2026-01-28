150 milioane EUR pentru startup-uri IT europene, printr-un fond lansat de investitori care au finanțat și o firmă din România

Startup-urile de tehnologie din toată Europa vor putea obține noi finanțări de capital de risc, printr-un fond de 150 de milioane de euro, lansat de firma de investiții pan-europeană b2venture, care a finanțat, în trecut, și un business din România.

Compania de investiții early-stage, cu birouri în Germania, Luxemburg și Elveția, a anunțat, miercuri, că a finalizat cu succes campania de strângere de capital pentru Fund V. Cel de-al cincilea fond de venture capital al său este cel mai mare din istoria de 25 de ani a b2venture.

Investitorii vor finanța în total 35 de startup-uri de tehnologie scalabile din toată Europa, preluând participații minoritare în business-urile respective.

Printre domeniile vizate de b2venture se numără inteligența artificială, robotica și tehnologiile industriale.

În anul 2023, b2venture a acordat o investiție seed startup-ului bucureștean INKI.Tech. Runda de finanțare a fost condusă atunci de fondul Helvetia Venture Fund, lansat de compania elvețiană de asigurări Helvetia și administrat de b2venture. Au mai participat la investiție și două companii românești: grupul de închirieri auto Autonom și compania de tehnologie în imobiliare The Mavers.

Fondat în anul 2020 de Liviu Huluță și Cristian Darie, startup-ul românesc INKI.Tech a lansat o platformă de Devices-as-a-Service, prin care firmele pot închiria laptopuri, telefoane și tablete pentru operațiunile lor. Dispozitivele sunt oferite, asigurate și servisate, în baza unor abonamente.