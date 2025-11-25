Finanțare de 300 milioane EUR pentru compania românească de mobilitate Autonom, care deține aplicația de ride hailing Blue

Compania de mobilitate Autonom Services S.A., controlată de frații Dan şi Marius Ştefan, care operează și aplicația de transport în sistem de ride hailing Blue, a obținut o finanțare bancară de 300 de milioane de euro, cu opțiune de majorare cu încă 50 de milioane de euro.

Facilitatea de credit cu componentă de sustenabilitate a fost stabilită printr-un contract semnat cu următoarele bănci:

Banca Transilvania S.A., BRD – Groupe Societe Generale S.A., ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, UniCredit Bank S.A., Raiffeisen Bank S.A., Exim Banca Romaneasca S.A., Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. si Garanti Bank S.A., in calitate de creditori initiali,

BRD – Groupe Societe Generale S.A., Banca Transilvania S.A., ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, UniCredit Bank S.A. si Raiffeisen Bank S.A., in calitate de coordonatori globali,

BRD – Groupe Societe Generale S.A. si ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, in calitate de coordonatori de sustenabilitate,

Banca Comerciala Romana S.A., in calitate de agent si agent de garantie.

Astfel, băncile au convenit să pună la dispoziția Autonom Services S.A. o facilitate de credit revolving cu o valoare totala de pana la 250.000.000 EUR in scopul refinantarii anumitor facilități existente si a finanțării unei parti din prețul de achizitie al vehiculelor si echipamentelor viitoare, pentru un termen de 7 ani, prelungibil pana la maxim 11 ani;.

La aceasta se adaugă o facilitate de credit revolving cu o valoare de până la 50.000.000 EUR, pentru „scopuri corporative generale”, pentru un termen de 2 ani, prelungibil pana la 6 ani.

„Structura urmărește alinierea finanțării cu obiectivele de mediu, sociale si de guvernanta ale Autonom Services S.A., prin integrarea unor indicatori de performanta sustenabila si mecanisme aferente care încurajează îmbunătățirea continuă a performanței ESG, inclusiv prin introducerea unui indicator nou fata de cadrul de sustenabilitate anterior” - a precizat compania de mobilitate, într-o informare către investitorii în obligațiuni listate pe Bursa de Valori București.

Fondată în anul 2006, de antreprenorii nemțeni Dan şi Marius Ştefan, compania Autonom a devenit în prezent unul dintre cei mai puternici operatori de închirieri auto din România, având afaceri și pe piața din Ungaria. În 2023, compania a lansat și serviciul de ride hailing Blue, cunoscut pentru serviciile sale de transport cu mașini electrice Tesla.

În anul 2024, Autonom a obținut venituri totale de aproape 860 de milioane de lei și profit de aproape 60 de milioane de lei cu 545 de angajați, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.