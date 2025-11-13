Hainele „second” de lux, la mare căutare. Piață de 230 miliarde USD până în 2030

Piața globală a bunurilor second-hand „fashion and luxury” crește de trei ori mai repede decât cea a produselor noi, arată un studiu al Boston Consulting Group (BCG) și Vestiaire Collective - cea mai importantă platformă dedicată modei de lux pre-loved. Cu o creștere anuală de 10%, aceasta ar putea ajunge la 230 de miliarde de dolari în 2030.

Un sondaj realizat în rândul a 7.800 de utilizatori arată că revânzarea reprezintă deja 28% din garderoba respondenților. Cota este de 30% pentru îmbrăcăminte și 40% pentru genți.

„Fie că este vorba despre dorința de a găsi piese de modă pre-loved la prețuri accesibile sau despre plăcerea de a descoperi articole unice, revânzarea este acum parte integrantă din modul în care oamenii cumpără și își construiesc garderoba. Astăzi, este o alegere deliberată”, a declarat Fanny Moizant, președintele Vestiaire Collective.

Această piață este văzută acum ca „un canal cheie de atragere a noilor clienți”, spune Felix Krueger, managing director și partener BCG.

„Cu Generația Z și alți consumatori în fruntea acestei schimbări, dinamica este în continuă creștere”, afirmă acesta.

Produsele sunt revândute în special pe platformele online/FOTO: raport BCG

Principalul motiv pentru achiziția de produse de modă și lux second-hand este accesibilitatea, spun 80% dintre intervievați. Pentru alții, însă, primează alte motive: varietate și unicitate (55%), plăcerea căutării (50%), sustenabilitate (40%).

Pe partea de vânzare, principalele motivații rămân „detoxul garderobei” (66%) și generarea de venituri suplimentare: 41% vând pentru a câștiga bani, 44% pentru a finanța viitoare achiziții second-hand, iar 18% pentru a-și permite articole noi.

„Încă de la început, am imaginat un viitor al modei circular, în care fiecare articol să poată avea mai multe vieți. Ajutăm brandurile să adopte circularitatea, să proiecteze modă cu un ciclu de viață infinit, oferind clienților experiențe plăcute de revânzare, transparență totală și posibilitatea de a transforma garderobele în active dinamice și valoroase”, a concluzionat Fanny Moizant.







