1 din 3 români nu au economii stabile pentru a rezista financiar fără un loc de muncă (analiză)

1 din 3 români consideră că angajarea într-un nou rol ar fi dificilă, iar peste jumătate dintre respondenții unui studiu ar rezista financiar mai puțin de 3 luni fără un loc de muncă, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Întrebați dacă își consideră actualul loc de muncă sigur pe termen lung, doar 33% dintre participanți au răspuns afirmativ, în timp ce 29% spun că „nu sunt siguri, pentru că piața muncii este imprevizibilă”, în timp ce aproape 20% afirmă că simt un oarecare grad de stabilitate, dar nu pot garanta că o vor avea pe termen lung, arată un sondaj realizat de OLX Locuri de muncă.

La întrebarea „Ai economii care să îți permită să supraviețuiești fără job?”, doar 16% au spus că ar putea rezista mai mult de 6 luni. În schimb, aproape 24% au spus că au resurse doar pentru 1–3 luni, iar 33% nu au deloc o rezervă stabilă.

Această lipsă de plasă de siguranță expune o mare parte din populație la riscuri majore în cazul unui concediu neașteptat sau a unei crize economice.

Deși platformele online facilitează angajarea, percepția generală a candidaților este pesimistă: doar 16% dintre respondenți au spus că „și-ar găsi foarte ușor un nou loc de muncă”, fiind căutați în domeniul lor.

În schimb, aproape 33% consideră că le-ar fi greu să se reangajeze, din cauza oportunităților limitate în industrie, iar 25% estimează că ar putea găsi un nou job, dar doar după câteva luni de căutări.

„Rezultatele acestui sondaj ne arată o realitate îngrijorătoare: românii trăiesc cu un sentiment constant de nesiguranță din punct de vedere profesional, amplificat de lipsa unei plase financiare de siguranță. La OLX Locuri de muncă, înțelegem aceste temeri și ne-am asumat misiunea de a facilita conexiuni relevante între candidați și angajatori, oferind acces la o mulțime de oportunități profesionale, indiferent de experiență sau domeniu”, explică Andreea Oancea, Senior Marketing Manager, OLX România.

Într-un context economic și social tensionat, întrebarea privind dorința de a emigra rămâne relevantă. Sondajul arată că 55% dintre români ar prefera să rămână în țară și să caute un nou job local. Totuși, 22% spun că ar lua în calcul plecarea în străinătate dacă nu ar găsi ceva potrivit în România, iar 22,5% ar fi dispuși să plece imediat.

În primul trimestru al anului 2025, pe platforma OLX Locuri de muncă s-au înregistrat peste 2,37 milioane de aplicări pentru joburi.